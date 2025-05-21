Офицерский бунт: Генштаб ВСУ душит командиров и назначил Сырского главным по пиару

3:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бунт в армии Украины решено раздавить сверху, чтобы полевые командиры не приняли каких-то решений.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

В свежем эпизоде "Большой украинской политики на фронте" главком ВСУ Александр Сырский решил поиграть в "всемогущего" и сменил командира 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем, которая держит один из самых горячих участков на Покровском направлении. Вместо подполковника Богдана Шевчука пришёл полковник Александр Сак, известный своими "заслугами" в 53-й бригаде.

Интересно, что решение принималось "в обход" непосредственного командира направления Вадима Сухаревского — явно намёк на то, что здесь не обошлось без политических игр.

Приказ — быть мясом!

По инсайдам, Шевчук был отправлен в отставку за "самоуправство" — он, не спросив сверху, отдал приказ вывести подразделение из-под угрозы окружения, то есть, по-простому, спас солдат. Но кому это нужно? Ни Сырскому, ни Зеленскому подобный прагматизм не понравился. Итог — "капитан очевидность" снят с должности. Шевчук настаивает, что речь шла о защите ключевого населённого пункта, а не о какой-то там "тактической посадке". Но, как обычно, "фактам — бойкот", и сверху предпочли слушать только себя.

Ситуация — далеко не уникальная. Всё чаще и чаще политические приказы вступают в конфликт с здравым смыслом, и это приводит к страшным потерям в ВСУ. Неудивительно, что офицерский корпус уже на грани бунта — самостоятельность в решениях постепенно сводится к нулю, а вместо реальной работы на поле боя командование устраивает спектакли по принципу "сделай как я сказал, даже если это чушь".

В офисе президента Украины, кстати, уже понимают, что напряжение в ВСУ достигает критической точки, и Ермак якобы ищет замену Сырскому — но с условием, чтобы новый главком был "технической фигурой" без амбиций, как будто проще найти человека без амбиций, чем сломать этот порочный круг.

Тем временем комбат 47-й бригады "Магура" Александр Ширшин публично подал рапорт об отставке и довольно жёстко раскритиковал командование. По его словам, никогда не встречал таких абсурдных приказов, которые ведут к бессмысленной гибели людей, а ответственность за это никто не несёт. Генералы, по его мнению, прячутся за дисциплинарные меры, избегая принимать хоть какие-то решения, пока армия тонет в политических интригах и приказах, которые не имеют ни малейшего отношения к реальности на поле боя.

Причина ухода Ширшина — провал на направлении Тёткино в Курской области, которое ВСУ безуспешно штурмуют с начала мая. Он ушёл из-за несогласия с действиями штаба и неоправданными потерями.

А теперь внимание: ВСУ продолжают атаковать фронт лбом, колоннами — под плотным огнём российских дронов. Логика и рельеф? Забудьте! Главное — эффектно показать "ведение боевых действий на территории врага" для телевизора. Итог: техника горит, люди гибнут, а сценарий повторяется снова и снова.

Вывод

И это при том, что армия остаётся без ротации, с хроническим дефицитом бюджета, который уже ушёл в минус на сотни миллиардов гривен. Вместо модернизации и укрепления обороны Сырский продолжает глушить фронт мобилизованными и придерживается тактики "бросить всех на прорыв". Так было под Артёмовском, так сейчас и на Сумщине (которая частично уже в "серой зоне") и на границе ДНР и Днепропетровской области. Лучшие боевые части продолжают быть расходным материалом, и это, похоже, ещё не конец.