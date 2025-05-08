Дрон-истребитель Рубикон. Новые боевые группы начали успешно работать по БПЛА ВСУ

Центр "Рубикон" опубликовал видеокадры использования беспилотных аппаратов-истребителей для уничтожения дронов армии Украины.
На ролике можно видеть моменты кинетического перехвата украинских БПЛА "Мара", "Домаха", Shark-M и других беспилотников.
Раньше такие ролики опубликовали украинцы: связка израильских радиолокационных систем RPS-42 и дронов-охотников весьма усложнила работу разведывательным российским "крыльям", спокойно залетавшим в тыл противника.
Очень отрадно, что всё больше и больше таких видеокадров публикуется уже нашими ребятами.
Дрон-истребитель от Центра "Рубикон" — это один из новейших типов ударных FPV-беспилотников, разработанных в России специально для перехвата вражеских БПЛА в воздухе. В отличие от классических ударных дронов-камикадзе, такие аппараты выполняют роль "воздушного охотника", нацеленного на поражение лёгких и средних разведывательных беспилотников противника — таких как украинские "Фурия", "Лелека", FlyEye и даже дроны большой дальности типа "Баба Яга".
Современные конфликты, включая войну в Украине, всё больше опираются на дроны всех типов, особенно в разведке и целеуказании. Зачастую ни артиллерия, ни штурмовые группы не могут действовать, если не устранена "глаз" противника в небе. Дроны-истребители, в этом смысле, становятся "снайперами" воздушного пространства, вычищающими небо от угроз.
Разработка и использование подобных систем особенно актуальны на фоне украинской концепции "линии дронов" — попытки изолировать участки фронта с помощью массированных БПЛА. Эффективные перехватчики способны сорвать такую тактику и вернуть инициативу российской стороне.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.