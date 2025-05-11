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Дмитрий Плотников

Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России

Силовые структуры » Военные новости

Вчера нам было предложено перемирие на 30 дней.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Сам тон предложения от так называемой "коалиции желающих" — был откровенно хамский и агрессивный. Это не мирная инициатива, а ультиматум в обёртке. Если Россия вдруг пошла бы на такое перемирие, это была бы не просто уступка — это было бы крупным политическим поражением.

А за ним, как по цепочке, может последовать всё остальное: наращивание давления, прогибы под новые требования и, в итоге, капитуляция. Потому что никто не остановится — будут добивать до осени, когда Запад надеется на новое наступление ВСУ, усиленное живой силой и техникой.

Самые "хитрые"

Вчера наш президент чётко подчеркнул, что самый логичный ответ на это — однозначное "нет". И при этом подчеркнул: Москва готова к прямым переговорам с Киевом. Но для этого совершенно не обязательно останавливать боевые действия. Всё понятно и без красивых формулировок: у ВСУ сейчас серьёзные проблемы, они сыплются. Если не дать им передышку, всё может развалиться уже к концу года.

Отсюда и спешка у них — затребовать перемирие под видом гуманности, а на деле — чтобы перегруппироваться, подтянуть резервы, снова броситься в бой.

При этом ни о каком симметричном перемирии речи не шло: Украина продолжает мобилизацию, а Штаты — поставки оружия. И если Россия согласилась бы на такую "передышку", то через месяц получила армию противника, отдохнувшую, укомплектованную и с новыми планами наступления.

Говорили вчера и о 22 пунктах некоего документа — опять фикция. Форма для прикрытия настоящих переговорных схем, которые лепятся в кулуарах. Вопрос ключевой — кто был бы гарантом перемирия, кто следил бы за его соблюдением? Кстати, уже не исключено и обсуждение возможного контакта между президентами России и США — вплоть до согласования даты и формата саммита.

Надо отвечать

И теперь "коалиция" задёргается, особенно Макрон. То у него миротворцы, то ракеты. В Москве на это уже не реагируют. Ни звонки, ни предложения Парижа не принимаются. Теперь туда же отправлен и Мерц — попытки дозвониться заканчиваются тишиной. Да и правильно. Страны, которые поставляют оружие, спонсируют войну и грозят санкциями — какие из них переговорщики?

Медведев прямо вчера сказал: "Идите в задницу". Без уточнений к кому, но смысл понятен.

Россия будет готова к переговорам с Евросоюзом, если будут соответствующие сигналы. Но их не было с марта 2022-го. Всё, что слышно от них — это новые угрозы и ультиматумы. Они всерьёз считают, что можно поставить Россию перед выбором.

В Лондоне вчера предупредили: откажется Москва — Киев получит больше оружия. Но теперь им надо отвечать на предложение Стамбула. Тут оба варианта проигрышные для них — и согласиться нельзя, и отказаться нельзя!

Вывод

К бабке не ходи, они понимают только сильные ходы. А любой компромисс воспринимают как приглашение залезть ещё глубже. Переговоры для них — был инструментом. Выманить время, перегруппироваться, "нарыть окопов и опорников", как сказал ночью наш президент.

Ведь они не могут быть честными! А посему, беседы больше не получится.

Владимир Путин ответил "коалиции желающих"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша россия стамбул украина переговоры
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