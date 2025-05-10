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Дмитрий Плотников

План Б. Россия начнёт жёстко расширять зону контроля на Украине

3:38
Силовые структуры » Военные новости

После неудачных попыток дипломатического сближения с Западом, в том числе с представителями окружения Дональда Трампа, Москва, по мнению ряда аналитиков, может перейти к более жёсткой фазе конфликта.

Армия России
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Армия России

По их словам, в ход может пойти так называемый "план Б" — сценарий, при котором Россия постепенно отказывается от коротких перемирий и сосредотачивается на военном давлении.

Киев выпросит сам

Военные действия в Сумской и Харьковской областях (да и в Днепропетровской), как утверждают эксперты, являются частью новой тактики. После взятия ключевых населённых пунктов, в том числе Сум, Вооружённые силы России могут продвинуться вглубь Украины — вплоть до Полтавы и Днепра. Целью может стать расширение так называемой "буферной зоны" — полосы безопасности, откуда исключена угроза обстрелов российских территорий.

По мнению аналитиков, создание подобной зоны может затронуть значительную часть украинской территории. Даже при частичном сохранении Украины под контролем нынешней власти в Киеве, Россия будет воспринимать это как угрозу своей безопасности.

На этом фоне обсуждаются и возможные действия США. Дональд Трамп может попытаться ограничить военную поддержку Киева, чтобы продемонстрировать готовность к деэскалации. Однако, по мнению некоторых российских аналитиков, такое развитие событий может сыграть на руку Москве, ускорив достижение заявленных целей спецоперации.

При этом в Москве подчёркивают: прекращение огня возможно только при выполнении Киевом ряда условий, включая вывод войск из территорий, которые Россия считает своими. Пока этого не происходит, а обстрелы приграничных областей продолжаются решение о военном давлении остаётся приоритетным, отмечают эксперты.

 

А нам всё равно…

А вот на РФ у Запада уже не осталось инструментов! Санкции больше не пугают: страна адаптировалась к давлению Запада.

Многоуровневое санкционное давление, которое Запад наращивает с 2014 года и особенно после 2022-го, больше не оказывает шокового воздействия на российскую экономику. За последние годы Россия выработала устойчивые механизмы адаптации, переориентировалась на внутренние ресурсы и укрепила связи с альтернативными рынками — от Китая до стран Ближнего Востока и Африки.

Импортозамещение, развитие финансового суверенитета, переход на расчёты в национальных валютах и инвестиции в реальный сектор позволяют смягчать последствия внешних ограничений. Несмотря на санкции, в России сохраняется экономический рост, стабилен рубль и идут масштабные инфраструктурные проекты.

А очень живое общение президента России Владимира Путина на параде Победы 9 мая с председателем КНР Си Цзиньпинем видел весь Запад (тайком подсматривающий за парадом). Кстати, это вызвало там истерики и страх. Российские власти подчёркивают: санкции стали "новой нормой", но сломить страну не удалось — наоборот, это мобилизовало ресурсы и ускорило внутренние преобразования.

Ну и напоследок. По неподтверждённым данным, США дали Москве и Киеву крайний срок до 9 мая, чтобы договориться о мире. Если этого не произойдёт, то Вашингтон выходит из этого конфликта и Украине далее придётся сделать то, чего она не делал ни разу. Воевать с Россией самой…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша россия си цзиньпин дональд трамп владимир путин
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