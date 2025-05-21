МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться

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В то время как западные военные эксперты спорят о поставках истребителей Украине, Россия решила не терять времени и обновила свою воздушную икону холодной войны — перехватчик МиГ-31.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Микоян-Гуревич МиГ-31, Воронеж - Балтимор RP59543

Теперь этот ветеран советского авиастроения обзавёлся новой ракетой КС-172 с дальностью до 400 км. Да-да, четыреста. Не шутка, не опечатка. Видимо, чтобы уж точно никто не ушёл.

Новая ракета — это фактически телескопический прицел на крыльях. В условиях, когда ближний бой — это уже почти анахронизм, МиГ-31 превращается в воздушного снайпера: вышел на высоту в 25 км, разогнался до 3 000 км/ч — и "бах" по цели, которая даже не подозревает, что за ней уже вылетели.

F-16: берегитесь!

Особенно интересной новинка выглядит в контексте появления на горизонте украинских F-16. Эти самолёты ещё не успели взлететь, а в Москве уже потирают руки: охота обещает быть зрелищной. А если удастся сбить западного "красавца" новым вооружением — это будет не просто технический успех, а чисто символическая, имиджевая виктория: мол, не нужен нам новый самолёт, если старый МиГ с апгрейдом делает всё то же — только быстрее и больнее.

По словам представителей Объединённой авиастроительной корпорации, новая ракета КС-172 добавляет МиГу-31 функций, которых у него прежде не было. Если раньше перехватчик работал скорее по крупным и заметным целям — бомбардировщикам и крылатым ракетам — то теперь в прицеле может оказаться всё, что вообще осмелилось подняться в воздух.

Старожил с характером

Конечно, сам МиГ-31 — не молодой. Служит ещё с 1981 года и в манёвренном бою уступает большинству современников. Но, как говорится, в условиях тотального дефицита близости, дальность — это всё. А с такой скоростью и потолком, как у МиГа, он может спокойно караулить цели из стратосферы, как ястреб, сидящий на вышке снайпера.

И если судить по всему, Кремль решил ставить на дальнобойную игру: не сближаться, не тратить самолёты, не устраивать красивые дуэли — а просто бить издалека. Холодно. Расчётливо. И, как надеются в Москве, эффективно.

МиГ-31: страж неба на сверхзвуке

МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound) — советский/российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия. Разработан ОКБ Микояна на базе МиГ-25, но с серьёзными улучшениями: это первый в мире серийный боевой самолёт с фазированной решёткой радара и один из немногих, способных стабильно летать на скорости более 3000 км/ч.

Ключевые даты

1975 — первый полёт.

1981 — принят на вооружение в ВВС СССР.

1980-е — наши дни — несёт боевое дежурство в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особенности

Максимальная скорость — до 3 000 км/ч.

Потолок — около 25 км.

Дальность обнаружения цели — до 320 км, с последующей атакой на дистанции более 200 км (а теперь и до 400 км — с ракетой КС-172).

Экипаж — 2 человека: пилот и оператор вооружения.

Может действовать в автономных условиях на огромных пространствах, перекрывая большие территории.

Роли и задачи

Перехват высокоскоростных целей — включая крылатые ракеты, стратегические бомбардировщики и спутники на низкой орбите.

Патрулирование воздушных границ в сложных условиях — от Арктики до Дальнего Востока.

Вывод

МиГ-31 до сих пор остаётся одним из немногих самолётов в мире, способных вести бой в стратосфере. Его называют "небесным стражем" — тихим, быстрым и смертельно дальнобойным.

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