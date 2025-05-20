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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: американских солдат на Украине не будет, Трампу неприятен Зеленский

5:34
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Представляем военную сводку на вторник, 20 мая.

Курско-Сумское направление

Группировка "Север" продолжает наступление на Тёткинском и Глушковском направлениях, где были нанесены удары по передовым и штурмовым формированиям противника. Одновременно продолжается работа по формированию полосы безопасности в приграничных районах Сумской области.

После серьёзных потерь ВСУ сосредоточили усилия на переброске резервов в районы Путивля и Белополья. Враг предпринял попытку прорыва вглубь территории РФ, которая была успешно отражена. В частности, около полудня штурмовая группа 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ попыталась выйти в сторону государственной границы из района Бессаловки. Подвергшись артиллерийскому удару, противник понёс значительные потери: часть личного состава была ликвидирована, оставшиеся отступили в лесные массивы севернее Искрисковщины. Ведутся поисковые действия.

Артиллерия и операторы беспилотников нанесли удары по позициям ВСУ в ряде населённых пунктов Сумской области. Среди поражённых целей — подразделения сил специальных операций в сёлах Дорошовка и Горки, личный состав 425-го штурмового батальона в районах Павловки и Ободов, а также миномётный расчёт, бронетехника и артиллерийские установки.

Анализ потерь и некрологов указывает на участие в боях военнослужащих 33-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Эти силы были переброшены из резерва, ранее находившегося на Краснояружском направлении.
В течение суток российские бойцы уничтожили 8 единиц украинской техники на Тёткинском и Глушковском направлениях. Подразделения ВДВ и мотострелковых соединений закрепляются на занятых рубежах, параллельно ведя зачистку приграничных лесных массивов. Десантные подразделения РФ выбили ВСУ из нескольких укреплённых опорных пунктов в лесистой местности Сумской области и продвинулись на несколько сотен метров.

Телефонный разговор Путина и Трампа

После телефонного диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков решил пролить свет на суть обсуждений — насколько это вообще возможно, когда речь идёт о дипломатии, меморандумах и "дьяволах в деталях". По словам Пескова, контакты между Москвой и Киевом "воссозданы" — теперь можно начинать работать над текстом меморандума. Не мир пока, но хотя бы черновик.

Путин и Трамп обсудили возможность прямых контактов между РФ и Украиной, включая уровень президентов.
О конкретных сроках Песков говорить отказался — меморандум есть в планах, но календарь пока пуст. Судя по всему, все только начали вспоминать, как он вообще должен выглядеть. Формулировать документ будут совместно Москва и Киев, что уже само по себе гарантирует головную боль обеим сторонам. Как выразился Песков, "дьявол кроется в деталях", и, кажется, этот дьявол уже готовит себе отдельную главу.

Песков подтвердил, что США продолжают играть роль посредника, а Вашингтон даже оказал "эффективные услуги". Все, по словам Кремля, заинтересованы в скорейшем урегулировании, но Москва, как всегда, уточняет: пока не устранены причины конфликта — говорить о мире рано.

Пока меморандум существует скорее как призрак доброй воли, чем реальный документ. Зато есть контакты, есть разговоры и даже дипломатическая вежливость — значит, есть шанс.

Дональд Трамп после Москвы позвонил в Киев и Европу. Затем в свойственной ему манере снова напомнил: украинский конфликт — не его личное дело, а, скорее, попытка подправить чужой геополитический беспорядок.

"Война на Украине — это не моя война. Я просто пытаюсь помочь", — подчеркнул Трамп, словно извиняясь за то, что вообще ввязался в эту партию, где фигуры расставили до него.

О Зеленском он высказался сдержанно, но понятно: "Не самый лёгкий человек в общении" — комплимент, который в переводе с трамповского может значить всё от "вредный" до "категорически несговорчив". Налицо антипатия к главарю киевского режима. США, по словам Трампа, уже отправили Киеву рекордные суммы, которых, пожалуй, не видел ни один союзник за последние десятилетия. Вопрос только в том, что с этими суммами дальше.

При этом экс-президент отметил, что Москва, вопреки риторике, время в переговорах не тянет, а вот по Киеву ситуация сложнее — ещё пара недель, и станет ясно, насколько украинская сторона вообще готова к прекращению конфликта. Особенно изящно Трамп обошёл вопрос давления: "У меня в голове есть красная черта. Я не скажу, что это за черта, но когда дойдём — вы узнаете". Такая вот геополитическая игра в угадайку.

И главное: "Американских солдат на Украине не будет" — месседж, который звучит особенно громко на фоне надежд Киева о прямом втягивании США в конфликт.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу дональд трамп дмитрий песков владимир путин
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