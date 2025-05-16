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Дмитрий Плотников

Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди?

3:26
Силовые структуры » Военные новости

Гиперзвук — это не просто модное слово из военных новостей.

Ракета
Фото: commons.wikimedia.org by Роскосмос, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ракета

Это технологическая революция, которая меняет стратегию войны на наших глазах. Гиперзвуковое оружие летит быстрее, маневрирует резче, а перехватить его почти невозможно.

Страны уже вовсю участвуют в гонке, но победители и отстающие — не всегда те, кого вы ожидаете.

Что такое гиперзвуковое оружие?

Просто: всё, что летит быстрее 5 Махов (то есть, в 5 раз быстрее скорости звука), считается гиперзвуковым. Это около 6 125 км/ч. В эту категорию попадают:

  • Гиперзвуковые планирующие боевые блоки (HGV): запускаются с ракеты, но могут "скользить" в атмосфере, меняя траекторию.
  • Крылатые ракеты на гиперзвуковой тяге (HCM): двигаются как самолёт, но быстрее, с помощью специальных двигателей типа скрэмджетов.

Почему их боятся?

  • Почти невозможно перехватить: обычная ПРО просто не успевает.
  • Манёвренность: они могут резко менять курс, сбивая системы с толку.
  • Быстрота: от пуска до удара — считанные минуты. Ни один штаб не успеет долить себе кофе, как уже будет поздно.

Кто участвует в гонке?

Пожалуй, первая страна, открыто заявившая об успешном гиперзвуковом оружии. Системы:

  • "Кинжал" — воздушный запуск, скорость до 10 Махов.
  • "Авангард" — стратегический боевой блок, способный планировать и маневрировать.
  • "Циркон" — морская гиперзвуковая крылатая ракета (до 9 Махов).

Маркетинга много, но и реальные испытания — тоже. США и НАТО относятся к этим системам серьёзно.

 

Китай

Развивает проект DF-ZF — гиперзвуковой планирующий боевой блок, запуск с баллистических ракет. Также ведутся разработки гиперзвукового оружия на воздушном старте. По заявлениям Пекина, их ракеты могут даже "обходить" ПРО США — а это серьёзная заявка.

США

Традиционно осторожны: сначала сто раз проверят, потом скажут. Но работы ведутся:

  • AGM-183 ARRW (воздушный старт, до 20 Махов заявлено)
  • HAWC — гиперзвуковая ракета с прямоточным двигателем
  • ВМС США ведут разработку морских версий.

Сейчас Америка активно вкладывается в гиперзвуковую оборону — мол, если не обогнать, то хотя бы вовремя прикрыться.

И прочие

Гиперзвук не только для сверхдержав. Работы ведутся и в Европе, и в Азии. Правда, чаще — в рамках сотрудничества с США или под грифом "опытные образцы".

Будущее?

  • Оружие пятого поколения — не про массу, а про точность и скорость.
  • Скоро гиперзвук станет стандартом: от ПРО до межконтинентального оружия.

Главное: всё это ускоряет принятие решений — ведь счёт идёт на секунды, а не часы.

Вывод

Гиперзвук — это гонка не за оружием, а за временем. Тот, кто первым научится управлять скоростью, не только побеждает на поле боя, но и диктует новую военную логику. Пока лидируют Россия и Китай, но США наращивают темпы. Остальным остаётся либо догонять, либо договариваться.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша китай россия ракета
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