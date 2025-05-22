F-16 возвращается в строй: что случилось с непобедимым F-35

5:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

США рассматривают возобновление закупок модернизированного F-16, несмотря на десятилетия упора на F-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о скрытых издержках программы F-35 и неожиданном повороте в закупочной стратегии ВВС США.

Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ F-35

Во время выступления перед Комитетом Сената США по вооружённым силам начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Олвина спросили о возможности закупки модернизированного варианта истребителя F-16. Председатель Республиканской конференции Сената и глава сенатского Комитета по разведке сенатор Томас Коттон сказал:

"Если сосредоточиться только на следующем десятилетии, наши текущие варианты закупок довольно ограничены. Смогли бы вы использовать построенные с нуля американские F-16 Block 80 для усиления нашего ударного авиапарка, если Конгресс найдёт дополнительное финансирование?"

Олвин ответил, что, судя по тому, что потребуется, чтобы адаптировать экспортную версию к Block 80, и сколько на это уйдёт времени, и как это впишется в производственную цепочку, нужно посмотреть, на что способна наша оборонная промышленность, потому что нынешний Block 70 уже сильно нагружает производственные линии и ресурсы по линии иностранных военных продаж.

Первый истребитель F-16 Block 70/72 был представлен в ноябре 2022 года, и этот тип был разработан исключительно для экспорта. Устаревший истребитель четвёртого поколения был модернизирован до уровня авионики пятого поколения и получил улучшенный планер, выполненный из современных композитных материалов.

ВВС США прекратили закупки F-16 ещё в 2005 году и первоначально планировали полностью заменить его на F-35A пятого поколения. F-16 — второй по продолжительности производства истребитель в мире, находящийся на вооружении ВВС США уже 47 лет с 1978 года. Несмотря на многочисленные модернизации, представители оборонных ведомств США и других стран неоднократно называли его устаревшим для боёв высокой интенсивности с технологически продвинутыми противниками.

Главной причиной, по которой вопрос о возобновлении закупок F-16 вновь оказался в повестке, стали серьёзные недостатки программы F-35 — в первую очередь значительные перерасходы как на закупку, так и на эксплуатацию, что сделало изначальные объёмы закупок невозможными. Хотя изначально предполагалось, что эксплуатационные расходы F-35 будут сопоставимы с F-16, что позволило бы ВВС закупить до 1800 машин, по некоторым оценкам, затраты на весь жизненный цикл F-35 почти вдвое выше, чем у F-16.

На флот F-35 также негативно влияет высокая потребность в обслуживании, из-за чего уровень боевой готовности остаётся низким, тогда как у F-16 этот показатель — один из самых высоких. Возобновление закупок истребителей четвёртого поколения из-за проблем с их преемниками пятого поколения уже имело прецеденты: в 2020 году ВВС приняли спорное решение возобновить закупки F-15 спустя 19 лет после их завершения — после того как проект F-22, призванный заменить F-15, оказался неудачным по стоимости и характеристикам.

Аналитики давно предполагают, что одной из причин, по которым ВВС избегают возвращения к закупкам F-16, несмотря на острую потребность в более дешёвых самолётах, является возможное снижение доверия международных заказчиков к программе F-35, которая до сих пор была весьма успешной на экспортном рынке.

Тем не менее, F-35 и усовершенствованный F-16 могут стать эффективной связкой: F-16, находясь вне зоны действия ПВО противника, может применять крылатые ракеты большой дальности, а F-35 выполнять более сложные задачи ближе к фронту. F-16 также могут эффективно применяться против слабозащищённых целей в зонах низкой интенсивности, позволяя сохранять ресурсы F-35 для боёв с более серьёзными противниками.

Ключевые недостатки F-16 по сравнению с F-35 включают отсутствие стелс-технологий, меньшую дальность, компактные радары и отсутствие сопоставимых комплексов радиоэлектронной борьбы.