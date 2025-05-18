Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Днепропетровск, из ВСУ бегут уже и командиры

4:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Представляем военную сводку на воскресенье, 18 мая.

Курско-Сумское направление

Российская группировка войск "Север" продолжает активные боевые действия на Тёткинском и Глушковском направлениях, а также проводит мероприятия по созданию защитного периметра в приграничных районах Сумской области Украины. Несмотря на серьёзные потери и снижение боеспособности украинских подразделений, попытки прорыва к российской границе не прекращаются.

На направлении Рыжевка — Тёткино была зафиксирована попытка выдвижения штурмовой группы 24-го отдельного штурмового нацбатальона. По цели отработали операторы FPV-дронов, большинство боевиков противника ликвидированы. Остальные отступили на украинскую территорию.

На участке Павловка — Новый Путь попытка проникновения штурмовой группы 425-го отдельного штурмового полка также была пресечена. В результате огневого поражения основная часть подразделения уничтожена, остатки отошли вглубь района Павловки.

С начала мая на данном участке зафиксировано около 70 попыток прорыва украинских сил, все они были отражены.

Российские подразделения продолжают комплексное поражение по выявленным позициям противника в Сумской области, включая места сосредоточения личного состава и техники. Это вынуждает украинские силы постоянно менять позиции, что снижает их устойчивость на фронте. На направлении Беловоды российские десантные подразделения преодолели сопротивление врага, продвинулись вглубь района и взяли под контроль ряд опорных пунктов на окраинах населённого пункта. Штурмовые группы мотострелковых частей провели зачистку приграничных лесных массивов, начато закрепление на занятых рубежах.

Наступление на Днепр

Продвижение российских войск к Красноармейску и границе Днепропетровской области продолжается.

Российская армия сохраняет темп наступления, бои идут сразу по нескольким направлениям — как с севера, так и с юга. Под контроль российских сил перешли населённые пункты Миролюбовка и Михайловка. Подразделения ВС РФ закрепились на северных окраинах. Замыкание дуги от Миролюбовки до Ульяновки может существенно ослабить позиции ВСУ на восточной периферии агломерации. Под угрозой оказывается логистика украинской стороны — в частности, трасса Т-05-15 и путь на Красноармейск.

Российские войска также продолжают наступательные действия в районах Удачного, Новониколаевки, Троицкого и Котляровки. Расстояние до административной границы с Днепропетровской областью в ряде участков сокращено до 1,5-4 км. В районе балки Тартянка отмечено продвижение, достигнутое серией последовательных атак. ВСУ сохраняют отдельные опорные позиции в районе балки Широкая.

Российские бойцы продолжают штурм позиций ВСУ в прифронтовых селах с преимущественно греческим населением. Бои сейчас ведутся на окраинах освобождённого села Богатырь. Сообщается о зачистке населённого пункта. Поддержку оказывают артиллерия и FPV-дроны. Под контроль взята прилегающая лесополоса, Богатырь блокирован с восточного направления в районе Отрадного.

Развал ВСУ

Отмечается нарастание внутреннего напряжения в рядах украинских подразделений, в том числе среди командного состава. Так, командир одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады, ранее участвовавшей в набегах в районе Суджи и Красной Яруги — Ширшин, подал в отставку, обвинив командование в потере контроля над ситуацией, неправильной оценке обстановки и неоправданных потерях личного состава.

Ещё один офицер, комбат 3-го мехбата той же бригады — Савлук, в переписке с журналистами выразил нежелание продолжать боевые действия. Позднее он был отстранён от должности.

На фоне активизации боёв на северо-западном участке границы и системного наступления российских воинов в Сумской области, украинская армия сталкивается с логистическими, кадровыми и тактическими трудностями, что сказывается как на эффективности операций, так и на морально-психологическом состоянии личного состава.