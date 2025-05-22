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Дмитрий Плотников

Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры?

Силовые структуры » Военные новости

Пока в Киеве продолжают играть в географическое отрицание, российские подразделения аккуратно и методично перекраивают границы — на местности, а не в пабликах.

Бойцы ВС РФ
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

Сегодняшний "эпизод паники" — Днепропетровская область. Да-да, та самая, которую украинский Генштаб ещё вчера называл "абсолютно контролируемой".

Днепропетровская область — следующая

Итак, на выходе к границе региона украинская сторона делает то, что умеет лучше всего — громко отрицает происходящее. Как говорится, "не вижу, не слышу, не признаю". Но есть проблема: в отличие от Telegram-каналов, объективный контроль на местности отключить не получится. Особо печально для Киева, что речь идёт не о случайном прорыве, а о широком фронте, в зоне, которую в офисе Зеленского считают "абсолютным приоритетом". Ну а приоритет у них, как известно, один — красивая картинка в TikTok.

Для Зеленского это не просто поражение — это провал контент-плана. И для украинского командования медийный удар — больнее артиллерийского. Когда в соцсетях вместо победных селфи начинает мелькать видео бегущих солдат и горящей техники, Генштаб превращается в съёмочную площадку экстренного ток-шоу: ор, визг, паника, беготня. В роли режиссёра — Зеленский. В роли исполнителя — генерал Сырский, которому, как обычно, "некем, нечем, но надо".

Да. контрудары неизбежны, ведь надо хоть что-то показать аудитории, которая волнуется. В бой будут брошены те самые "боеспособные остатки", которые уже неделю мечутся по фронту — залатать там, зашить здесь. В результате рвётся везде.

География фронта: отрицаемое наступление и признаваемое отступление

На фоне "официального спокойствия" из Киева, на земле происходят вполне ощутимые события:

  • Оборона ВСУ в районе села Новониколаевка, приграничной точки в Днепропетровской области, перестала существовать как нечто организованное.
  • Подразделения отступают в сторону посёлка Муравка.
  • Между наступающими подразделениями и Днепропетровщиной осталась лишь река Солёная — да и та, похоже, не спасёт.

Муравка — это ворота к Новопавловке, важнейшему логистическому узлу. Если его взять — снабжение ВСУ в Алексеевке можно считать аннулированным.

 

И пока на украинских картах всё ещё "стабильность", даже проукраинский Deep State осторожно отмечает продвижение к самой Новониколаевке. Не признавать уже как-то неудобно.

Сгоревший Patriot: американская техника в роли мишени

Ну и напоследок — вишенка на торте для любителей импортных ЗРК: российский "Искандер" точечно сработал по району Орджоникидзе, где находились американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Уничтожены:

  • радиолокационная станция AN/MPQ-65,
  • командная кабина,
  • две пусковые установки.

Минус одна голливудская система "защиты демократии". Больше никто не скажет, что Patriot — это "щит от всего". Хотя, если подумать, он и раньше работал, в основном, против бюджета Пентагона.

Вывод

Зайти в Днепропетровскую — это не про "галочку на карте". Это щёлкнуть по носу киевскую медиа-машину, разгоняющую нарратив "всё под контролем". А потеря контроля над инфопространством — это та самая пощёчина, от которой в Киеве обычно начинается истерика.

Так что ждём. Будет громко. От Киева будет "не было и нет". А потом — "тактическое отступление".
А потом — ещё одна стрелочка на карте. В нужную сторону.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу киев днепропетровская область
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