В Польшу прибыла очередная партия танков M1A2 SEPv3 Abrams. Что это за зверь?

4:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Польшу прибыла вторая партия из 19 американских танков M1A2 SEPv3 Abrams.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Army photo by Sgt., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ M1A2 SEPv3 Abrams

Это стало частью контракта на сумму $4,75 млрд, который предусматривает поставку 250 танков до 2026 года.

Также США поставят Варшаве 17 мостоукладчиков M1074 и 26 ремонтно-эвакуационных машин M88A2 Hercules. Эти танки поступают в 18-ю механизированную дивизию, развёрнутую на границах с Украиной и Белоруссией.

Большинство техники Польша получит в 2027–2029 гг, что подтверждает прогнозы некоторых экспертов о возможном конфликте между ЕС/НАТО и РФ. Правда, обслуживание этого "парка" техники станет весьма серьёзной нагрузкой для бюджета.

О чём речь

Танк M1A2 SEPv3 Abrams — это одна из самых современных версий американского основного боевого танка M1 Abrams, разработанного компанией General Dynamics. Он является продолжением модернизации предшествующих моделей и представляет собой высокоэффективную боевую машину, сочетающую в себе мощные огневые возможности, продвинутую защиту и современное оборудование.

SEPv3 — это сокращение от System Enhancement Package Version 3, что переводится как "Пакет системных улучшений версии 3".

Характеристики

Улучшенная защита

Одной из ключевых характеристик танка является его защита. M1A2 SEPv3 оснащён улучшенной комбинированной бронёй, включая бронеплитки нового поколения, которые обеспечивают лучшую защиту от противотанковых снарядов и ракет. Также на танке установлены активные защиты, которые помогают уменьшить вероятность попадания противотанковых боеприпасов, например, от ракет с самонаведением.

Танк оснащён системой защиты от химического, биологического и радиологического (ХБР) воздействия и системой активной защиты.

Мотор

Танк использует газотурбинный двигатель AGT1500 мощностью 1500 л. с., который позволяет танку развивать скорость до 72 км/ч по шоссе.

Оружие

Главным оружием M1A2 SEPv3 является 120-мм гладкоствольная пушка M256. Она может стрелять различными боеприпасами, включая бронебойные, осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды, а также управляемые ракеты. В дополнение к основной пушке танк оснащён 7,62-мм пулемётом M240 и 12,7-мм пулемётом M2 Browning.

Танк имеет систему управления огнём (FCS), которая включает в себя датчики и системы прицеливания в любых условиях видимости, включая ночь и плохую погоду.

Автономность

M1A2 SEPv3 обладает системами для автономной работы, включая системы энергоснабжения, которые могут поддерживать работу дополнительного оборудования в полевых условиях. Танк оснащён системой диагностики, которая позволяет быстро выявлять и устранять технические неисправности.

История

M1 Abrams был принят на вооружение в 1980-х годах, и с тех пор прошло несколько крупных модернизаций, чтобы сохранить танк актуальным в условиях современных боевых действий. SEPv3 — это одна из последних версий, которая была внедрена в 2020 году. Ожидается, что танк продолжит оставаться на вооружении в ближайшие десятилетия.

Вывод

M1A2 SEPv3 Abrams — отнюдь не чудо-оружие. Хотя машина и весьма серьёзная, но и такие отлично горят в зоне специальной операции. Однако довольно неприятно, что американские танки идут на вооружение отъявленным русофобам.

The MOST MODERN TANK