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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: СВО движется к Полтаве, Запад обсуждает требование России к Украине

4:34
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Представляем военную сводку на субботу, 17 мая.

Курско-Сумское направление

Группировка войск "Север" продолжает ведение активных боевых действий на Тёткинском и Глушковском направлениях. В течение суток были уничтожены передовые и штурмовые подразделения противника, а также пресечены попытки пересечения государственной границы со стороны Украины. Подразделения ВС РФ продвигаются вглубь украинской территории для реализации задачи по формированию зоны безопасности в Сумской области.

Утром в районе населённого пункта Обода (Сумская область) была зафиксирована попытка выдвижения штурмовой группы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ к линии соприкосновения. В результате ударов FPV-дронов большая часть группы была ликвидирована. Несколько боевиков получили ранения и остались на украинской территории вблизи границы.

На направлении Рыжевка — Тёткино штурмовая группа 24-го нацбатальона попыталась приблизиться к южной окраине приграничного посёлка. В результате огня с российских позиций продвижение было остановлено. Попытка пересечения границы оказалась безуспешной.
В тот же день, после полудня, аналогичную попытку предприняла группа 225-го штурмового полка ВСУ, выдвинувшаяся из района Бессаловки. В результате боевого столкновения противник понёс потери и отступил.

Также российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и техники противника в населённых пунктах Атинское и Рыжевка. Применены семь фугасных авиационных боеприпасов. Всего на данном направлении за сутки уничтожено пять единиц вражеской техники.

На Сумском направлении также продолжается наступление российских подразделений ВДВ. Отмечается продвижение в районе Беловодов и соседних населённых пунктов. Анализ некрологов свидетельствует о существенных потерях украинской стороны, в том числе среди бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Киев активизирует переброску резервов в Сумскую и уже Полтавскую области, наращивая группировку в районе линии боевого соприкосновения. Обстановка тут остаётся напряжённой. Российские силы продолжают выполнение задач по обеспечению приграничной безопасности, одновременно отражая попытки прорыва с украинской стороны. События развиваются на фоне продолжающихся дипломатических контактов, включая переговоры в Стамбуле.

Эхо Стамбула

Западные СМИ публикуют предполагаемые условия России на вчерашних переговорах с Украиной. При этом официального подтверждения со стороны Москвы пока не поступало.

Ключевые пункты предполагаемых требований

  • Якобы Россия настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины. Это означает отказ от размещения на украинской территории иностранных военных контингентов и вооружений, включая оружие массового поражения.
  • Сторонам предлагается отказаться от взаимных финансовых и юридических претензий, связанных с ущербом, нанесённым в ходе боевых действий. Предполагается, что этот шаг должен снять вопросы о выплате репараций как с Украины, так и с России.
  • Отдельным пунктом выдвигается требование к Украине соблюдать европейские стандарты в отношении прав национальных меньшинств, включая русскоязычных граждан. Также указывается на необходимость прекращения "националистической пропаганды" в информационном пространстве страны.
  • Россия настаивает, чтобы Украина отказалась от претензий на ДНР, ЛНР, Херсонскую, Запорожскую области и Крым, а также не препятствовала их международному признанию в качестве российских регионов.
  • Ещё одно условие касается немедленного прекращения огня. В частности, от украинской стороны требуют вывести все войска с территорий, которые Россия считает своими.

Российские официальные источники не подтверждали подлинность озвученных условий. Ожидается, что позиции сторон могут быть прояснены в ходе следующих переговоров.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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