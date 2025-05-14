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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Макрон пообещал силы сдерживания на Украине, атаки ВС РФ на Днепропетровском фронте

4:34
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Представляем военную сводку на среду, 14 мая.

Курско-Сумское направление

Бойцы группировки войск "Север" продолжают уничтожать штурмовые и передовые подразделения ВСУ в приграничье. На Глушковском и Тёткинском участке "Бесстрашные" продолжают создавать буферную зону безопасности. Также зона безопасности создается и в Сумской области Украины.

Накануне утром противник попытался прорваться на территорию России, однако операторы дронов ВС РФ сбросами с БПЛА уничтожили более половины живой силы боевиков, остальные ранены и остались в лесу приграничья. Эвакуации у врага нет. Чуть позже в направлении Тёткино выдвинулись штурмовые группы врага, однако в очередной раз беспилотники остановили неонацистов, прорыва госграницы не допущено.

Из Сумской области в направлении границы РФ командиры ВСУ попытались перебросить две малые группы, однако вся живая сила была уничтожена после огневого поражения. На линии Новый Путь — Павловка разведчики "Севера" вскрыли две сапёрные группы, после чего по ним тоже нанесено огневое поражение. Более половины личного состава врага ликвидировано, остальные бежали в Сумскую область.

В районе самого Тёткино проводится зачистка разрозненных групп боевиков. Фиксируется большое количество тел врага, которые скончались от потери крови.

На Сумском участке "Бесстрашные" зачистили несколько опорников между населёнными пунктами Водолаги и Беловоды. Командование 67-й бригады ВСУ в районе Юнаковки и Локни продолжают кидать в бой мясные группы. Опытные солдаты ВСУ в этих бестолковых штурмах не участвуют, бросают вперёд неопытных мобиков.

 

Днепропетровское направление

На правом фланге Покровского участка, в н. п. Удачное армия России атакует в направлении шахты. Южнее она наступает в районе Царского ставка и в н. п. Новосергеевка. Ещё южнее ВС РФ взяли под свой контроль всю линию от н. п. Надеждинка до сёл Новониколаевка и Муравка между балкой Широкая и р. Солёная, заняв позиции боевиков на господствующих высотках. Местами украинские разрозненные группы оказывают сопротивление находясь уже в тылу подразделений армии России. Продолжается зачистка.

ВСУ были вынуждены подорвать фермы между Муравкой и Новониколаевкой, чтобы российские штурмовые отряды не смогли там закрепиться. Серьёзные встречные бои — севернее Котляровки, поскольку продвижение русских воинов тут грозит изоляцией Новониколаевки и Муравки от логистического маршрута из Новопавловки.

Националисты контратакуют на линии между Орехово (Петровским) и балками Серебрянка и Штанькова, где российская армия взяла под контроль более половины часть посёлка. Продолжаются бои в лесопосадках между Алексеевкой и Орехово.

Неугомонный Макрон

Украина не войдёт в НАТО, но европейские войска могут быть размещены на её территории. Об этом заявил любящий прятать "салфетки" президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, речь идёт о размещении подразделений европейских стран на украинской территории — вдали от линии фронта, в стратегически важных районах.

"Мы не можем оставить Украину одну. Поскольку вступление в НАТО невозможно, мы предлагаем другие формы поддержки. Речь идёт о силах сдерживания. Великобритания, Франция и ещё ряд стран готовы отправить свои военные контингенты, чтобы подтвердить нашу солидарность", — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что такие подразделения смогут участвовать в совместных операциях с украинской армией, не вступая при этом в прямой боевой контакт на линии фронта.

Также он отметил, что Франция передала Украине максимум возможной помощи и не может увеличить поставки вооружений. По мнению Макрона, в самой Украине также понимают, что возврат всех территорий, утраченных с 2014 года, невозможен.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск эммануэль макрон
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