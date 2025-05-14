За последние сутки прозвучали сразу два заявления президента Франции Эммануэля Макрона, которые могут обозначить поворотный момент в западной риторике по Украине.
Во-первых, Макрон открыто заявил, что Франция передала Киеву всё, что могла, и дальнейшее увеличение военной помощи невозможно. Во-вторых — и, возможно, более важно — он отметил, что даже в Киеве начинают осознавать невозможность возвращения всех утраченных территорий.
На фоне продолжающейся эскалации подобные слова звучат как сигнал трезвого пересмотра ожиданий. Но если рассматривать их в контексте других процессов, становится заметен более широкий тренд — сдвиг в позиционировании европейских стран от абсолютной поддержки к осторожному, выверенному прагматизму.
Европа ощущает пределы собственных возможностей
За последние месяцы с европейской стороны всё чаще звучат предложения, связанные с дипломатией: от идеи "тактической паузы" до неясных формулировок о возможных переговорах на нейтральной площадке. Одновременно с этим нарастает риторика ограничений: от логистических сложностей до реального истощения складов.
Всё это указывает на важный факт: война на истощение — не тот формат, в котором Европа может действовать без США. И проблема не в политической воле, а в объективных ограничениях.
Фактический уровень запасов вооружений в странах ЕС и Великобритании остаётся засекреченным. Однако заявления высокопоставленных военных, срыв сроков поставок и замедление логистики говорят о системном износе. Поставки оружия — в разы меньше американских, а часто идущие за счёт собственных армий.
Кроме того, сама природа конфликта изменилась. Война сместилась в сферу дронов, радиоэлектронной борьбы и массовых недорогих ударных систем. Армии НАТО, заточенные под другие типы операций, к такому формату попросту не готовы. Без поддержки США европейские армии не демонстрируют способности вести активные боевые действия против равного по возможностям противника,отмечает "Военная хроника".
Украинская армия на сегодняшний день — не только прокси-структура, но и своеобразный тест на боеспособность западной системы безопасности. Каждый уничтоженный танк Leopard, каждая сбитая крылатая ракета западного производства — это не только потери ВСУ, но и прямая иллюстрация пределов европейской военной машины.
К бабке не ходи, с момента начала конфликта в 2022 году Европа встала на путь фактической демилитаризации. Ресурсы, на которые делался расчёт в мирное время, оказываются недостаточными для ведения войны нового поколения. Отсюда и истерика.
В этих условиях война превращается не столько в проверку стойкости Украины, сколько в тест НАТО как структуры: с её логистикой, оборонной промышленностью, способностью к мобилизации и политической решимости.
Именно это становится главным вызовом: сможет ли западная архитектура безопасности адаптироваться к конфликту нового типа или продолжит буксовать, сталкиваясь с собственной устаревшей моделью подготовки к войне?
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