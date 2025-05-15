Сводка с фронта: стартуют переговоры в Стамбуле, Киев всю ночь консультировался по встрече

3:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Соледар, 25 сентября 2022 года

Представляем военную сводку на четверг, 15 мая.

Курско-Сумское направление

Бойцы группировки "Север" продолжают уничтожать штурмовые части Вооружённых сил Украины в приграничье. Националисты все ещё сохраняют намерения просочиться на российскую территорию. Несмотря на серьёзные потери, армия Украины вводит в бой очередные группы штурмовиков. "Бесстрашные" отражают все атаки, уничтожая неонацистов, не допуская прорыва государственной границы.

Накануне утром из сумской Бессаловки в направлении госграницы бандеровцы пытались перебросить очередную группу оккупантов. В результате огневого поражения враг уничтожен, пересечения границы допущено не было. На линии Новый Путь — Павловка "северяне" вскрыли выдвижение штурмовиков 425-го полка армии Украины. Завязался стрелковый бой, в котором большая часть противника уничтожена, троих взяли в плен. Буквально тут же ВСУ пытались перебросить подкрепление своим передовым отрядам. Резервы были вскрыты и уничтожены на северном фланге Павловки.

В окрестностях посёлка Тёткино заканчивается зачистка разрозненных групп армии Украины. Проводится непрерывная воздушная разведка, все попытки врага будут обречены. На сумском участке группировка "Север" продолжает продвигаться вглубь территории Украины.

Днепропетровское направление

На этом участке продолжаются бои за н. п. Новосергеевка. Южнее подразделения российской армии зачищают лесопосадки, в которых ещё кое-где по норам прячутся националисты.

Юго-западнее подразделения ВС РФ ведут серьёзные бои на подступах к южному флангу Муравки и Новониколаевки. Западнее посёлка Котляровка — встречные бои. Также неонацисты прорвались к Орехово и Троицкому. Там сейчас идут встречные бои. ВСУ пытаются остановить дальнейшее продвижение русской армии.

Запорожское направление

ВСУ готовятся к контрнаступлению на линии Пятихатки — Щербаки. С этой целью 128-й бригаде придан резерв из состава спецподразделений ГУР Украины, а также подразделения дронов. В ближайшее время Генштаб ВСУ сделает ставку на усиление опорника, а также начнёт проводить штурмовые действия малыми группами, с целью сдерживания наступления российских бойцов и выигрыша времени для подготовки своего наступления.

ВСУ готовятся к эскалации на всей протяженности всего этого фронта, от приграничья Черниговской области до Запорожского участка. Вот для этого Киеву и необходимо 30-дневное перемирие.

Переговоры в Стамбуле

Сегодня в Турции начинаются встречи между российской и украинской делегациями. Формат переговоров пока не раскрывается, однако известно, что стороны прибыли в Стамбул на фоне растущего интереса международных наблюдателей. На ближайшие 72 часа хотят ввести режим перемирия.

Показательно, что вскоре после сообщений СМИ о возможном участии в переговорах Зеленского, президент США Дональд Трамп сделал заявление о своём отсутствии на встрече, подтвердив, что США будут представлены "неформальной делегацией".

Вместе с бывшим президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле сегодня будут "переговариваться" глава офиса президента Андрей Ермак, глава министерства обороны Рустам Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

Местные источники пишут, что ночные консультации украинцев с Марко Рубио и Линдси Грэмом, скорее всего, приведут к присутствию на переговорах Зеленского.