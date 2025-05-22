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Петр Ермилин

Миллиарды ушли в песок: на что США готовы заменить B-52 уже сейчас

3:15
Силовые структуры » Военные новости

США могут отказаться от глубокой модернизации B-52 и вложиться в выпуск новых стелс-бомбардировщиков B-21 Raider, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы анализируют стоимость, возможности и угрозы, стоящие перед двумя стратегическими проектами американских ВВС.

B-21 Raider, Американский стратегический бомбардировщик
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain
B-21 Raider, Американский стратегический бомбардировщик

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин 20 мая сообщил Комитету Сената по вооружённым силам, что проблемы с программой бомбардировщика B-52J могут вынудить военное ведомство отказаться от неё и перенаправить финансирование на закупки большего количества стелс-бомбардировщиков B-21 Raider.

Если программа модернизации B-52 "пойдёт хуже, чем мы надеемся, тогда нам понадобятся дополнительные средства" на B-21, заявил Олвин, добавив, что "получит столько финансирования, сколько сможет" для программы стелс-бомбардировщика. По его словам, B-21 обладает "невероятными возможностями", а испытания в воздухе "в целом идут хорошо".

"Минимум в 100 единиц — это та цифра, за которую мы можем поручиться, — заявил он относительно текущего плана по числу новых стелс-бомбардировщиков, — Что касается максимума, то здесь важно учитывать риски и открывающиеся возможности во времени".

Призывы расширить производство B-21 до 145 или даже 200 единиц звучат давно, хотя при этом всё чаще ставится под сомнение эффективность малозаметных бомбардировщиков на фоне быстрого развития современных систем ПВО.

Ранее ВВС планировали использовать B-52J и B-21 как взаимодополняющую пару, постепенно выводя из состава проблемные B-1B и B-2 к середине 2030-х годов. Однако трудности с модернизацией B-52 вызывают сомнения в реализации этого плана и открывают путь к более массовым закупкам B-21.

Ожидалось, что B-52J сможет нести больше вооружения, иметь большую дальность и значительно более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с B-21 — но при этом не будет обладать его продвинутыми стелс-характеристиками. Такой подход позволял использовать B-52 для ударов крылатыми и баллистическими ракетами с безопасных дистанций, а B-21 применять для проникновения вглубь защищенной территории противника с применением свободнопадающих бомб.

Тем не менее, программа перевода флота B-52 к стандарту B-52J столкнулась с миллиардными перерасходами, что в течение нескольких лет порождало слухи о возможных масштабных сокращениях.

Программа модернизации предполагала глубокое обновление B-52, включая установку нового радара с АФАР AN/APQ-188, восьми двигателей Rolls-Royce F130 и почти полностью новой авионики.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы military watch
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