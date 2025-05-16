Сводка с фронта: ВСУ потеряли ещё один американский F-16, все в ожидании встречи Путина и Трампа

5:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: Вадим Савицкий Истребитель F-16

Представляем военную сводку на пятницу, 16 мая.

Курско-Сумское направление

Подразделения российской группировки войск "Север" продолжили проведение активных боевых действий на Тёткинском и Глушковском направлениях, уничтожая передовые, инженерные и штурмовые подразделения ВСУ. Одновременно продолжается формирование зоны безопасности в приграничных районах Сумской области.

Враг не оставляет попыток прорыва в сторону Курской области, несмотря на высокие потери. Боевикам ВСУ регулярно приказывают наступать малыми штурмовыми группами, которые уничтожаются на подступах к государственной границе.

Утром российская разведка зафиксировала движение инженерной машины разминирования ВСУ в районе села Атинское (Сумская область). Цель была поражена ударом FPV-дрона. В том же районе обнаружена и уничтожена группа украинских военнослужащих на мобильной технике — уцелевшие отошли вглубь территории.

На участке Рыжевка — Тёткино предпринята попытка прорыва штурмовой группой 24-го отдельного штурмового нацбата. Попытка пересечения границы была пресечена: ударная авиация и артиллерия нанесли огневое поражение, большая часть группы уничтожена.

Из района Бессаловки ВСУ пытались перебросить бойцов 225-го отдельного штурмового полка. Попытка была сорвана после стрелкового боя.

Отмечен эпизод, когда украинский военнослужащий попытался сдаться, приблизившись к позициям российских войск с белым флагом. Однако он был ликвидирован своими же сослуживцами по приказу полевого командира.

На Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты ВС РФ продолжают активное наступление. Подразделения ВДВ, преодолев сопротивление противника, вошли в районы населённых пунктов Беловоды и Локня. По данным разведки, противник понёс потери также в Яблоновке, где планировалось сосредоточение резервов из состава 5-го Сумского погранотряда. Морские пехотинцы продвинулись более чем на километр, выбив украинские силы из опорных пунктов в приграничных лесных массивах.

Общее продвижение российских сил на Сумском направлении за сутки составило свыше 2,3 километра.

Минус еще один F-16

Украинские бандиты потеряли ещё один американский самолёт F-16. В ВВСУ сообщили, что связь с истребителем, выполнявшим боевое задание, "внезапно прервалась" из-за "нештатной ситуации". Лётчик F-16 катапультировался.

По неофициальным данным, самолёт вступил в бой с беспилотником ВС РФ — чем все закончилось, все поняли. Киев для выяснения причин уже спешно создал специальную комиссию.

Напомним, месяц назад российский комплекс ПВО сбил первый истребитель F-16 — охота за "дефицитными птичками" продолжается.

Стамбул

Переговорный процесс в Турции уверенно превращается из политического события в ток-шоу с заранее известной развязкой. Все площадки взахлёб обсуждают не столько текущие консультации между российской и украинской делегациями, сколько возможную личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по слухам, и должна стать финальным аккордом всей этой дипломатической симфонии.

По данным источников, переговоры идут полным ходом, а сам сценарий уже почти готов: встреча лидеров России и США — это не просто "возможно", это почти "назначено". Ожидания озвучил даже бывший старший директор Совета нацбезопасности США: "встреча может состояться очень скоро". Переводя с дипломатического — Вашингтон устал делать вид, что можно что-то решить без участия "взрослых".

И действительно, в мире стало как-то слишком тесно для промежуточных форматов, "согласительных групп" и имитаций активности. Особенно когда ключевые решения давно лежат не в Стамбуле, а где-то между Мара-Лаго и Кремлём. На этом фоне высказывание госсекретаря Марко Рубио прозвучало почти как признание в бессилии: "Ждать серьёзных результатов без встречи Путина и Трампа не стоит".

Все уже всё поняли: украинская повестка — это уже не про Украину. Это про то, как два главных игрока наконец сядут за стол и решат, что делать дальше. Без посредников, без эмоций и без пафосных речей о "демократии в опасности".

Неудивительно, что Москва с самого начала продвигала двухступенчатую модель: внизу — разговоры рабочих групп, вверху — разговор "взрослых". И логичным продолжением этой позиции стал отказ от участия в трёхсторонней встрече с Зеленским. В Кремле не считают нужным обсуждать судьбу мира с человеком, который даже в своих соцсетях не пишет самостоятельно.

Сам Зеленский, осознав, что турецкая сцена сегодня не для него, спешно покинул Стамбул. Без финального заявления, без флагов, даже без шуток для прессы. Его роль в этой пьесе, судя по всему, сыграна. Или, скорее, вырезана при монтаже.