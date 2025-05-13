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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: все в ожидании четверга в Стамбуле, в ДНР начали вскрывать Константиновку

3:58
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Снайпер ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Снайпер ВС РФ

Представляем военную сводку на вторник, 13 мая.

Курско-Сумское направление

Бойцы группировки войск "Север" продолжают уничтожать штурмовые и передовые подразделения Вооружённых сил Украины на Глушковском и Тёткинском направлениях, создавая буфер безопасности.

В очередной раз враг, несмотря на огромные потери в личном составе и военной технике, продолжает бросать "мясные отряды" на российское приграничье. Накануне утром на рубеже Тёткино — Рыжевка после комплексного огневого поражения армии России ликвидирована группа националистов: основная часть боевиков уничтожена, выжившие убежали в вглубь Сумщины.

На линии Новый путь — Павловка "Бесстрашные" пресекли попытку выдвижения штурмовиков ВСУ к российской госгранице. Основная часть неонацистов ликвидирована, четверо боевиков попали в плен. В окрестностях самого Тёткино по всем возможным укрытиям врага наносится огневое поражение. Противник несёт серьёзные потери в личном составе, эвакуации раненых нет.

В приграничье Сумской области группировка "Север" продолжает уничтожать миномётные расчёты и пункты управления дронами армии Украины. На Сумском участке штурмовики армии России продолжают двигаться вглубь Украины. Подразделения ВДВ "Бесстрашных" в ходе серьёзных боёв выбили врага из ряда опорников в посёлках Локня и Беловоды, а также в ближайшем лесном массиве.

Южнодонецкое направление

В районе города Часов Яр, к югу от населённого пункта Константиновка российские войска начали демонтировать оборону самого подготовленного укрепрайона ВСУ. Пока есть успехи под Новоеленовкой и Романовкой. Скорости здесь ждать не приходится, вся линия врага представляет собой цепь серьёзных опорных пунктов, завязанных друг на друга.

Плюс они прикрыты артиллерийскими карманами и минными полями. До самого города полтора десятка километров. И это уже зона досягаемости артиллерии. Враг это ощущает по своей логистике, поскольку начались перебои в снабжении.

Эксперты заявляют, что с наличием угрозы Константиновки начнёт отваливаться Часов Яр. Там и так противник держался из последних сил, а теперь и вовсе начнёт уходить. Если здесь сложится всё хорошо, то вскоре путь на Славянск и Краматорск будет открыт.

Стамбульский четверг

Весь мир продолжает обсуждать предстоящие переговоры между российской и украинской сторонами, которые пройдут в турецком Стамбуле в четверг, 15 мая. В интернете ходят слухи, будто бы американский президент Дональд Трамп уговаривает своего российского коллегу Владимира Путина напрямую поучаствовать в переговорах.

Ранее в Турцию пообещал прилететь бывший президент Украины Владимир Зеленский.

Очень сомневаюсь, что наш лидер будет разговаривать с бывшим комиком, да и вообще полетит в Стамбул по прихоти националистов. Во-первых, Путин чётко придерживается политического этикета: равный всегда разговаривает с равным. Например наш глава может разговаривать с Си Цзиньпинем, тем же Дональдом Трампом, белорусским президентом Александром Лукашенко, а также другими серьёзными политиками, которые являются настоящими лидерами своих стран.

А беседовать с погрязшим в пороках узурпатором, представляющим свою страну по доверенности, главе супердержавы не пристало. Единственное, что может повлиять на такую двустороннюю встречу, это личная просьба Трампа, который и сам проявляет желание приехать в Турцию 15-го числа.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы стамбул си цзиньпин владимир путин владимир зеленский
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