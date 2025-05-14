Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи

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Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-400 «Триумф»

Закупленные у РФ комплексы ПВО С-400 сыграли важную роль в недавних боевых действиях с Пакистаном.

Об этом накануне заявил индийский премьер Нарендра Моди.

Он выступил на базе Амдапур на фоне ЗРК, после заявлений Пакистана о её якобы уничтожении.

"Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы "Сделано в Индии", такие как Akash, все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400", — сказал Моди.

О чём речь

ЗРК С-400 "Триумф" — это российский зенитно-ракетный комплекс большой и средней дальности. Он предназначен для уничтожения всех типов воздушных целей: самолётов, вертолётов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет, включая гиперзвуковые объекты. Комплекс принят на вооружение в 2007 году и с тех пор стал основой эшелонированной системы ПВО России.

Основные характеристики

С-400 способен поражать цели на дальности до 400 километров (при использовании ракеты 40Н6) и на высоте до 30 километров. Минимальная высота поражения — всего 5 метров. Комплекс может сопровождать до 80 целей одновременно и наводить ракеты на 36 из них. Его ракеты способны сбивать цели, движущиеся со скоростью до 17 000 км/ч.

Система использует несколько типов управляемых ракет, включая:

48Н6 (до 250 км)

40Н6 (до 400 км)

9М96Е и 9М96Е2 (высокоточные ракеты малого и среднего радиуса).

Компоновка и возможности

С-400 состоит из радиолокационной станции обнаружения, командного пункта, пусковых установок (на колесных шасси или в стационарном варианте), а также радиолокатора наведения. Комплекс мобилен — он может быть развёрнут в течение 5-10 минут, что делает его устойчивым к ударам противника.

С-400 может работать как автономно, так и в составе общей сети ПВО. Он интегрируется с другими средствами — например, с комплексом ближнего действия "Панцирь-С1" и радиолокационными станциями большой дальности.

Геополитика и экспорт

С-400 не только технически продвинутый комплекс, но и важный инструмент геополитического влияния России. Его закупка Турцией вызвала серьёзный конфликт с США и привела к санкциям в рамках закона CAATSA. Кроме Турции, комплекс приобрели Китай и Индия. Также интерес проявляют Иран, Египет, Алжир и другие страны.

Боевой опыт

Официально о боевом применении С-400 известно немного, так как большинство данных засекречено. Тем не менее, комплекс размещен в Сирии для защиты российской авиабазы Хмеймим. Также С-400 развёрнут в Крыму, Калининградской области, на Дальнем Востоке и в Арктике. Во время конфликта в Украине он, предположительно, используется для уничтожения воздушных целей на больших дистанциях.

Сравнение с другими системами

По совокупности характеристик С-400 считается одной из лучших в мире систем ПВО. Он значительно превосходит американский Patriot PAC-3 по дальности поражения. Китайский HQ-9 и европейский SAMP/T также проигрывают С-400 по универсальности и дальности действия.

Перспективы развития

На смену С-400 приходит новая система — С-500 "Прометей". В отличие от С-400, она предназначена для перехвата не только аэродинамических и баллистических целей, но и космических объектов, таких как спутники. С-500 не заменит С-400 сразу, а будет работать в связке с ним, расширяя возможности всей системы ПВО.