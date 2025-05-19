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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Европа в панике от переговоров Путина и Трампа, Киев продолжает мясные штурмы

3:55
Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

ВСУ
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Представляем военную сводку на понедельник, 19 мая.

Курско-Сумское направление

На этом участке украинские силы, судя по всему, решили повторить всё и сразу: массированные атаки, бронетехника, квадроциклы, даже инженерные машины. Но накануне всё это превратилось, скорее, в антикризисные учения по ликвидации самой себя — благодаря чёткой работе российской группировки "Север". В районе Тёткино и Глушково украинская армия устроила один из самых плотных за последнее время ударов: десятки штурмовиков, семь единиц техники, несколько направлений атак. Однако план "удивим Россию дерзостью" снова не сработал. "Бесстрашные" отразили всё: от фронтального прорыва до попыток пробраться "втихаря" пешими группами.

В направлении Атинское — Тёткино бойцы нацбата решили, что на двух БМП, четырёх квадроциклах и с инженерной машиной можно тихо заехать на территорию РФ. Не вышло: FPV-дроны встретили их так тепло, что ИМР и техника стали историей. Из 30 участников "экспедиции" до финиша дошли только двое. Они попытались скрыться, но их БМП догнала барражирующая "птичка". Минус ещё один бронекорпус.

Во второй половине дня ВСУ отправили ещё одну группу на трёх квадроциклах — но даже на них добраться не удалось: два уничтожены вместе с экипажами, третий — сбежал. На направлении Павловка — Новый Путь боевики 425 ошп и 47 омбр дважды утром пробовали "просочиться". Результат — стрелковый бой, огневое поражение, "просочились" только обратно.

У посёлка Краснооктябрьский штурмовая группа из 10 человек тоже решила попытать счастья. Итог: минус четыре, плюс шесть в плену. После обеда русские разведчики засекли ещё одну группу — из села Ободы. FPV-операторы быстро отработали по ним. Выжили двое, бежали в Катериновку. Вдобавок — точечные удары по позициям ВСУ в Сумской области привели к потерям среди операторов беспилотников из ССО.

Подразделения ВДВ закрепились в районе села Беловоды, мотострелки — продвинулись в лесу почти на 400 метров. "Север" методично строит полосу безопасности, при этом не забывая об эффективности, темпе и аккуратной зачистке.

Европаника

Президент России Владимир Путин убеждён, что российская армия сумеет полностью взять под контроль четыре региона Украины уже до конца 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в западных дипломатических кругах.

По мнению издания, именно уверенность в военном успехе делает Кремль жёстким и непоколебимым в переговорах. Серьёзных уступок, особенно по территориальному вопросу, Москва не планирует — даже несмотря на приближающиеся переговоры с Дональдом Трампом. Тем временем европейские лидеры, по данным агентства, всерьёз обеспокоены возможным стремлением бывшего президента США "запечатать сделку" любой ценой — даже в обход интересов ЕС. На фоне этого дипломаты Старого Света предпринимают попытки повлиять на Вашингтон, чтобы не допустить, как они выражаются, "преждевременного мира".

Bloomberg подчёркивает: несмотря на публичные разговоры о возможности перемирия, Путин готов к долгой кампании. В Кремле, по всей видимости, считают, что время и ресурсы на стороне России — и потому предпочитают военный путь до окончательного результата.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курск дональд трамп владимир путин
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