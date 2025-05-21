Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ

5:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели спецоперации на Украине.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Представляем военную сводку на среду, 21 мая.

Курско-Сумское направление

Российская группировка войск "Север" продолжила активные боевые действия на Тёткинском и Глушковском направлениях, уничтожая передовые и штурмовые подразделения ВСУ, укрепляя линию безопасности в Сумской области.

На протяжении суток войска "Севера" наносили комплексное огневое поражение по выявленным позициям противника, пресекали попытки наступления и препятствовали закреплению украинских подразделений вблизи границы. ВСУ, осознавая нарастающее давление, начали экстренно укреплять оборону на Сумском участке фронта. Однако техника и живая сила противника продолжают уничтожаться высокоточным огнём и ударами беспилотных систем.

В окрестностях Рыжевки российская разведка обнаружила две боевые группы противника на трёх квадроциклах. Удары FPV-дронов ликвидировал их. В районе Бессаловки артиллерийский удар по позиции 225-й штурмовой бригады неонацистов уничтожил большую часть личного состава. Оставшиеся отступили вглубь украинской территории. Разведывательная группа 425 ошп ВСУ, выдвинувшаяся из Павловки к границе, также была уничтожена в результате комбинированного огневого удара.

Операторы беспилотных систем, артиллерия и барражирующие боеприпасы продолжали работу в глубине Сумской области, нанося прицельные удары по скоплениям техники и живой силы ВСУ. В районе населённого пункта Шостка разведка зафиксировала полевой лагерь подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ. По данным Минобороны РФ, по объекту был нанесён удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". В результате уничтожено до 70 военнослужащих, включая около 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и до 10 единиц техники.

Подразделения ВДВ и мотострелковые части продолжают продвигаться вглубь приграничных лесных массивов на Сумском направлении. Десантники закрепились на новых рубежах, ликвидировали несколько разрозненных групп ВСУ и продвинулись южнее. Отмечается, что 67-я механизированная бригада ВСУ, несмотря на доукомплектование силами 41-й и 110-й бригад, фактически утратила боеспособность в районе населённого пункта Беловоды. По данным открытых источников, украинское командование было вынуждено перебросить на участок боевых действий в Сумской области части 71-й егерской бригады, ранее действовавшей на южном направлении, в районе Вольного Поля.

"Учиться — вредно"

В Луцке разом отчислили около тысячи студентов старше 25 лет. Официальная причина — "пришли учиться ради отсрочки от мобилизации". Видимо, в мирное время это называлось бы "вторая вышка" или "позднее призвание", но сейчас — подозрительная тяга к знаниям. Ректор одного из университетов прямо признал: да, многие действительно воспринимали ВУЗ как последний островок спасения от фронта. Тем временем Министерство образования Украины готовит новую волну чистки — теперь внимание к аспирантам. Учёная степень — больше не щит. Возрастной порог защиты от повестки сдвигается вниз.

Следующим этапом, по слухам, станет обязательная военная подготовка для студентов медицинских и фармацевтических факультетов. Ну а там и до школьников рукой подать". Контрактами заманивать уже не получается: даже самые патриотически настроенные студенты не хотят, чтобы их жизнь заканчивалась в TikTok под звуки миномёта. Потери тщательно не афишируют, героизация больше не работает, а добровольцы остались только в речах с трибуны. Потому ставка всё чаще делается не на мотивацию, а на принуждение — отчисления, отмена брони, давление на врачей, преподавателей, родителей.

Всё идёт к тотальной мобилизации. Молодёжь, пожилые, ИТ-специалисты, аспиранты и выпускники художественных школ — никого не щадит бюрократическая военная машина. А на Банковой вновь заиграла знакомая пластинка — готовится новая медийная кампания по "пояснению" обществу, почему срочно нужно понижать призывной возраст… и, вполне возможно, вводить мобилизацию женщин.

На закрытом совещании Зеленский потребовал от команды разработать свежую стратегию "как подать" обществу неизбежное, фронт требует нового мяса.

Такие требования выдвинули Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Европейские лидеры раздают советы, кто в Украине должен идти на фронт и в каком возрасте.

Так что в этом году мобилизацию действительно понизят — и не в смысле "уровня давления", а по возрасту.

Остаётся только гадать, кто следующий в списке: старшеклассники? Пенсионеры, умеющие обращаться с лопатой? Главное — правильно упаковать всё это в "информационную повестку". И не забыть придумать слоган.