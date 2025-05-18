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Любовь Степушова

Обстановка в зоне СВО не позволяет Трампу откладывать встречу с Путиным

4:49
Силовые структуры » Военные новости

Трамп торопится провести с Путиным личную встречу и даже назначил срочный телефонный разговор на 19 мая. Объясняется это паникой, которая царит в ВСУ, что приведёт к потере переговорных позиций.

Схема наступления ВС РФ на Кнстантиновку и Красноармейск
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Схема наступления ВС РФ на Кнстантиновку и Красноармейск

ВС РФ обрушили фронт ВСУ на двух направлениях

Украинские военные медийные паблики на платформе Telegram перестали камуфлировать панику, которая царит в ВСУ. Один из авторов Богдан Мирошников пишет, что ВС РФ "обладают безоговорочной инициативой" сразу на двух направлениях — на Красноармейск (Покровск) с востока и на Константиновку с юга. По его словам, начав наступление вдоль южных трасс на Константиновку, ВС РФ двигаются одним крылом от Александрополя и Романовки на Яблоневку и Александро-Калиново (южные пригороды Константиновки) "в условиях тотального превосходства". Вторым крылом они развернулись на запад и наступают от Малиновки и Новой Полтавки на Новоэкономическое в направлении Мирнограда (пригород Красноармейска). На обеих главных направлениях прорыва для ВСУ сформированы оперативные окружения (котлы).

Также, по его словам, российские бойцы прорвались от Дзержинска (Торецка) на Константиновку по железной дороге, и это "повторение Очеретино". По прогнозу Мирошникова, Покровск и Константиновку россияне возьмут в течение летней кампании.

Даже военный аналитик Константин Машовец, который всегда минимизирует успехи ВС РФ, также говорит об опасных прорывах ВС РФ на этих направлениях.

Паблик "Офицер+" указывает на ещё одно зрадное направление — на Красный Лиман (Лиман), где после взятия Торского открывается дорога на Ямполь, и "ставится под угрозу вся наша группировка войск в "лесе чудес" (Серебрянское лесничество), удерживающая Северск.

В ВСУ зреет бунт и увеличивается дезертирство

Он подробно разбирает также две пораженческие истории. Первая — это рапорт об отставке от комбата 47-й бригады по причине "дебильных приказов" сверху. "Офицер" указывает, что такие ситуации — это "обыденность", и "иногда такое ощущение, что село или посадка — это тот стратегический уровень, о котором заботятся наши высшие органы военного управления". Здесь явно просматривается тренд на обвинение высшего военного руководства ВСУ в предательстве, что чревато разложением ВСУ и бунтом.

Вторая история — это разбор видео, на котором солдаты ВСУ "мутузят беднягу, чтобы тот подписал рапорт, возможно, на перевод на другую должность или подразделение". По мнению "Офицера", таких подразделений "у нас хватает". В обсуждении его постов, комментаторы жалуются на наследие дедовщины и призывают "менять систему". Другие указывают, что "приближённые к командирам издеваются над слабыми, обычные не лезут, чтобы не стать третьими", а предпочитают дезертировать.

Стало очевидным неравенство сил и ресурсов

Успех ВС РФ, как указывают и российские и украинские военные паблики, обеспечивает достигнутое преимущество в живой силе и огневой мощи, в том числе по БПЛА. Украинцы пишут, что надо уже думать о защитных сетках от дронов вокруг Краматорска во всех направлениях, иначе логистика ВСУ схлопнется.

Российский военный аналитик Юрий Подоляка называет также другие составляющие успеха. 1. Приходят более грамотные военачальники. 2. Учитываются предостережения разведки и отсутствует недооценка противника. 3. Присутствует грамотное боевое построение войск и их техническое обеспечение.

Подоляка называет ещё одну стратегическую победу — это освобождение Богатыря, что обеспечивает широкое наступление к границе ДНР с Днепропетровской областью.

Таким образом, РФ имеет сильные позиции на переговорах с США, потому что близка к полному освобождению ДНР с выходом в Днепропетровскую область. США нечем ответить в военном плане, если они не хотят эскалации, в экономическом — также исчерпаны рычаги влияния. Поэтому президент США Дональд Трамп спешит с организацией перемирия, надеясь дать возможность ВСУ прийти в чувство. Но даже если президент РФ Владимир Путин и пойдёт на него из политических соображений, то совсем не факт, что оно будет долгим, и что Киев и спонсоры достигнут своих целей, а Россия в это время не усилится.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дональд трамп владимир путин
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