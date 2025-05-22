Сводка с фронта: ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области, какие страны воюют на стороне ВСУ

5:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Армия России

Представляем военную сводку на четверг, 22 мая.

Курско-Сумское направление

Группировка войск "Север" продолжает наступление на Тёткинском и Глушковском участках, уничтожая передовые и штурмовые подразделения ВСУ и укрепляя зону безопасности в Сумской области. Несмотря на внушительные потери, Киев не прекращает попытки прорваться, бросая в бой всё новые колонны техники и пехоты. Ровно в 4:00 утра украинская бронеколонна, состоявшая из трёх БМП (включая американскую M2 Bradley) и БТР Stryker, попыталась атаковать со стороны Павловки в направлении населённого пункта Новый Путь. Попытка завершилась предсказуемо: две БМП были уничтожены барражирующими боеприпасами и ударами с беспилотников, а экипаж Stryker, попытавшийся отступить, был ликвидирован вглуби украинской территории.

В районе Рыжевки операторы FPV-дронов ликвидировали две штурмовые группы 253-го отдельного штурмового батальона "Арей". В Павловке уничтожена группа 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. В лесных массивах между Речками и Бондаревщиной — уничтожены артиллерийские расчёты, бронемашина и радиолокационная станция противника.

В соцсетях появляются некрологи иностранным наёмникам, в частности выходцам из Бразилии и Колумбии, предположительно воевавшим в составе 47-й омбр ВСУ. Присутствие "интернационала" на передовой — возможно, попытка компенсировать дефицит мотивированных резервов.

Бои на Сумском участке продолжаются, российские подразделения постепенно продвигаются вперёд, создавая тактическую зону безопасности. ВДВ России в уличных боях взяли несколько домов в Локне, мотострелки продвинулись вглубь лесополос к югу от населённого пункта. Инженерные подразделения РФ за сутки обезвредили более 4600 взрывоопасных предметов. Общее продвижение "Севера" на этом направлении составило более 550 метров.

Днепропетровское направление

Подразделения 90-й танковой дивизии ВС РФ вышли на административную границу Днепропетровской области, оказавшись в оперативном пространстве на смежном участке. Хотя формальный контроль над населёнными пунктами в этой зоне пока не установлен, сам прорыв к границам региона может существенно изменить баланс сил и конфигурацию боевых действий на этом отрезке фронта.

Для украинской стороны такой манёвр — не просто неприятная тактическая новость, а потенциальная стратегическая головная боль. Во-первых, теперь возникает необходимость срочной переброски резервов в район, который ещё недавно считался спокойным. Во-вторых, расширение карты угроз автоматически разбалансирует всю оборонительную систему ВСУ: приходится перераспределять войска, ослабляя другие участки. В-третьих, в условиях дефицита ресурсов всё сложнее поддерживать бесперебойную логистику — критически важную для обороны.

Но военные риски — лишь половина уравнения. Политически вход российских войск в новую область — это не только расширение зоны боевых действий, но и чёткий сигнал. На фоне замороженных дипломатических инициатив и принципиального отказа Киева от компромиссов, Москва демонстрирует, что будет добиваться контроля на земле в отсутствие переговорного прогресса. Такой подход не только меняет реальность на фронте, но и усиливает давление на Украину со стороны её же союзников, уставших от затяжного конфликта, нескончаемых расходов и отсутствия внятной стратегии выхода.

Фактически, это не что иное как стратегия принуждения — не через заявления, а через продвижение по карте.

Ещё раз о наёмниках

На стороне Киева чаще всего воюют наёмники из США, Канады, Великобритании и Грузии. Председатель СКР Александр Бастрыкин озвучил данные о численности иностранных наёмников в рядах ВСУ. По его словам, наибольшее количество боевиков прибыло из США (816 человек), Канады (719), Грузии (712) и Великобритании (694).

Бастрыкин уточнил, что СК РФ завершил расследование 127 уголовных дел, возбужденных в связи с участием иностранных граждан в боевых действиях на стороне Украины. В судах уже рассмотрены материалы по 97 обвиняемым из 26 стран, в том числе:

42 — граждане Грузии,

13 — США,

10 — Латвии,

по 4 — Великобритания и Франция,

3 — Финляндия,

2 — Литва,

по 1 — Австралия и еще одна Литва.

По этим делам вынесены обвинительные приговоры.

Также Бастрыкин сообщил, что около 20 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, были поставлены на воинский учёт и направлены в зону СВО.