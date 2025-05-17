Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.
Представляем военную сводку на субботу, 17 мая.
Группировка войск "Север" продолжает ведение активных боевых действий на Тёткинском и Глушковском направлениях. В течение суток были уничтожены передовые и штурмовые подразделения противника, а также пресечены попытки пересечения государственной границы со стороны Украины. Подразделения ВС РФ продвигаются вглубь украинской территории для реализации задачи по формированию зоны безопасности в Сумской области.
Утром в районе населённого пункта Обода (Сумская область) была зафиксирована попытка выдвижения штурмовой группы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ к линии соприкосновения. В результате ударов FPV-дронов большая часть группы была ликвидирована. Несколько боевиков получили ранения и остались на украинской территории вблизи границы.
На направлении Рыжевка — Тёткино штурмовая группа 24-го нацбатальона попыталась приблизиться к южной окраине приграничного посёлка. В результате огня с российских позиций продвижение было остановлено. Попытка пересечения границы оказалась безуспешной.
В тот же день, после полудня, аналогичную попытку предприняла группа 225-го штурмового полка ВСУ, выдвинувшаяся из района Бессаловки. В результате боевого столкновения противник понёс потери и отступил.
Также российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и техники противника в населённых пунктах Атинское и Рыжевка. Применены семь фугасных авиационных боеприпасов. Всего на данном направлении за сутки уничтожено пять единиц вражеской техники.
На Сумском направлении также продолжается наступление российских подразделений ВДВ. Отмечается продвижение в районе Беловодов и соседних населённых пунктов. Анализ некрологов свидетельствует о существенных потерях украинской стороны, в том числе среди бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Киев активизирует переброску резервов в Сумскую и уже Полтавскую области, наращивая группировку в районе линии боевого соприкосновения. Обстановка тут остаётся напряжённой. Российские силы продолжают выполнение задач по обеспечению приграничной безопасности, одновременно отражая попытки прорыва с украинской стороны. События развиваются на фоне продолжающихся дипломатических контактов, включая переговоры в Стамбуле.
Западные СМИ публикуют предполагаемые условия России на вчерашних переговорах с Украиной. При этом официального подтверждения со стороны Москвы пока не поступало.
Ключевые пункты предполагаемых требований
Российские официальные источники не подтверждали подлинность озвученных условий. Ожидается, что позиции сторон могут быть прояснены в ходе следующих переговоров.
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