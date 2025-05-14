Макрон обозначил пределы помощи Украине: в Европе всё отчётливее звучит голос усталости

За последние сутки прозвучали сразу два заявления президента Франции Эммануэля Макрона, которые могут обозначить поворотный момент в западной риторике по Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Во-первых, Макрон открыто заявил, что Франция передала Киеву всё, что могла, и дальнейшее увеличение военной помощи невозможно. Во-вторых — и, возможно, более важно — он отметил, что даже в Киеве начинают осознавать невозможность возвращения всех утраченных территорий.

На фоне продолжающейся эскалации подобные слова звучат как сигнал трезвого пересмотра ожиданий. Но если рассматривать их в контексте других процессов, становится заметен более широкий тренд — сдвиг в позиционировании европейских стран от абсолютной поддержки к осторожному, выверенному прагматизму.

Европа ощущает пределы собственных возможностей

За последние месяцы с европейской стороны всё чаще звучат предложения, связанные с дипломатией: от идеи "тактической паузы" до неясных формулировок о возможных переговорах на нейтральной площадке. Одновременно с этим нарастает риторика ограничений: от логистических сложностей до реального истощения складов.

Всё это указывает на важный факт: война на истощение — не тот формат, в котором Европа может действовать без США. И проблема не в политической воле, а в объективных ограничениях.

Износ, неготовность, смена характера войны

Фактический уровень запасов вооружений в странах ЕС и Великобритании остаётся засекреченным. Однако заявления высокопоставленных военных, срыв сроков поставок и замедление логистики говорят о системном износе. Поставки оружия — в разы меньше американских, а часто идущие за счёт собственных армий.

Кроме того, сама природа конфликта изменилась. Война сместилась в сферу дронов, радиоэлектронной борьбы и массовых недорогих ударных систем. Армии НАТО, заточенные под другие типы операций, к такому формату попросту не готовы. Без поддержки США европейские армии не демонстрируют способности вести активные боевые действия против равного по возможностям противника,отмечает "Военная хроника".

Украина как индикатор состояния НАТО

Украинская армия на сегодняшний день — не только прокси-структура, но и своеобразный тест на боеспособность западной системы безопасности. Каждый уничтоженный танк Leopard, каждая сбитая крылатая ракета западного производства — это не только потери ВСУ, но и прямая иллюстрация пределов европейской военной машины.

К бабке не ходи, с момента начала конфликта в 2022 году Европа встала на путь фактической демилитаризации. Ресурсы, на которые делался расчёт в мирное время, оказываются недостаточными для ведения войны нового поколения. Отсюда и истерика.

Проверка всей архитектуры

В этих условиях война превращается не столько в проверку стойкости Украины, сколько в тест НАТО как структуры: с её логистикой, оборонной промышленностью, способностью к мобилизации и политической решимости.

Именно это становится главным вызовом: сможет ли западная архитектура безопасности адаптироваться к конфликту нового типа или продолжит буксовать, сталкиваясь с собственной устаревшей моделью подготовки к войне?