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Любовь Степушова

Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы

3:39
Силовые структуры » Военные новости

Россия ясно дала понять Эстонии и Германии, что танкеры, на которых транспортируется российская нефть в балтийских проливах, теперь находятся под охраной ВС РФ.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

ВМС Эстонии организовали взятие на абордаж танкера

В Эстонии подтвердили попытку захвата танкера, который шёл на загрузку в Приморск (Ленинградская область) в Балтийском море. ВМС Эстонии 14 мая попытались захватить танкер JAGUAR под флагом Габона (в команде находились четыре российских моряка). На силовые действия эстонцы якобы имеют право по местному закону, недавно ратифицированному в парламенте. Он предусматривает необходимость задержания гражданских судов и даже их потопление, если они "представляют опасность".

Судно находилось в нейтральных водах, капитану угрожали тараном и дважды предприняли попытку высадить десант с вертолёта. В операции участвовали катер, корабль, вертолёт и самолёт Эстонии, а также самолёты Польши, как свидетельствует опубликованное видео.

Министр обороны Ханно Певкур пояснил, что акция предпринята при приближении судна с "неопределённым флагом" к подводным электрокабелям EstLink, связывающим Эстонию и Финляндию. Однако моряки танкера "отказались сотрудничать" и продолжили курс в сторону российских вод. Корабль ВМС Эстонии якобы всего лишь сопроводил танкер до выхода из исключительной экономической зоны. Вопосы у Эстонии вызвал вызванный на место акта пиратства истребитель Су-35.

"Российская Федерация отправила истребитель, чтобы проверить ситуацию, и этот истребитель нарушил территорию НАТО почти на одну минуту", — сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

МИД Эстонии вызвал по этому поводу представителя посольства РФ, который "молчал" в ответ на обвинения. На перехват были подняты португальские F-16, которым при подлёте уже нечего было "перехватывать".

Россия пресекла акт пиратства

В РФ оценивают данные действия как нарушение свободы мореходства и расценивают нападения на гражданские суда как акт пиратства. Вызов истребителя показывает, что танкеры в Балтийском море теперь находятся под защитой российских вооружённых сил.

России давно надо было действовать в подобном ключе, чтобы пресечь эскалацию конфликта. Как сказал Pravda.Ru юрист-международник, член коллегии адвокатов штата Нью-Йорк в Адвокатской палате Валерий Ванин, комментируя подобный случай с танкером Eventim, немецкие власти, исповедуя всё более агрессивную политику и используя удары "ниже пояса", "просто нарываются на кулачный бой" с российскими властями. Эксперт считает, что руководству Российской Федерации, "вероятно, надо рассмотреть возможности каким-то образом утихомирить немцев".

Эстония выводов не сделала

Судя по всему, российские власти прислушались к юристам. Танкер Jaguar, не давший арестовать себя в международных водах, уже прибыл в порт Приморска. МИД РФ надо бы вызвать посла Эстонии и предупредить его о более суровых последствиях акций пиратства.

Пока выводы не сделаны. По словам министра внутренних дел Игоря Таро, произошедшее показывает, что Эстонии "не хватает различных возможностей реагирования как с моря, так и с воздуха. Нужны большие инвестиции и долгосрочное планирование".

Уточнения

Эсто́ния (эст. Eesti МФА: ), официальное название — Эсто́нская Респу́блика (Eesti Vabariik) — государство, расположенное в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря, омываемое водами Финского и Рижского заливов.

Пира́тство (от греч. πειρατής — «разбойник, грабитель», от πειράω — «пытаюсь; пробую, ищу счастья»), морско́й разбо́й — незаконный захват, ограбление или потопление морских судов.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы эстония балтийское море
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