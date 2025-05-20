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Петр Ермилин

Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1

4:58
Силовые структуры » Военные новости

Россия готовится начать производство модернизированного истребителя пятого поколения Су-57М1, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы раскрывают новые детали конструкции, вооружения и перспектив экспортных поставок новейшей версии российского боевого самолёта.

Су-57
Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод на Дальнем Востоке России готовится к переходу от выпуска базовой версии истребителя Су-57 к усовершенствованному варианту Су-57М1, согласно сообщениям множества российских источников. В настоящее время предприятие производит как Су-57, так и более старый Су-35. О расширении производства Су-35 было официально объявлено в последнюю неделю марта, в то время как выпуск Су-57 постепенно наращивается с 2020 года, особенно после открытия новых производственных мощностей в августе 2024 года.

Недавние публикации Объединённой авиастроительной корпорации раскрыли ключевые особенности конструкции Су-57М1. Одним из самых заметных изменений стало расширение планера для увеличения аэродинамической подъёмной силы и улучшения устойчивости на сверхзвуковых скоростях. Как сообщается, это сделано с целью обеспечения устойчивого полёта на сверхзвуке без использования форсажных камер.

Изменения в планере, вероятно, продиктованы необходимостью реализовать весь потенциал новых двигателей АЛ-51Ф — первого полностью нового проекта реактивного двигателя для боевых самолётов, разработанного Россией за последние 40 лет. Эти двигатели значительно превосходят АЛ-41Ф-1 (модификацию советского АЛ-31Ф), которые использовались на базовых Су-57 с момента их поступления в войска с 2020 года.

Су-57М1 будет иметь более плоский фюзеляж и внутренние отсеки для вооружения, что ещё больше повысит его малозаметность. Кроме того, истребитель получит новую радиолокационную станцию, что также может снизить радиолокационную заметность. Ранее Су-57 был единственным российским истребителем, оснащённым РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) в носовой части. Переход к новому поколению таких радаров обещает значительное повышение ситуационной осведомлённости.

Пока остаётся неясным, будет ли заменён только основной носовой радар или также четыре дополнительных малых радара, размещённых по корпусу. Наряду с обновлённым планером и новым сенсором, Су-57 получил модернизированную авионику, включая ИИ-помощника, ускоряющего инициализацию систем одним нажатием кнопки. Это значительно сократило время предполётной подготовки.

Срок начала производства Су-57М1 и его возможное поступление на вооружение в 2025 году пока не определены. Задержки в разработке двигателя АЛ-51Ф стали главной причиной отсрочки серийного выпуска нового варианта, однако это дало возможность интегрировать в самолёт больше новых технологий.

В феврале было подтверждено, что Алжир уже разместил заказ на Су-57 и должен получить первые машины до конца года. Пока не ясно, получит ли он базовый Су-57 или усовершенствованный Су-57М1. Возможность того, что флот страны будет состоять из двух разных модификаций, маловероятна из-за усложнения логистики и обслуживания. Также обсуждается вероятность того, что потенциальные заказчики будут откладывать закупки до появления Су-57М1, особенно с учётом того, что новые двигатели снизят эксплуатационные расходы и требования к обслуживанию.

Разрабатывая усовершенствования для Су-57, Россия обладает уникальным среди стран-производителей истребителей пятого поколения преимуществом — боевым опытом эксплуатации этих машин. Су-57 применялись для подавления ПВО, воздушных боёв и выполнения заданий в плотно защищённом воздушном пространстве на украинском театре военных действий.

Потенциал крупных иностранных заказов, особенно со стороны Индии, а также повышенный интерес к модернизированному варианту со стороны Минобороны России могут серьёзно способствовать увеличению масштабов производства Су-57.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы су-57 military watch
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