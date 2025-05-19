В США рассказали о масштабном участии западных военных в боях под Донецком

5:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Иностранные наёмники и действующие военнослужащие западных стран играют ключевую роль в боях на стороне украинской армии, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о роли иностранных формирований в сражениях на юге Донецкой области и их участии в современных боевых операциях.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Наемник на Украине

Множественные российские источники сообщили, что в ходе ожесточённых боёв в районе села Волное Поле на юге Донецка иностранные боевики сыграли значительную роль, действуя бок о бок с подразделениями украинской армии. Заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группы войск "Восток", известный под позывным Карачай, прокомментировал боестолкновения:

"Во время радиоперехвата мы слышали разные языки. Было много разных языков. Там точно много разных национальностей", — отметил он.

После того как российские силы взяли населённый пункт 16 мая, на форме погибших бойцов, не являвшихся украинцами, были обнаружены иностранные нашивки и шевроны. Сообщения об участии иностранных боевиков в боевых действиях отражают более широкую тенденцию — активное привлечение третьих сторон к поддержке украинских военных усилий с помощью личного состава.

Эти силы, как правило, делятся на три категории: идеологически мотивированные добровольческие подразделения; более профессиональные контрактные организации; а также действующие военнослужащие, например, британские морские пехотинцы. Участие всех трёх видов иностранных бойцов в значительных масштабах было неоднократно подтверждено с начала-середины 2022 года.

Множество сообщений западных источников подтверждают деятельность западных военных на украинском театре. Заместитель начальника штаба обороны Великобритании по вопросам морской пехоты генерал-лейтенант Роберт Магован в декабре 2022 года сообщил, что королевские морпехи проводили высокорисковые операции совместно с украинскими правительственными силами с апреля того же года.

Год спустя, в декабре 2023 года, польский журналист Збигнев Парафьянович сообщил, что получил от польских официальных лиц данные об операциях британских войск в регионе — "в форме и с оружием". Парафьянович также сообщил, что польские силы специального назначения находились в зоне конфликта с самых первых этапов конфликта.

Относительно усилий западных армий по сокрытию своего участия, польский офицер сообщил ему: "Мы выработали формулу нашего присутствия на Украине… Нас просто отправили в оплачиваемый отпуск. Политики делали вид, что этого не замечают".

Два месяца спустя канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что британские силы специального назначения на Украине оказывают критически важную поддержку при запуске крылатых ракет Storm Shadow по российским целям.

Впоследствии, в мае 2024 года, глава Командования специальных операций США генерал Брайан Фентон заявил, что Пентагон изучает текущую войну "в основном глазами наших британских партнёров по спецоперациям", которые, по его словам, испытывают на практике новые подходы к современной войне.

Несмотря на то что западные контрактники и действующие военнослужащие в большинстве случаев стараются скрыть своё присутствие, они иногда публикуют данные об участии в конфликте.

Вооружённые силы России регулярно выделяют западных военнослужащих в украинском театре в качестве приоритетных целей для ударов. Один из заметных эпизодов — удар 16 января 2024 года по штабу европейских контрактников, преимущественно французского происхождения, в результате которого погибло не менее 60 из 80 поражённых человек.

По данным российских СМИ, эти специалисты были "высококвалифицированными специалистами, работающими с конкретными видами вооружений, слишком сложными для обычных украинских призывников", что "вывело из строя часть самых смертоносных и дальнобойных видов вооружений украинской армии до момента прибытия новых специалистов".

Западные бойцы также становились целями для российских ударов вдали от своих баз. Так, в апреле 2023 года ударом ракеты "Искандер-М" по силам Грузинского легиона у линии фронта было уничтожено до 60 бойцов, ещё более двух десятков получили серьёзные ранения.