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Петр Ермилин

КНДР провели учения по отражению атак беспилотников вертолетов

2:36
Силовые структуры » Военные новости

Лёгкие ударные вертолёты MD500 ВВС КНДР начали использоваться для обучения перехвату беспилотников с применением стрелкового оружия, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о тренировках северокорейских пилотов, вызовах, связанных с малозаметными БПЛА, и возможном обновлении вертолётного парка страны.

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Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Военно-воздушные силы Корейской народной армии обновили программу подготовки экипажей лёгких ударных вертолётов MD500, включив в неё элементы противовоздушной обороны с имитацией атак дронов, которые вертолётам предписывалось уничтожать. Новые учения были сосредоточены на нейтрализации низколетящих медленных беспилотников с использованием стрелкового оружия, установленного в кабинах вертолётов.

Учения последовали за беспрецедентным инцидентом с проникновением южнокорейских беспилотников в октябре, в рамках которого были сброшены агитационные листовки в глубине воздушного пространства КНДР. МИД Пхеньяна охарактеризовал это как «политическую и военную провокацию, способную привести к вооружённому конфликту».

Несмотря на то что система ПВО Северной Кореи является одной из самых плотных в мире и модернизирована с применением таких современных комплексов, как дальнобойные зенитные ракеты «Пхёнгэ-6», малые и медленные дроны представляют собой новую проблему, что показали боевые действия на Украине.

Низкая стоимость подобных беспилотников делает их уничтожение зенитными ракетами крайне неэффективным с экономической точки зрения, а малая радиолокационная заметность затрудняет их обнаружение. В таких условиях перехват с воздуха при помощи стрелкового вооружения становится более предпочтительным решением.

Ожидается, что Корейская народная армия в будущем развернёт новые наземные системы с расширенными возможностями борьбы с беспилотниками, а использование ударных вертолётов может стать временной мерой до их появления.

Флот ударных вертолётов КНДР, как известно, значительно уступает по возможностям наземным силам страны. На этом фоне растут предположения о том, что Пхеньян может в ближайшем будущем закупить современные российские ударные вертолёты, такие как Ми-28, с целью модернизации своего парка.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы кндр military watch южная корея беспилотники северная корея
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