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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Зеленский собрался в Стамбуле ждать Путина, HIMARS обстрелял город Рыльск

4:06
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Представляем военную сводку на понедельник, 12 мая.

Курско-Сумское направление

11 мая "Север" продолжил уничтожение передовых, инженерных и штурмовых сил противника на Тёткинском и Глушковском направлениях, а также продолжил работы по созданию буфера безопасности в Сумской области.

После значительных потерь противник сократил количество попыток прорыва на территорию России. Но несмотря на это, командование армии Украины продолжает направлять штурмовые группы на Курский участок.

В утренние часы на направлении Искрисковщина — Тёткино в результате огневого поражения ВС РФ было уничтожено более половины личного состава штурмовой группы 225-го полка. Оставшиеся в живых боевики попытались отступить, но были остановлены своим же заградительным отрядом с помощью дрона.
Позже в районе границы другая штурмовая группа была уничтожена артиллерией и операторами БПЛА, прорыв не состоялся. Враг продолжает попытки рваться к Тёткино на квадроциклах, его уничтожает десант 217-го ивановского полка ВДВ.

На Сумском участке "северяне" продолжают двигаться по украинской территории, зачищая леса приграничья. Бойцы ВДВ РФ, сломив сопротивление неонацистов, продвинулись в посёлок Беловоды и заняли его и окрестности села.

В ночь на понедельник город Рыльск в Курской области подвергся ракетному обстрелу. Удар был нанесён РСЗО HIMARS. Один из снарядов попал в здание автомойки, расположенной на первом этаже гостиницы.

По данным властей, осколками посечены три автомобиля, пострадали два частных дома. На месте работают экстренные службы, к ликвидации последствий подключились местные жители. Ранения получили четыре человека. Обстановка в районе остаётся напряжённой из-за близости к границе.

Обстрел произошёл вскоре после заявления Владимира Зеленского о готовности к полному прекращению огня с 13 мая. Таков контраст между дипломатическими заявлениями и ситуацией на границе.

Днепропетровское направление

Группировка "Запад" продолжает вести бои у границы Днепропетровщины. После прорыва при поддержке бронированной группы на линии Котляровка — Новосергеевка выбит враг из н. п. Новоалександровки и ВС РФ вышли в район моста через реку Солёная.

ВСУ удерживают позиции у южной дороги в Новосергеевку. Но двигаться противник уже не может. Логистический маршрут к населённику со стороны н. п. Удачное тоже под огневым контролем русских воинов.

У националистов для снабжения остаются только дороги на высотах над Новосергеевкой. Южнее шторма армии России продолжают бои у северо-западного фланга Котляровки и у дамбы. В Орехово ВС РФ полностью заняли восток и юг села и сражаются за центр.

Страсти по переговорам

Президент России Владимир Путин предложил провести переговоры 15 мая в Турции.

"Украина должна НЕМЕДЛЕННО согласиться на предложение Путина", — вскоре написал на своей странице аккаунта соцсети Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Кремль предложил провести прямые переговоры в Стамбуле и Зеленский не должен это игнорировать. Американский президент пишет, что "начинает сомневаться, что Киев пойдёт на сделку".

После этого, отказывавшийся ранее ехать в Турцию, Зеленский согласился, но с условием. Он ожидает, что в понедельник РФ прекратит огонь, а позже вдруг заявил, что сам поедет туда и "будет ждать" там Путина.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы курск дональд трамп владимир путин
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