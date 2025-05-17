Сводка с фронта: СВО движется к Полтаве, Запад обсуждает требование России к Украине

4:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Представляем военную сводку на субботу, 17 мая.

Курско-Сумское направление

Группировка войск "Север" продолжает ведение активных боевых действий на Тёткинском и Глушковском направлениях. В течение суток были уничтожены передовые и штурмовые подразделения противника, а также пресечены попытки пересечения государственной границы со стороны Украины. Подразделения ВС РФ продвигаются вглубь украинской территории для реализации задачи по формированию зоны безопасности в Сумской области.

Утром в районе населённого пункта Обода (Сумская область) была зафиксирована попытка выдвижения штурмовой группы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ к линии соприкосновения. В результате ударов FPV-дронов большая часть группы была ликвидирована. Несколько боевиков получили ранения и остались на украинской территории вблизи границы.

На направлении Рыжевка — Тёткино штурмовая группа 24-го нацбатальона попыталась приблизиться к южной окраине приграничного посёлка. В результате огня с российских позиций продвижение было остановлено. Попытка пересечения границы оказалась безуспешной.

В тот же день, после полудня, аналогичную попытку предприняла группа 225-го штурмового полка ВСУ, выдвинувшаяся из района Бессаловки. В результате боевого столкновения противник понёс потери и отступил.

Также российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и техники противника в населённых пунктах Атинское и Рыжевка. Применены семь фугасных авиационных боеприпасов. Всего на данном направлении за сутки уничтожено пять единиц вражеской техники.

На Сумском направлении также продолжается наступление российских подразделений ВДВ. Отмечается продвижение в районе Беловодов и соседних населённых пунктов. Анализ некрологов свидетельствует о существенных потерях украинской стороны, в том числе среди бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Киев активизирует переброску резервов в Сумскую и уже Полтавскую области, наращивая группировку в районе линии боевого соприкосновения. Обстановка тут остаётся напряжённой. Российские силы продолжают выполнение задач по обеспечению приграничной безопасности, одновременно отражая попытки прорыва с украинской стороны. События развиваются на фоне продолжающихся дипломатических контактов, включая переговоры в Стамбуле.

Эхо Стамбула

Западные СМИ публикуют предполагаемые условия России на вчерашних переговорах с Украиной. При этом официального подтверждения со стороны Москвы пока не поступало.

Ключевые пункты предполагаемых требований

Якобы Россия настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины. Это означает отказ от размещения на украинской территории иностранных военных контингентов и вооружений, включая оружие массового поражения.

Сторонам предлагается отказаться от взаимных финансовых и юридических претензий, связанных с ущербом, нанесённым в ходе боевых действий. Предполагается, что этот шаг должен снять вопросы о выплате репараций как с Украины, так и с России.

Отдельным пунктом выдвигается требование к Украине соблюдать европейские стандарты в отношении прав национальных меньшинств, включая русскоязычных граждан. Также указывается на необходимость прекращения "националистической пропаганды" в информационном пространстве страны.

Россия настаивает, чтобы Украина отказалась от претензий на ДНР, ЛНР, Херсонскую, Запорожскую области и Крым, а также не препятствовала их международному признанию в качестве российских регионов.

Ещё одно условие касается немедленного прекращения огня. В частности, от украинской стороны требуют вывести все войска с территорий, которые Россия считает своими.

Российские официальные источники не подтверждали подлинность озвученных условий. Ожидается, что позиции сторон могут быть прояснены в ходе следующих переговоров.