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Дмитрий Плотников

Капитулянтский меморандум? У Зеленского гадают, какие невозможные условия придумает Москва

3:19
Силовые структуры » Военные новости

В офисе экс-президента Украины Владимира Зеленского уже заранее возмущены черновиком того, что Россия якобы готовит в качестве условий по меморандуму о прекращении огня.

Михаил Подоляк
Фото: president.gov.ua by Office of the President of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Михаил Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк с присущей ему "дипломатичностью" сообщил: они ждут не условий, а чистого списка "уничтожь себя сам".

Хотелки Киева

По его словам, Москва наверняка потребует от Киева отказаться от внешней военной помощи (то есть закрыть кран Западу), не вступать в оборонные альянсы (на НАТО махнуть рукой), урезать армию (в идеале — до уровня школьного караула), отдать территории, и даже согласовывать внутреннюю политику с Кремлём.

"Подпишут такой меморандум, в котором будет всё: убрать первоисточники войны — а это, по их мнению, значит, чтобы Украина перестала существовать", — возмущён Подоляк.

Видимо, кто-то в офисе президента Украины всё ещё надеется, что в этот раз условия капитуляции будут хоть немного "выгодные".

Тем временем, в Стамбуле российская и украинская делегации действительно договорились — каждая сторона должна подготовить свою версию условий прекращения огня. Украина, судя по риторике, готовит скорее сочинение в стиле "Как бы всё вернуть обратно, не теряя ничего". Россия, по информации" работает в жанре "Сами всё начали — теперь распишитесь".

Так что теперь вопрос в другом: договорятся ли вообще стороны или всё сведётся к обмену текстами, каждый из которых другая сторона торжественно сожжёт под камеру.

 

Трамп назвал победителя в СВО

А между тем, американский президент Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским политикам, что уверен в победе России. Как сообщает агентство Bloomberg, он выразил уверенность в том, что Российская Федерация в конечном итоге одержит верх в конфликте на Украине. Это заявление, по данным источников издания, он сделал в разговоре с европейскими представителями после диалога с Путиным.

На фоне усиления боевых действий в летний период сохраняется высокий риск прорыва российских войск на линии фронта, говорится в материале. При этом украинская сторона сталкивается с целым рядом внутренних и внешних вызовов: нехватка мобилизационных ресурсов, усталость общества от затяжной войны и неопределенность с дальнейшей поддержкой со стороны Вашингтона, особенно в случае возвращения Трампа к власти.

Издание также указывает на ухудшение ситуации в районе Покровска — одном из ключевых оборонительных узлов Украины. Его удержание становится всё более затруднительным.

"Любая военная кампания имеет момент перегиба, когда линия обороны начинает рушиться. Украина может приблизиться к такому этапу, поскольку её проблемы имеют системный характер", — цитирует Bloomberg мнение эксперта Евгения Бужинского.

Материал подчеркивает, что дальнейшее развитие событий на фронте может напрямую повлиять на политическую динамику в Европе и США — особенно на фоне стагнации дипломатических усилий и продолжающихся разногласий по вопросам военной помощи.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша россия украина дональд трамп михаил подоляк владимир путин владимир зеленский
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