Дрон-истребитель Рубикон. Новые боевые группы начали успешно работать по БПЛА ВСУ

Центр "Рубикон" опубликовал видеокадры использования беспилотных аппаратов-истребителей для уничтожения дронов армии Украины.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Дрон Рубикон

На ролике можно видеть моменты кинетического перехвата украинских БПЛА "Мара", "Домаха", Shark-M и других беспилотников.

Раньше такие ролики опубликовали украинцы: связка израильских радиолокационных систем RPS-42 и дронов-охотников весьма усложнила работу разведывательным российским "крыльям", спокойно залетавшим в тыл противника.

Очень отрадно, что всё больше и больше таких видеокадров публикуется уже нашими ребятами.

О чём речь

Дрон-истребитель от Центра "Рубикон" — это один из новейших типов ударных FPV-беспилотников, разработанных в России специально для перехвата вражеских БПЛА в воздухе. В отличие от классических ударных дронов-камикадзе, такие аппараты выполняют роль "воздушного охотника", нацеленного на поражение лёгких и средних разведывательных беспилотников противника — таких как украинские "Фурия", "Лелека", FlyEye и даже дроны большой дальности типа "Баба Яга".

Основные особенности дрона-истребителя "Рубикон"

Тактическая задача: уничтожение вражеских дронов в полёте за счёт прямого (кинетического) тарана либо наведения на уязвимые элементы конструкции.

Наведение: осуществляется оператором FPV в реальном времени, через видеоканал, что позволяет точно подводить дрон-истребитель к цели.

Преимущество: не требует запуска ПВО или дорогостоящих ракет; может действовать ближе к переднему краю, снижая нагрузку на систему ПВО.

Техническое решение: оснащается улучшенной видеосистемой, системой стабилизации, а в перспективе — автоматическим сопровождением цели.

Принцип действия: "охота" начинается после визуального или радиолокационного обнаружения цели — дрон выходит на перехват и либо таранит объект, либо подрывает его за счёт боевой части или удара по ключевым узлам (например, винтам или электронике).

Зачем он нужен?

Современные конфликты, включая войну в Украине, всё больше опираются на дроны всех типов, особенно в разведке и целеуказании. Зачастую ни артиллерия, ни штурмовые группы не могут действовать, если не устранена "глаз" противника в небе. Дроны-истребители, в этом смысле, становятся "снайперами" воздушного пространства, вычищающими небо от угроз.

Вывод

Разработка и использование подобных систем особенно актуальны на фоне украинской концепции "линии дронов" — попытки изолировать участки фронта с помощью массированных БПЛА. Эффективные перехватчики способны сорвать такую тактику и вернуть инициативу российской стороне.

Дрон Рубикон работает