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Дмитрий Плотников

Фронтовые бомбардировщики ВКС РФ освоили мощный секрет: навигационная система Комета меняет правила игры

3:47
Силовые структуры » Военные новости

Российские фронтовые бомбардировщики начали применять модернизированные управляемые боеприпасы с новой версией навигационной системы "Комета".

FAB-250-270
Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
FAB-250-270

Это уже третье поколение комплекса, разработанное с учётом опыта противодействия предыдущим версиям со стороны противника. Новая модификация "Кометы" отличается повышенной устойчивостью к радиоэлектронному воздействию. Благодаря цифровой антенной решётке, защищённой от помех со стороны нижней полусферы, навигационный модуль сохраняет точность даже в условиях активной работы наземных систем РЭБ.

Основной платформой для боевого применения управляемых бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) остаются фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34.

Современные конфликты требуют высокоточной авиационной поддержки при минимальных рисках для лётчиков и максимальной устойчивости к радиоэлектронному подавлению. Ответом на эти вызовы стали планирующие корректируемые бомбы (ПКБ), оснащённые обновлённой системой спутникового наведения "Комета" нового поколения.

Что такое ПКБ и как они работают

Планирующие корректируемые бомбы представляют собой управляемое авиационное оружие, способное поражать цели с большой дальности — десятки километров от точки сброса. После отделения от самолёта бомба не падает по баллистической траектории, а планирует к цели, управляя своим полётом с помощью аэродинамических поверхностей и систем наведения.

Система "Комета": точность под защитой

Главной инновацией является помехозащищённая спутниковая система навигации "Комета", работающая с ГЛОНАСС. В условиях активной радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, когда обычные навигационные сигналы могут быть заглушены или искажены, "Комета" сохраняет устойчивое соединение с навигационными спутниками и корректирует курс бомбы.

Ключевые особенности системы:

  • Защита от глушения и подмены сигнала.
  • Повышенная точность даже в условиях активных помех.
  • Автоматическая коррекция курса в реальном времени.
  • Возможность работы в "глухих" условиях (частично — с использованием инерциальной навигации).

Преимущества ПКБ с "Кометой"

  • Дальность поражения — до 50-70 км и более, в зависимости от типа платформы и условий сброса.
  • Высокая точность — радиус отклонения от цели менее 10 метров.
  • Безопасность для лётчика — сброс вне зоны ПВО.
  • Массовое применение — возможность запуска нескольких боеприпасов по разным целям за один вылет.
  • Совместимость — подходит для установки на различные типы фронтовой авиации (Су-34, Су-35С, Су-30СМ и др.).

Применение на практике

На фоне современных боевых действий, особенно там, где активно используется РЭБ и плотная ПВО, такие бомбы позволяют поражать цели в глубоком тылу противника, уничтожать инфраструктуру, склады, командные пункты и зенитные позиции — без необходимости входить в зону поражения ПВО. Это снижает потери и повышает оперативную эффективность авиации.

Вывод

Появление помехозащищённой системы "Комета" на борту ПКБ означает новый этап развития высокоточного оружия в России. Надёжная коррекция курса, устойчивость к внешним воздействиям и гибкость в применении делают такие боеприпасы мощным инструментом современной войны — особенно там, где точность и устойчивость важнее, чем количество.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы оружие
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