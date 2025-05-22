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Дмитрий Плотников

Дыра в укроарсенале. Россия уничтожила сразу четыре пусковые установки РСЗО Himars

3:19
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ снова потеряли реактивные системы залпового огня Himars — и снова красиво.

Запуск ракеты из РСЗО Himars
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запуск ракеты из РСЗО Himars

Элитное подразделение российских беспилотников, с загадочным названием "Рубикон", заявило о себе громко и с эффектом: целых четыре пусковые установки "Хаймарс" отправились в "переучёт" прямо на Донбассе. Источник — не кто-нибудь, а британская The Telegraph, иронично наблюдающая за тем, как "драгоценные" американские игрушки снова становятся одноразовыми.

С видеопруфами!

На кадрах, чудом оказавшихся в Интернете (что само по себе уже интрига), видно, как "гордость" украинской (читай, американской) артиллерии мчится по дороге, пытаясь улизнуть от судьбы. Однако, как отмечает издание, российский дрон сверху уже "подмигнул" цели — и буквально через мгновение видеосигнал обрывается. Ну, как обычно: главное ведь — интрига. А потом — бах, и кадры взрыва для закрепления эффекта.

Атака, если верить британцам, была осуществлена тем самым "Рубиконом" — элитным подразделением, которое ВСУ уже якобы боятся больше, чем понедельников. И не зря. Ведь, согласно материалу, ребята из "Рубикона" вооружены не просто FPV-дронами, а футуристическими "железяками" с оптоволоконным наведением. То есть, кабель к дрону — как селфи-палка к туристу. Только вот результат — чуть менее гламурный.

Примечательно, что уничтоженная установка была всего в 10 км от линии фронта. The Telegraph делает смелое предположение: раз Himars был так близко, значит, он стрелял куда-то сильно далеко. Ну а как иначе? Видимо, у американских ракет дальнего действия появился новый режим — "самоубийственный".

Развенчание супероружия

Напомним, Вашингтон, щедро раздававший Украине Himars в начале конфликта (около 40 штук, по оценкам), теперь, кажется, пересмотрел свои взгляды. Администрация президента Дональда Трампа, которая маячит на горизонте, не спешит с поставками — видимо, сочла затею слишком дорогой для такой малой отдачи.

Новизна атаки не только в эффектности, но и в технологии: оптоволоконный дрон, защищённый от "глушилок", физически привязан к оператору "тонкой, как нерв украинского генштаба" нитью, буквально "волосок от провала". Глушить такое — почти как пытаться испортить Wi-Fi ножом.

Вывод

И напоследок, "Рубикон", по данным издания, теперь не просто эксперимент, а полноценный фронтовой бренд, с отделениями по всей Восточной Украине. Децентрализованные миссии, элитные пилоты и всё это — ради того, чтобы показать: не всякий подарок от Пентагона доживает до следующего сезона.

"Рубикон", созданный осенью прошлого года по поручению главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, стал своеобразным испытательным полигоном для новых технологий армии России. В настоящее время операторы беспилотных аппаратов работают по меньшей мере в 7-ми спецподразделениях по всему востоку Украины, выполняя весьма серьёзные миссии, подытоживает британское издание.

Ракетным ударом уничтожены обстрелявшие Рыльск американские РСЗО HIMARS
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу андрей белоусов
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