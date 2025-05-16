Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди?

Гиперзвук — это не просто модное слово из военных новостей.
Это технологическая революция, которая меняет стратегию войны на наших глазах. Гиперзвуковое оружие летит быстрее, маневрирует резче, а перехватить его почти невозможно.
Страны уже вовсю участвуют в гонке, но победители и отстающие — не всегда те, кого вы ожидаете.
Что такое гиперзвуковое оружие?
Просто: всё, что летит быстрее 5 Махов (то есть, в 5 раз быстрее скорости звука), считается гиперзвуковым. Это около 6 125 км/ч. В эту категорию попадают:
Почему их боятся?
Кто участвует в гонке?
Пожалуй, первая страна, открыто заявившая об успешном гиперзвуковом оружии. Системы:
Маркетинга много, но и реальные испытания — тоже. США и НАТО относятся к этим системам серьёзно.
Китай
Развивает проект DF-ZF — гиперзвуковой планирующий боевой блок, запуск с баллистических ракет. Также ведутся разработки гиперзвукового оружия на воздушном старте. По заявлениям Пекина, их ракеты могут даже "обходить" ПРО США — а это серьёзная заявка.
США
Традиционно осторожны: сначала сто раз проверят, потом скажут. Но работы ведутся:
Сейчас Америка активно вкладывается в гиперзвуковую оборону — мол, если не обогнать, то хотя бы вовремя прикрыться.
И прочие
Гиперзвук не только для сверхдержав. Работы ведутся и в Европе, и в Азии. Правда, чаще — в рамках сотрудничества с США или под грифом "опытные образцы".
Будущее?
Главное: всё это ускоряет принятие решений — ведь счёт идёт на секунды, а не часы.
Гиперзвук — это гонка не за оружием, а за временем. Тот, кто первым научится управлять скоростью, не только побеждает на поле боя, но и диктует новую военную логику. Пока лидируют Россия и Китай, но США наращивают темпы. Остальным остаётся либо догонять, либо договариваться.
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