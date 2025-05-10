Не имеет аналогов: эксперт The National Interest восхищён боевыми возможностями модернизированного Ту-160М

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Боевые возможности модернизированного Ту-160М поистине уникальны.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ту-160М

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М представляет собой оружие, против которого у потенциальных противников России практически нет действенных средств, заявил аналитик Брэндон Дж. Вайхерт в статье для The National Interest.

Ракетный грузовик

Эксперт отметил, что в современной войне ключевую роль играют технологии, позволяющие наносить удары на больших расстояниях с минимальным риском для оператора — включая дроны, противотанковые системы и дальнюю авиацию. В этом контексте российские стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 продолжают активно использоваться ВКС России.

По словам Вайхерта, Ту-160М — это высокоэффективная платформа для доставки крылатых ракет, способная наносить массированные удары по позициям противника. Он назвал самолёт "ракетным грузовиком", созданным для преодоления систем ПВО и разрушения инфраструктуры противника с дальнего расстояния.

Особое внимание эксперт уделил модернизации до версии Ту-160М, которая, по его словам, значительно расширила возможности воздушного комплекса. Он не исключил, что Россия может в будущем предложить этот самолёт на экспорт — в частности, Индии, которая заинтересована в усилении своей стратегической авиации.

Гордость Ростеха

Согласно данным госкорпорации "Ростех", Ту-160М создан на новой технологической платформе с широким применением цифровых решений. Обновлению подверглись около 80 процентов всех систем и компонентов.

Самолёт оснащён новыми турбореактивными двигателями НК-32 второй серии, что позволило увеличить дальность полёта до более чем 12 000 километров без дозаправки. Максимальная скорость Ту-160М превышает 2000 км/ч, а боевая нагрузка — свыше 40 тонн.

Таким образом, по мнению западного аналитика, Россия получила эффективный инструмент стратегического сдерживания, с которым пока никто не может сравниться.

Краткая история

Ту-160 "Белый лебедь" — это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный в СССР КБ Туполева в 1970–1980-х годах.

Первый полёт — 18 декабря 1981 года.

Принят на вооружение — в 1987 году.

Главная задача — доставка ядерного и обычного оружия на большие расстояния, в том числе с применением крылатых ракет.

Самолёт стал ответом на американский B-1 Lancer, но превзошёл его по скорости (до 2 200 км/ч), дальности и полезной нагрузке. Оснащён изменяемой стреловидностью крыла, четырьмя мощными двигателями НК-32 и способен нести до 40 тонн боевой нагрузки.

После распада СССР часть Ту-160 осталась на Украине, но позже часть из них была передана России. На 2020-е годы Россия продолжает модернизировать и производить новые машины — Ту-160М.

Интересные факты о Ту-160

Самый тяжёлый боевой самолёт в мире — его максимальная взлётная масса превышает 275 тонн.

Самый быстрый стратегический бомбардировщик — способен лететь на сверхзвуковой скорости (более 2 Махов).

Боевое дежурство — Ту-160 регулярно участвуют в патрулировании над Арктикой, Атлантикой и Тихим океаном, демонстрируя глобальные возможности России.

Не имеет аналогов — до сих пор остаётся уникальным по сочетанию скорости, дальности и полезной нагрузки.

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