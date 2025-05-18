Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом

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Немецкий оборонный гигант Rheinmetall из Дюссельдорфа решил не отставать от американских коллег из Lockheed Martin и планирует совместно наладить масштабное производство ракет ATACMS и Patriot PAC-3 прямо в Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ATACMS

Об этом сообщает немецкое издание Hartpunkt, специализирующееся на оборонной тематике.

Милитаризация Европы

Создаётся совместный "Центр компетенции по производству и распределению ракет и ракетных систем", призванный закрыть европейский спрос, ведь американские мощности, как оказалось, далеко не бесконечны. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер с сожалением признался, что ожидание ракет из США порой занимает целых десять лет — время, которое в военных реалиях ощущается как вечность.

В числе претендентов на производство — не только ATACMS (дальность до 300 км), но и GMLRS (150 км), Hellfire и JAGM (класс "воздух-земля") и, конечно, PAC-3, ключевая ракета для системы ПВО Patriot. Rheinmetall претендует на 60 процентов в совместном предприятии и планирует развернуть производство до 10 тысяч ракет в год, что сравнимо с выпуском как самих ракет, так и больших и малых ракетных двигателей.

Интересно, что Lockheed Martin сейчас сворачивает производство ATACMS, но в Германии уже обсуждают, как перенять сборочные линии из США, чтобы стартовать. При этом проект получит статус европейского, с правами на интеллектуальную собственность, остающимися за Старым Светом. Рынок, по оценкам Паппергера, весьма внушителен: от 600 до 800 ракет ATACMS в год, около 2500 GMLRS, 5000 Hellfire, 5200 JAGM и 250-300 PAC-3 — именно столько требуется для текущих нужд, включая, разумеется, Украину, где спрос на Patriot растёт буквально на глазах.

Цепочки поставок уже формируются: Lockheed Martin и Rheinmetall договорились предоставить поставщикам электронных компонентов авансовыми платежами. Европейские заказчики явно склоняются к более дальнобойным ATACMS — ведь 300 километров до цели гораздо приятнее, чем 150. В Германии даже обсуждаются варианты дальности до 500-600 километров — что пока доступно лишь у новейших американских ракет PrSM.

Вывод

Итак, европейская ракетная промышленность начинает оживать, а ракеты ATACMS и Patriot скоро могут перестать быть чисто американским товаром — с локальной "фишкой" и европейским штрихом.

Справка

ATACMS (Army Tactical Missile System)

Тип: Тактическая баллистическая ракета

Дальность полёта: до 300 км

Назначение: поражение стратегических целей на больших расстояниях — командные пункты, склады, аэродромы и др.

Боеголовка: фугасная, кассетная или противотанковая (в зависимости от модификации)

Запуск: с мобильных пусковых установок MLRS (Multiple Launch Rocket System)

Производитель: Lockheed Martin (США)

Patriot (PAC-3 — Patriot Advanced Capability 3)

Тип: Зенитная ракета средней дальности, часть системы ПВО Patriot

Дальность перехвата: до 35 км (воздушные цели), около 20 км (баллистические ракеты)

Назначение: противоракетная оборона, перехват баллистических и крылатых ракет, а также самолётов и беспилотников

Боеголовка: кинетическая перехватная (без взрывчатки, поражение за счёт столкновения)

Запуск: с мобильных пусковых установок системы Patriot

Производитель: Raytheon Technologies (США).