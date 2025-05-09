Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места

2:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Киев готовится к развёртыванию масштабной беспилотной системы на линии фронта.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ FPV-дрон

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Драпатый презентовал концепцию эшелонированного применения дронов, охватывающую до 50 километров вглубь от переднего края.

Как должна работать "линия дронов"

Согласно замыслу, фронт будет разделён на сектора глубиной 5-10 километров, каждый из которых получит собственную группу беспилотных систем. В задачи таких подразделений будут входить:

подавление передовой обороны "противника",

нанесение ударов по тыловой логистике,

поражение командных пунктов.

В проект задействованы медийно известные украинские дрон-группы, такие как "Птахи Мадяра" и "Ахиллес". По задумке, "линия дронов" должна символизировать новую фазу ведения войны, где FPV-дроны становятся основной ударной силой.

Попытка централизации разрозненных направлений

Эксперты указывают: на практике речь идёт не о прорыве, а о попытке систематизировать уже существующие, но разрозненные каналы использования FPV-дронов. Такой подход может повысить эффективность, но и создаёт ряд серьёзных уязвимостей.

Три критические проблемы украинской "линии дронов"

1. Уязвимая инфраструктура управления.

Для работы эшелонированной дрон-системы необходима устойчивая связь, ретрансляторы, энергоснабжение и координационные центры как минимум на уровне бригад. Все эти элементы — первоочередные цели для ударов и могут быть легко выведены из строя.

2. Подвижность фронта разрушает статичную модель.

Проект рассчитан на устойчивую линию фронта, но текущая ситуация — фрагментарная и динамичная. Любой прорыв или обход флангов нарушает секторальную логику и делает дроны неэффективными, вплоть до "дружественного огня".

3. Ограниченные ресурсы и конкуренция с артиллерией.

Заявка на тотальное подавление передовой с помощью беспилотников вступает в конкуренцию с артиллерией, ПТУР и авиацией. Кроме того, темпы потерь FPV-дронов пока превышают темпы восполнения. Это ставит под сомнение устойчивость такой системы в долгосрочной перспективе.

Смогут ли Вооружённые силы Украины реализовать амбициозный проект?

Попытка компенсировать дефицит классических средств поражения массовым использованием FPV-дронов выглядит логичной на фоне сложной ситуации с поставками. Однако реализация этой схемы требует не только техники, но и устойчивой инфраструктуры, дисциплины и ресурсов. Останется ли "линия дронов" на фронте реальностью или останется заявкой на успех — покажет ближайшее время.