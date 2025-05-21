МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться

В то время как западные военные эксперты спорят о поставках истребителей Украине, Россия решила не терять времени и обновила свою воздушную икону холодной войны — перехватчик МиГ-31.
Теперь этот ветеран советского авиастроения обзавёлся новой ракетой КС-172 с дальностью до 400 км. Да-да, четыреста. Не шутка, не опечатка. Видимо, чтобы уж точно никто не ушёл.
Новая ракета — это фактически телескопический прицел на крыльях. В условиях, когда ближний бой — это уже почти анахронизм, МиГ-31 превращается в воздушного снайпера: вышел на высоту в 25 км, разогнался до 3 000 км/ч — и "бах" по цели, которая даже не подозревает, что за ней уже вылетели.
Особенно интересной новинка выглядит в контексте появления на горизонте украинских F-16. Эти самолёты ещё не успели взлететь, а в Москве уже потирают руки: охота обещает быть зрелищной. А если удастся сбить западного "красавца" новым вооружением — это будет не просто технический успех, а чисто символическая, имиджевая виктория: мол, не нужен нам новый самолёт, если старый МиГ с апгрейдом делает всё то же — только быстрее и больнее.
По словам представителей Объединённой авиастроительной корпорации, новая ракета КС-172 добавляет МиГу-31 функций, которых у него прежде не было. Если раньше перехватчик работал скорее по крупным и заметным целям — бомбардировщикам и крылатым ракетам — то теперь в прицеле может оказаться всё, что вообще осмелилось подняться в воздух.
Конечно, сам МиГ-31 — не молодой. Служит ещё с 1981 года и в манёвренном бою уступает большинству современников. Но, как говорится, в условиях тотального дефицита близости, дальность — это всё. А с такой скоростью и потолком, как у МиГа, он может спокойно караулить цели из стратосферы, как ястреб, сидящий на вышке снайпера.
И если судить по всему, Кремль решил ставить на дальнобойную игру: не сближаться, не тратить самолёты, не устраивать красивые дуэли — а просто бить издалека. Холодно. Расчётливо. И, как надеются в Москве, эффективно.
МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound) — советский/российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия. Разработан ОКБ Микояна на базе МиГ-25, но с серьёзными улучшениями: это первый в мире серийный боевой самолёт с фазированной решёткой радара и один из немногих, способных стабильно летать на скорости более 3000 км/ч.
Ключевые даты
Особенности
Может действовать в автономных условиях на огромных пространствах, перекрывая большие территории.
Роли и задачи
Перехват высокоскоростных целей — включая крылатые ракеты, стратегические бомбардировщики и спутники на низкой орбите.
Патрулирование воздушных границ в сложных условиях — от Арктики до Дальнего Востока.
МиГ-31 до сих пор остаётся одним из немногих самолётов в мире, способных вести бой в стратосфере. Его называют "небесным стражем" — тихим, быстрым и смертельно дальнобойным.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.