В США рассказали о наращивании производства истребителей F-15EX

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Boeing планирует увеличить производство истребителей F-15EX до 24 единиц в год, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о производственных планах корпорации, причинах популярности тяжёлого истребителя в ВВС США и его конкуренции с аналогами из других стран.

Фото: http://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=76658365226027df793c73303f6d6fea797803c2&t=2 by McDonnell Douglas, St. Louis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Истребители F-15 Eagle

Американский аэрокосмический гигант Boeing подтвердил планы по наращиванию производства истребителей F-15EX с целью достижения стабильного темпа поставок двух самолётов в месяц к концу 2026 года, что позволит передавать ВВС США до двух десятков истребителей ежегодно. На текущий момент запланировано производство следующих 90 самолётов, причём компания отмечает, что рост эффективности и контроль качества могут способствовать увеличению объёмов выпуска.

"Производственные показатели завода улучшаются в последние месяцы: объёмы доработок и перемещённых работ снижаются из месяца в месяц, что повышает производительность и способствует стабилизации производства", — заявил директор производства и безопасности программы F-15 компании Boeing Том Алтамуро.

Высокопоставленные офицеры ВВС США и Национальной гвардии на протяжении нескольких лет призывают к увеличению закупок F-15EX — самого тяжёлого и дальнобойного истребителя среди всех, находящихся в производстве в западных странах. Хотя F-15EX уступает более массово закупаемому F-35 в области малозаметности и обходится дороже в эксплуатации и обслуживании, он имеет значительно более мощный радар, превосходную лётную производительность и способен нести во много раз больше вооружения в стандартной конфигурации.

Комментируя закупки F-15EX, командующий Национальной гвардии ВВС США генерал-лейтенант Майкл Лоу в 2022 году подчеркнул, что новый F-15 — это не «технологии 1970-х годов», отметив его авионику пятого поколения, включая открытую архитектуру миссионной системы, комплекс радиоэлектронной борьбы Eagle Passive Active Warning Survivability System и РЛС AN/APG-82 с активной фазированной решёткой (AESA).

Истребитель F-15 впервые поднялся в воздух более 50 лет назад — в 1972 году, и с тех пор находится на вооружении ВВС США, являясь самым долго выпускаемым боевым самолётом в мире. Заказы на него продолжаются во многом из-за неудачи программы F-22, которая должна была заменить F-15 и полностью вытеснить его из эксплуатации.

Потребность в F-15EX стала особенно актуальной на фоне вынужденного списания устаревших F-15C/D времён Холодной войны, давно выработавших свой ресурс из-за отсутствия своевременной замены в лице F-22. Даже более новые F-15E, поставленные в 1980–1990-х годах, вскоре начнут выходить из строя, что только усилит спрос на F-15EX.

Даже при выпуске 24 истребителей в год темпы производства F-15EX останутся ниже, чем у российского тяжёлого истребителя Су-34, выпуск которого был удвоен после начала эскалации конфликта на Украине в 2022 году и составляет около 30 самолётов в год. Производство также уступает китайскому тяжёлому истребителю четвёртого поколения J-16, который считается наиболее близким по характеристикам и задачам к F-15EX.

Помимо ВВС США, модификация F-15EX под названием F-15IA также будет поставлена ВВС Израиля. Государственный департамент США объявил об одобрении продажи до 50 таких истребителей 14 августа. Они заменят устаревшие F-15A/B и F-15C/D времён Холодной войны и дополнят уже заказанные Израилем 75 истребителей F-35A. Пока остаётся неясным, появятся ли у F-15EX ещё иностранные заказчики, однако Минобороны Польши, по сообщениям, проявляло интерес к его приобретению.

Расширение производства F-15EX совпадает с подготовкой Boeing к закрытию единственной другой линии сборки истребителей — палубного F-18E/F — в 2027 году. После этого корпорация сосредоточит усилия на разработке нового истребителя — F-47, который станет первым боевым самолётом шестого поколения для ВВС США.