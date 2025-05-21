Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться

4:22
Силовые структуры » Военные новости

В то время как западные военные эксперты спорят о поставках истребителей Украине, Россия решила не терять времени и обновила свою воздушную икону холодной войны — перехватчик МиГ-31.

Микоян-Гуревич МиГ-31, Воронеж - Балтимор RP59543
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Микоян-Гуревич МиГ-31, Воронеж - Балтимор RP59543

Теперь этот ветеран советского авиастроения обзавёлся новой ракетой КС-172 с дальностью до 400 км. Да-да, четыреста. Не шутка, не опечатка. Видимо, чтобы уж точно никто не ушёл.

Новая ракета — это фактически телескопический прицел на крыльях. В условиях, когда ближний бой — это уже почти анахронизм, МиГ-31 превращается в воздушного снайпера: вышел на высоту в 25 км, разогнался до 3 000 км/ч — и "бах" по цели, которая даже не подозревает, что за ней уже вылетели.

F-16: берегитесь!

Особенно интересной новинка выглядит в контексте появления на горизонте украинских F-16. Эти самолёты ещё не успели взлететь, а в Москве уже потирают руки: охота обещает быть зрелищной. А если удастся сбить западного "красавца" новым вооружением — это будет не просто технический успех, а чисто символическая, имиджевая виктория: мол, не нужен нам новый самолёт, если старый МиГ с апгрейдом делает всё то же — только быстрее и больнее.

По словам представителей Объединённой авиастроительной корпорации, новая ракета КС-172 добавляет МиГу-31 функций, которых у него прежде не было. Если раньше перехватчик работал скорее по крупным и заметным целям — бомбардировщикам и крылатым ракетам — то теперь в прицеле может оказаться всё, что вообще осмелилось подняться в воздух.

Старожил с характером

Конечно, сам МиГ-31 — не молодой. Служит ещё с 1981 года и в манёвренном бою уступает большинству современников. Но, как говорится, в условиях тотального дефицита близости, дальность — это всё. А с такой скоростью и потолком, как у МиГа, он может спокойно караулить цели из стратосферы, как ястреб, сидящий на вышке снайпера.

 

И если судить по всему, Кремль решил ставить на дальнобойную игру: не сближаться, не тратить самолёты, не устраивать красивые дуэли — а просто бить издалека. Холодно. Расчётливо. И, как надеются в Москве, эффективно.

МиГ-31: страж неба на сверхзвуке

МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound) — советский/российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия. Разработан ОКБ Микояна на базе МиГ-25, но с серьёзными улучшениями: это первый в мире серийный боевой самолёт с фазированной решёткой радара и один из немногих, способных стабильно летать на скорости более 3000 км/ч.

Ключевые даты

  • 1975 — первый полёт.
  • 1981 — принят на вооружение в ВВС СССР.
  • 1980-е — наши дни — несёт боевое дежурство в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особенности

  • Максимальная скорость — до 3 000 км/ч.
  • Потолок — около 25 км.
  • Дальность обнаружения цели — до 320 км, с последующей атакой на дистанции более 200 км (а теперь и до 400 км — с ракетой КС-172).
  • Экипаж — 2 человека: пилот и оператор вооружения.

Может действовать в автономных условиях на огромных пространствах, перекрывая большие территории.

Роли и задачи

Перехват высокоскоростных целей — включая крылатые ракеты, стратегические бомбардировщики и спутники на низкой орбите.

Патрулирование воздушных границ в сложных условиях — от Арктики до Дальнего Востока.

Вывод

МиГ-31 до сих пор остаётся одним из немногих самолётов в мире, способных вести бой в стратосфере. Его называют "небесным стражем" — тихим, быстрым и смертельно дальнобойным.

МиГ-31 продемонстрировали фигуры сложного пилотажа на Камчатке
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы вкс рф ракета самолет истребитель
Новости Все >
Откроется первый фитнес-клуб для собак: вот как будут тренировать четвероногих в Шанхае
Почему серебро теряет свои позиции у инвесторов — ключевые причины
Вероника Степанова поставила диагноз 35-летнему сыну Розы Сябитовой
Новый эталон меняет всё: как Россия ускорит зарядку авто
Гигантская акула, которая могла съесть лодку — вот что о ней скрывают
Идеальный беспорядок: вещи, которые создают хаос, даже в чистой квартире
Кружка против старости: напитки, которые делают с кожей то, что не смог крем и ботокс
Каждый второй теряет зрение из-за нехватки этих веществ: запоминайте, пока есть шанс
ПДД разрешают то, что пугает водителей: поворот под знак только прямо оказался законным
Золотые монеты и браслеты: в горах Чехии обнаружили тайник с сокровищами на миллион долларов
Сейчас читают
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Мир. Новости мира
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт Аудио 
Зола — огурцам как витаминка: удобрение, которое работает по-тихому, но эффективнее его нет
Садоводство, цветоводство
Зола — огурцам как витаминка: удобрение, которое работает по-тихому, но эффективнее его нет Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Малайзия обеспечит России выход на азиатские рынки СПГ. ЕС ждёт тройной удар Любовь Степушова Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Последние материалы
Почему серебро теряет свои позиции у инвесторов — ключевые причины
Вероника Степанова поставила диагноз 35-летнему сыну Розы Сябитовой
Новый эталон меняет всё: как Россия ускорит зарядку авто
МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться
Гигантская акула, которая могла съесть лодку — вот что о ней скрывают
Идеальный беспорядок: вещи, которые создают хаос, даже в чистой квартире
Кружка против старости: напитки, которые делают с кожей то, что не смог крем и ботокс
Риторика кончается, начинаются переговоры: Запад устал грозить, Трамп — устал ждать
Каждый второй теряет зрение из-за нехватки этих веществ: запоминайте, пока есть шанс
ПДД разрешают то, что пугает водителей: поворот под знак только прямо оказался законным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.