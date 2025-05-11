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Дмитрий Плотников

Итоги недели. Зеленскому не нужен мир, переговоры РФ будет проталкивать через фронт

3:24
Силовые структуры » Военные новости

Подошла к концу эта длинная неделя.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Даничев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

80-летие Победы прошло не под звуки салютов, а под грохот артиллерии и заявления, за которыми явно маячила усталость официальных спикеров.

Геополитики твердили о "демонстрации договороспособности" Дональду Трампу. Комментаторы в погонах уверяли: управление войсками на высоте — не через Telegram же давать команды. Простой народ — привычно (и по праву) проклинал киевский режим.

Маньяки из Киева

И всё это на фоне явного обострения. В ночь с 10 на 11 мая российский президент Владимир Путин, ожидаемо, проигнорировав истеричные вопли укро-еврошайки о 30-дневном перемирии, заявил о готовности к прямым переговорам с Киевом — в Стамбуле и без предварительных условий (кстати, уже сегодня Банковая отказалась от переговоров). Одновременно Путин также рассказал на то, что Вооружённые силы Украины снова нарушили перемирие, в том числе нанеся массированный удар по российским регионам прямо перед 9 мая. Реальность — проще и страшнее любых политических формулировок. Киевский режим проигнорировал призыв к перемирию и ударил по приграничью.

В Курской области, в Тёткино, на тот момент шли тяжёлые бои, туда срочно были переброшены "пожарные команды Зеленского", которые шли в атаки с маниакальным упорством. А в Крыму российские войска отбивали атаки морских дронов, укрепляя береговую оборону. На четвёртом году войны боевые действия вплотную подошли к границам, которые в России принято считать "историческими".

Реалии на земле

Итак, Москва отбита от налёта 500+ украинских БПЛА, но террор по-прежнему идёт по Брянской, Курской, Белгородской областям. На юге — в ДНР, Запорожье, Херсоне — бои не затихают ни на минуту. ВСУ вывели в море беспилотные катера, готовят атаку на черноморские объекты. Российская сторона реагирует — срочно усиливается оборона по всем направлениям.

Наступление идёт в районе Константиновки — тяжёлые, изматывающие бои. Параллельно, на всех участках фронта обсуждаются возможные контуры перемирия. Если оно и случится — по фактической линии боевого соприкосновения, и никак иначе. Все заявленные Россией перемирия — уже сорваны.

На этом фоне 10 мая Киев принимал лидеров Великобритании, Франции и Германии. Так называемая коалиция желающих возложила цветы к мемориалам, где чествуют боевиков, которых в России (и в остальном нормальном мире) считают нацистами. Европейские кураторы Киева продолжают готовиться к затяжной войне, обслуживая интересы военно-промышленного комплекса, а не собственных граждан. В конце своего шабаша они предложили старую схему — 30-дневное перемирие, которое Украина хочет использовать для восстановления, вооружения и т. д.

Вывод

Москва старается выйти на переговоры с позиции силы. Но очевидно одно: перемирие будет только тогда, когда это подтвердит линия фронта. А пока — война продолжается. Без иллюзий и без пауз.

Владимир Путин ответил "коалиции желающих"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу крым дональд трамп владимир путин
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