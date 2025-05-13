Су-35С — грозный истребитель поколения 4++, проверенный в небе и бою

Накануне Министерство обороны РФ получило новую партию многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С.
ОАК передала очередную партию самолётов, которые уже прошли все заводские испытания и доставлены на аэродром базирования.
Пилоты отмечают превосходные лётные качества Су-35С и их и полные соответствия требованиям боевой службы: прикрытие в воздухе, завоевание господства, уничтожение целей в любую погоду.
"Наши заводы уверенно справляются с задачами, понимая важность выполнения гособоронзаказа. Параллельно мы наращиваем мощности и строим новые производственные объекты", — отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
Су-35С — это многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++, созданный на базе легендарного Су-27, но с радикальной начинкой. Его отличает высокая автономность, универсальность и возможность вести бой как в воздухе, так и по наземным целям. Эта машина стала ключевым элементом ВКС России в XXI веке и уверенно конкурирует с лучшими истребителями мира.
Двигатели АЛ-41Ф1С с управляемым вектором тяги позволяют выполнять фигуры, невозможные для большинства современных истребителей. Самолёт буквально "зависает" в воздухе, "крутится" на месте и уходит от ракет благодаря экстремальной манёвренности.
РЛС "Ирбис-Э" — мощная фазированная антенная решётка, которая может одновременно отслеживать десятки целей на разных дистанциях. Радиус обнаружения — до 400 км в идеальных условиях. Система радиоэлектронной борьбы подавляет вражеские радары и системы наведения, делая Су-35С сложной целью даже для современных ПВО.
Вооружение
Поддерживает сверхзвуковую скорость без форсажа и боевую дальность до 1 500 километров без дозаправки. А с дозаправкой в воздухе — значительно больше.
Боевой опыт
Су-35С ранее прошёл боевую проверку в Сирии, где охранял российские авиабазы, сопровождал ударные группы и отрабатывал перехваты. Машина показала высокую надёжность, способность работать в жарких и пыльных условиях и успешно взаимодействовала с другими типами самолётов.
Геополитика и экспорт
Китай стал первым иностранным покупателем — 24 Су-35С уже находятся в составе ВВС КНР. Интерес к машине проявляли Египет, Индонезия и другие страны, хотя поставки часто и зависят от политических обстоятельств.
Су-35С используется как "переходная платформа" до массового развертывания истребителей пятого поколения — Су-57.
Су-35С — это вершина эволюции советско-российских истребителей четвёртого поколения. Он сочетает манёвренность, мощную электронику и боевую универсальность. Это не просто модернизация — это самостоятельная боевая машина, способная решать широкий круг задач: от воздушного боя до ударов по земле. В небе он — гроза, особенно в опытных руках.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.