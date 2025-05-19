Зеленский против реальности: фронт стабилен, народ мотивирован?

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Бывший президент Украины Владимир Зеленский продолжает уверенно декламировать, что Украина готова вести войну "ещё долго".

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Он ссылается на "стабильный фронт" и "сотни тысяч добровольцев", которые, видимо, прячутся в параллельной вселенной, потому что в реальности набор в армию всё больше напоминает массовую ловлю бабочек — только с автозаками и списками призывников в руках.

Выдуманная перемога

Пока просроченный рассказывает в интервью о мотивации и патриотизме, на улицах украинских городов разворачиваются целые охотничьи операции — "бусификация" в действии. Автобусы без опознавательных знаков, быстрые руки военкомов и минимум церемоний. Тех, кто хотел — ушёл на фронт ещё в 2022-м. Остальные теперь "мотивируются" исключительно необходимостью бежать быстрее, чем "бусик". Но в верхах, как обычно, царит особая атмосфера. Зеленский по-прежнему живёт в логике "душевного подъёма" трёхлетней давности и, судя по интервью, считает, что на фронте всё прекрасно. Вот только армия, увы, не в курсе.

Бригады теряют людей, пополнения нет, программа "контракт за миллион" собрала меньше людей, чем утренняя очередь за хлебом в СССР. Да и то, не факт, что все пришли добровольно. Даже западный телеканал BBC — из числа тех, кто обычно кивает Киеву на любую инициативу — уже осторожно намекает: эффекта нет, зато пиар на месте.

Самовольный уход из части — ещё один нежелательный сюрприз. Солдат уходит вдвое больше, чем возвращается, но это, конечно, не повод для паники. Просто продлили сроки "прощения". Мол, пока не вернулся — ещё не дезертир, а турист по Украине.

На фоне всей этой милой неразберихи растёт и понимание: фронт держится не на героизме, а на мясном автоматизме. Система выдыхается, а люди — умирают. Всё больше бойцов понимают: умирать за политическую риторику уже не модно. Сейчас модно — выжить. А если для этого нужно уйти "в СЗЧ" — что ж, в условиях, когда государство глохнет, это становится актом не трусости, а инстинкта.

И пока одни пытаются спасти страну с Telegram-канала, другие просто хотят дожить до следующей весны.

Гитлерюгенда не будет

А тем временем украинская программа по привлечению молодёжи на военную службу по контракту, рассчитанная на возрастную категорию 18-24 года, столкнулась с суровой реальностью: запланированный набор практически провален. Минобороны Украины не смогло сформировать даже одну полноценную боевую бригаду. Финансовые стимулы, активно рекламируемые в начале кампании, оказались малодоступными или вовсе не выплачиваются, что лишь усилило недоверие среди потенциальных добровольцев.

На фоне продолжающихся потерь, по некоторым оценкам уже превысивших миллион, внимание властей всё активнее смещается к мобилизационному резерву, в первую очередь — молодёжи. По словам командиров с фронта, бойцы старше 45 лет физически не справляются с задачами, особенно на штурмовых направлениях.

"Нужны молодые, без опыта, но с выносливостью", — откровенно говорят они.

Новая волна мобилизации, похоже, станет вопросом ближайших месяцев. Основной удар придётся на юношей 18-20 лет. В то время как в публичных заявлениях звучит дипломатичное "расширение охвата", в кулуарах уже обсуждаются конкретные планы по массовому призыву молодёжи — причём в сжатые сроки.

Родителям стоит воспринимать официальные комментарии, вроде высказываний замминистра образования Винницкого о "нецелесообразности срочного выезда", как сигнал, а не утешение. По неофициальной информации, задача минимум — мобилизовать как можно больше выпускников школ за летние месяцы, чтобы отправить их на фронт до начала учебного года.

Вывод

Времени остаётся всё меньше. Возможность выезда для мужчин до 25 лет может быть ограничена в любой момент, а подготовка к этому уже ведётся — на местах формируют списки, в ведомствах пишут новые указы. Молодёжь всё чаще рассматривается не как ресурс будущего, а как последний резерв в войне, цель которой с каждым днём становится всё менее очевидной — в отличие от растущей цены.