Сводка с фронта: истерика Киева перед 9 мая, США угрожают выйти из переговоров

3:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Бойцы армии РФ

Представляем сводку на пятницу, 9 мая.

Курско-Сумское направление

Под вечер вчера ситуация в Курской области осталась неизменной. Украинские войска с утра атаковали позиции ВС РФ на участке Тёткино и Нового пути.

К Новому пути ВСУ закинули одну инженерную машину разминирования (ИМР) и штурмовую группу на 5-ти квадроциклах. Вся техника уничтожена. У Тёткино отражена попытка прорыва границы — националисты там успеха не имели, три БМП были уничтожены.

Вообще враг пытался атаковать масштабнее, чем день назад, причем задействовал он и багги, и квадроциклы, и мотоциклы.

Истерика Киева перед Днём Победы

В преддверии вероятного перемирия, Киев предпринял серию атак с использованием дронов. Было зафиксировано рекордное количество — 96 БПЛА самолётного типа.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице России было сбито 17 БПЛА, из которых 8 — до вечера, и ещё 9 — ночью. Эти атаки не ограничились только Москвой, но затронули и другие регионы, такие как Тульская, Ярославская и Тверская области. Местные власти сообщают о массовых сбоях в работе интернета и мобильных операторов в 30 городах, вызвавших частичное ограничение работы сервисов такси, каршеринга и аренды электросамокатов и велосипедов.

Дневная атака БПЛА на Москву привела к сбоям в работе столичных аэропортов. Рейсы перенаправлялись в Калугу, Ярославль и Нижний Новгород, а пассажиров не выпускали из самолётов в Тамбове, Казани и Нижнекамске. В связи с ограничениями авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "Победа" были вынуждены отменить множество рейсов в том числе и из Москвы.

Особое значение приобрёл срыв прилёта зарубежных делегаций на Парад Победы в Москве. Также был сорван приезд китайской делегации во главе с президентом Си Цзиньпином.

Военные эксперты предсказывают дальнейшую эскалацию на День Победы и усиление атак с украинской стороны, возможно, с применением более мощных средств, чем БПЛА.

В ближайшие сутки станет ясно, что произойдёт 9 мая и как будут развиваться события на Украине в дальнейшем. Вероятен резкий поворот к эскалации конфликта.

А что США

А тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что Россия ощущает, что "выигрывает на земле", поэтому США могут выйти из переговоров.

"Но факт того, что Россия предлагает свои условия — уже прорыв в переговорах", — отмечает Вэнс.

Но Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще не завоевала, подчеркнул он. США выйдут из переговорного процесса по мирному урегулированию на Украине, если Россия не будет вести переговоры добросовестно.

"Наша позиция состоит в том, что мы не хотим распада Украины. Мы очевидно хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной" — заявил Вэнс.

Напомним, одно из условий Москвы — полный контроль над полуостровом Крым, Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР.