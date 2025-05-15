Циркон меняет правила игры: Запад признал лидерство России в гиперзвуке

Пока КНР и Штаты догоняют, армия России уже вооружена.

Фото: flickr.com by National Museum of the U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ракета

Гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон" не просто существует — она уже стоит на боевом дежурстве на фрегате "Адмирал Горшков". Это самая быстрая гиперзвуковая ракета на планете, пишет 19FortyFive.

Изначально этот боеприпас создавался как противокорабельное оружие, однако позже получил возможность уничтожать и наземные цели, что сильно расширило его тактические возможности.

По мнению западных аналитиков, РФ сегодня серьёзно опережает американцев и китайцев в области гиперзвукового оружия. И это уже фактор, который меняет стратегический баланс в мире. Пока у США нет ни гиперзвукового ответа, ни щита от этой угрозы.

О чём речь

3М22 "Циркон" — первая в мире принятая на вооружение гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, разработанная в России. Она стала символом новой эпохи вооружений, где решающим фактором становится не только мощность, но и скорость — недостижимая для современных систем ПВО.

Основные характеристики (по открытым данным):

Тип: гиперзвуковая крылатая ракета

Скорость: до М=8-9 (примерно 9 800-11 000 км/ч)

Дальность полёта: от 400 до 1000+ км, в зависимости от условий

Масса боевой части: около 300-400 кг

Тип боевой части: осколочно-фугасная или ядерная (по оценкам)

Пусковые платформы: фрегаты, подводные лодки, перспективно — береговые комплексы и тяжелые корабли (в т. ч. модернизированные атомные крейсеры).

Особенности и преимущества

Скорость в 8-9 Махов означает, что ракета преодолевает 1 км примерно за 0,3 секунды. Это делает невозможной реакцию большинства существующих ЗРК и систем ПРО.

"Циркон" использует сложную траекторию полёта — сначала поднимается на высоту, а затем пикирует на цель, сохраняя гиперзвуковую скорость и активно маневрируя для уклонения от перехвата.

Поражение целей на море и на суше

Ракета может поражать как крупные корабли, так и береговые объекты — командные пункты, радиолокационные станции, укрепления.

Сложность перехвата

Современные системы ПРО, включая американские Aegis и THAAD, не предназначены для перехвата целей, движущихся с такой скоростью и маневрирующих на финальном участке.

Двигатель и конструкция

Ракета использует прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД), который включается на маршевом участке полёта. Конструкция выполнена из теплостойких материалов, выдерживающих нагрев до нескольких тысяч градусов, возникающий при гиперзвуковом полёте в плотных слоях атмосферы. Управление осуществляется аэродинамическими и газодинамическими рулями.

Боевая задача и роль в стратегическом сдерживании

"Циркон" предназначен для молниеносного поражения ключевых морских и наземных целей в условиях противодействия. Он должен:

Преодолевать системы ПВО/ПРО противника

Уничтожать авианосные ударные группы, штабные центры, порты, базы и склады

Обеспечивать асимметричный ответ на наращивание сил НАТО вблизи границ РФ.

Платформы для запуска

Фрегаты проекта 22350 (например, "Адмирал Горшков")

Атомные подлодки типа "Ясень-М"

Модернизированные тяжёлые крейсеры (проект 1144 "Орлан")

Будущие надводные корабли и береговые пусковые установки.

Статус и перспективы

В 2022–2023 гг. "Циркон" прошёл серию успешных испытаний с фрегатов и подлодок. В 2024 году первые ракеты поступили на вооружение российского флота.

Ведётся разработка сухопутной и авиационной модификаций.

Вывод

3М22 "Циркон" — это революционное оружие, сочетающее скорость, точность и неуязвимость. На сегодня в мире нет средств защиты от гиперзвуковых ракет такого класса. Это делает "Циркон" важным элементом стратегического сдерживания и символом технологического превосходства России в области ракетных технологий.

«Совбез»: ракета «Циркон»