Сводка с фронта: Запад ждёт российский Орешник, к Зеленскому приехала коалиция желающих

3:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: NASA by Rocket Lab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ракета Electron

Представляем военную сводку на субботу, 10 мая.

Курско-Сумское направление

В День Победы ВС РФ отразили попытки прорыва границы со стороны ВСУ на Курском и Белгородском направлениях. 9 мая, в День Победы, российская группировка войск "Север" успешно пресекла атаки штурмовых подразделений ВСУ в районах Тёткино и Глушково. Враг предпринял попытки пересечения государственной границы в пешем порядке при поддержке бронетехники.

В районе села Бессаловка (Сумская область) российская разведка выявила движение диверсионной группы ВСУ, направлявшейся в сторону Курской области. По обнаруженной цели был нанесён огневой удар. Большая часть группы уничтожена, уцелевшие отступили вглубь украинской территории.

У посёлка Новый Путь противник предпринял попытку переброски бронетехники с помощью мостоукладчика. Инженерная техника была оперативно уничтожена. Лишившись возможности использовать бронетехнику, противник дважды пытался пересечь границу. Обе попытки были пресечены, основная часть украинских сил понесла потери, оставшиеся участники отступили в село Павловка.

В окрестностях Тёткино украинские штурмовые группы трижды атаковали позиции российских войск. В результате боевых действий и нанесённого огневого поражения противник был отброшен, отступив к лесополосе на украинской стороне границы.

Запад разгоняет панику

Посольство США в Киеве выступило с заявлением об угрозе масштабной воздушной атаки в ближайшие дни. Якобы на фоне растущей напряжённости вокруг Украины Кремль может перейти от слов к более жёсткой линии поведения. США сообщили украинцам о том, что РФ временно ограничила полёты в воздушном пространстве над полигоном "Капустин Яр". По данным из уведомления NOTAM (тип QRTCA), опубликованного Ростовским FIR, запрет будет действовать с 06:00 12 мая до 04:00 13 мая. Он охватывает часть Волгоградской и Саратовской областей.

Зона ограничения распространяется от земли до неограниченной высоты — это стандартный протокол при испытаниях баллистических или других стратегических ракет. Однако США явно намекают на удар "Орешником". Как водится, весь Запад тут же подхватил эту информацию, разгоняя панику.

После этого и офис президента Украины порекомендовал "всем своим" с 12 по 13 мая уехать из Киева, Банковая опасается ответного удара РФ за массовые удары БПЛА в канун перемирия. Глава ОПУ Андрей Ермак в переговорах с американцами уже обозначил проблему систем ПВО и возможный удар русских, попросив повлиять на Москву.

Как отметили источники, ранее обсуждавшиеся "возможные цели" в украинском направлении уже не звучат как риторика — это становится реальным сигналом. При этом удар может так и не последовать — но эффект достигается самим предупреждением. Теперь, по их словам, именно Москва начинает повышать ставки в геополитических торгах.

А тем временем в Киев прибыли Макрон, Стармер, Мерц и Туск. Там пройдёт саммит "коалиции желающих", которая выработает детали 30-дневного перемирия. Кстати, Зеленский очень просил их приехать 9 мая — хотел сместить акцент с празднований в России. Однако те отказались и сослались на свой плотный график.