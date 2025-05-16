Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВСУ потеряли ещё один американский F-16, все в ожидании встречи Путина и Трампа

5:42
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Истребитель F-16
Фото: Вадим Савицкий
Истребитель F-16

Представляем военную сводку на пятницу, 16 мая.

Курско-Сумское направление

Подразделения российской группировки войск "Север" продолжили проведение активных боевых действий на Тёткинском и Глушковском направлениях, уничтожая передовые, инженерные и штурмовые подразделения ВСУ. Одновременно продолжается формирование зоны безопасности в приграничных районах Сумской области.

Враг не оставляет попыток прорыва в сторону Курской области, несмотря на высокие потери. Боевикам ВСУ регулярно приказывают наступать малыми штурмовыми группами, которые уничтожаются на подступах к государственной границе.

Утром российская разведка зафиксировала движение инженерной машины разминирования ВСУ в районе села Атинское (Сумская область). Цель была поражена ударом FPV-дрона. В том же районе обнаружена и уничтожена группа украинских военнослужащих на мобильной технике — уцелевшие отошли вглубь территории.

На участке Рыжевка — Тёткино предпринята попытка прорыва штурмовой группой 24-го отдельного штурмового нацбата. Попытка пересечения границы была пресечена: ударная авиация и артиллерия нанесли огневое поражение, большая часть группы уничтожена.
Из района Бессаловки ВСУ пытались перебросить бойцов 225-го отдельного штурмового полка. Попытка была сорвана после стрелкового боя.

Отмечен эпизод, когда украинский военнослужащий попытался сдаться, приблизившись к позициям российских войск с белым флагом. Однако он был ликвидирован своими же сослуживцами по приказу полевого командира.

На Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты ВС РФ продолжают активное наступление. Подразделения ВДВ, преодолев сопротивление противника, вошли в районы населённых пунктов Беловоды и Локня. По данным разведки, противник понёс потери также в Яблоновке, где планировалось сосредоточение резервов из состава 5-го Сумского погранотряда. Морские пехотинцы продвинулись более чем на километр, выбив украинские силы из опорных пунктов в приграничных лесных массивах.

Общее продвижение российских сил на Сумском направлении за сутки составило свыше 2,3 километра.

Минус еще один F-16

Украинские бандиты потеряли ещё один американский самолёт F-16. В ВВСУ сообщили, что связь с истребителем, выполнявшим боевое задание, "внезапно прервалась" из-за "нештатной ситуации". Лётчик F-16 катапультировался.

По неофициальным данным, самолёт вступил в бой с беспилотником ВС РФ — чем все закончилось, все поняли. Киев для выяснения причин уже спешно создал специальную комиссию.

Напомним, месяц назад российский комплекс ПВО сбил первый истребитель F-16 — охота за "дефицитными птичками" продолжается.

Стамбул

Переговорный процесс в Турции уверенно превращается из политического события в ток-шоу с заранее известной развязкой. Все площадки взахлёб обсуждают не столько текущие консультации между российской и украинской делегациями, сколько возможную личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по слухам, и должна стать финальным аккордом всей этой дипломатической симфонии.

По данным источников, переговоры идут полным ходом, а сам сценарий уже почти готов: встреча лидеров России и США — это не просто "возможно", это почти "назначено". Ожидания озвучил даже бывший старший директор Совета нацбезопасности США: "встреча может состояться очень скоро". Переводя с дипломатического — Вашингтон устал делать вид, что можно что-то решить без участия "взрослых".

И действительно, в мире стало как-то слишком тесно для промежуточных форматов, "согласительных групп" и имитаций активности. Особенно когда ключевые решения давно лежат не в Стамбуле, а где-то между Мара-Лаго и Кремлём. На этом фоне высказывание госсекретаря Марко Рубио прозвучало почти как признание в бессилии: "Ждать серьёзных результатов без встречи Путина и Трампа не стоит".

Все уже всё поняли: украинская повестка — это уже не про Украину. Это про то, как два главных игрока наконец сядут за стол и решат, что делать дальше. Без посредников, без эмоций и без пафосных речей о "демократии в опасности".

Неудивительно, что Москва с самого начала продвигала двухступенчатую модель: внизу — разговоры рабочих групп, вверху — разговор "взрослых". И логичным продолжением этой позиции стал отказ от участия в трёхсторонней встрече с Зеленским. В Кремле не считают нужным обсуждать судьбу мира с человеком, который даже в своих соцсетях не пишет самостоятельно.

Сам Зеленский, осознав, что турецкая сцена сегодня не для него, спешно покинул Стамбул. Без финального заявления, без флагов, даже без шуток для прессы. Его роль в этой пьесе, судя по всему, сыграна. Или, скорее, вырезана при монтаже.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск стамбул дональд трамп владимир путин
Новости Все >
Тайное золото в старых телефонах: молочная технология, о которой вы не знали
Не хочешь платить за капитальный ремонт? Тогда перестань делать эти вещи с машиной каждое утро
Жевать не придётся: эта говядина в молоке тает сама
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Маленькая страна, огромная история: как добраться до Сан-Марино и почему это стоит того
Невидимую скульптуру продали за $18 тысяч: вот чем покупателя зацепил художник
Дипломат на Netflix: самый ожидаемый фильм 2025 года бьёт рекорды просмотров
Без тренажёров и гантелей: учёные нашли дешёвую замену лекарствам от давления
Почему регионы России переживут ценовой бум: сколько будут стоить черешня и другие ягоды
Сейчас читают
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Российский шоу-бизнес
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Сводка с фронта: ВСУ потеряли ещё один американский F-16, все в ожидании встречи Путина и Трампа Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Последние материалы
Жевать не придётся: эта говядина в молоке тает сама
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Маленькая страна, огромная история: как добраться до Сан-Марино и почему это стоит того
Невидимую скульптуру продали за $18 тысяч: вот чем покупателя зацепил художник
Дипломат на Netflix: самый ожидаемый фильм 2025 года бьёт рекорды просмотров
Без тренажёров и гантелей: учёные нашли дешёвую замену лекарствам от давления
Почему регионы России переживут ценовой бум: сколько будут стоить черешня и другие ягоды
Бабушкины хитрости: как спасти борщ, если он не удался
ТОП-5 самых знаковых советских и российских самолётов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.