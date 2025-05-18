Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall из Дюссельдорфа решил не отставать от американских коллег из Lockheed Martin и планирует совместно наладить масштабное производство ракет ATACMS и Patriot PAC-3 прямо в Европе.
Об этом сообщает немецкое издание Hartpunkt, специализирующееся на оборонной тематике.
Создаётся совместный "Центр компетенции по производству и распределению ракет и ракетных систем", призванный закрыть европейский спрос, ведь американские мощности, как оказалось, далеко не бесконечны. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер с сожалением признался, что ожидание ракет из США порой занимает целых десять лет — время, которое в военных реалиях ощущается как вечность.
В числе претендентов на производство — не только ATACMS (дальность до 300 км), но и GMLRS (150 км), Hellfire и JAGM (класс "воздух-земля") и, конечно, PAC-3, ключевая ракета для системы ПВО Patriot. Rheinmetall претендует на 60 процентов в совместном предприятии и планирует развернуть производство до 10 тысяч ракет в год, что сравнимо с выпуском как самих ракет, так и больших и малых ракетных двигателей.
Интересно, что Lockheed Martin сейчас сворачивает производство ATACMS, но в Германии уже обсуждают, как перенять сборочные линии из США, чтобы стартовать. При этом проект получит статус европейского, с правами на интеллектуальную собственность, остающимися за Старым Светом. Рынок, по оценкам Паппергера, весьма внушителен: от 600 до 800 ракет ATACMS в год, около 2500 GMLRS, 5000 Hellfire, 5200 JAGM и 250-300 PAC-3 — именно столько требуется для текущих нужд, включая, разумеется, Украину, где спрос на Patriot растёт буквально на глазах.
Цепочки поставок уже формируются: Lockheed Martin и Rheinmetall договорились предоставить поставщикам электронных компонентов авансовыми платежами. Европейские заказчики явно склоняются к более дальнобойным ATACMS — ведь 300 километров до цели гораздо приятнее, чем 150. В Германии даже обсуждаются варианты дальности до 500-600 километров — что пока доступно лишь у новейших американских ракет PrSM.
Итак, европейская ракетная промышленность начинает оживать, а ракеты ATACMS и Patriot скоро могут перестать быть чисто американским товаром — с локальной "фишкой" и европейским штрихом.
ATACMS (Army Tactical Missile System)
Patriot (PAC-3 — Patriot Advanced Capability 3)
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