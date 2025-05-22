Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО

Такого в послевоенной Германии ещё не было. На постоянной основе Бундесвер размещает танковую бригаду в Литве и берёт курс на подготовку к ведению широкомасштабной, высокоинтенсивной войны.

Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бундесвер

Германия направляет солдат в Литву сражаться против России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус приехали в Литву по случаю размещения там на постоянной основе бригады Бундесвера для "усиления восточного фронта НАТО".

Заявив, что "Россия в её нынешнем виде представляет собой угрозу для всех нас", Мерц призвал "дорогих литовцев" "положиться на Германию".

"Мы вышли из глубокой долины нашей истории и за последние годы и десятилетия мы вместе сделали из неё правильные выводы", — сказал он.

То есть Германия будет милитаризироваться и размещать свои войска в Европе в готовности номер один против России. Первая ласточка — это созданная с нуля бригада "Литва", состоящая из танкового и артиллерийского батальонов. Сейчас уже прибыли 400 солдат, а к 2027 году их будет почти 5000. Основным местом дислокации станет база в Руднинкае, недалеко от границы с Белоруссией.

По словам Мерца, немецкие солдаты "полны решимости защищать территорию альянса от любой агрессии".

Согласятся ли немцы умирать за Литву?

"Мы не позволим России вбить клин между нами. Европейцы едины. Если есть возможность — всегда играйте в одной команде с США", — добавил Мерц.

Эта фраза выдаёт волнение канцлера — как бы немецким солдатам не пришлось умереть без военной поддержки США, которые хотят вывести войска из Европы, а то и вовсе выйти из НАТО. Слова Мерца выдают большую нервозность в европейских столицах по этому вопросу.

Прямо скажем, немцы отправляются в неспокойное место. Литва является генератором антироссийской политики и, располагаясь между Калининградской областью и Белоруссией, угрожает блокадой российскому анклаву. Собственно, она уже частично осуществляется постоянным запретом транзита по железной дороге и то и дело — на движение грузовиков. Тем более, что в Балтийском море нарастают провокации, связанные с арестом танкеров. В случае форс-мажора Россия деблокирует Калининград, ликвидировав Сувалкский коридор (часть суши между Белоруссией и Калининградской областью), который "охраняют" Литва и Польша.

Только немецкий Трамп спасёт Германию от повторения истории

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал об историческом дне, когда "безопасность Литвы стала безопасностью Германии". Очень похоже на прокси-связку Украина — США, от которой отказался президент США Дональд Трамп. Будут ли немцы умирать за Литву — в этом большие сомнения, несмотря на заверения Мерца. Скорее всего, придёт немецкий Трамп, учитывая не только внутренние настроения и состояние экономики, но и то, что с милитаризацией Германии у Европы связаны самые ужасные воспоминания.

Только на эту бригаду Бундесверу потребуется 11 млрд евро. А в целом Германия может, согласно недавнему закону об отмене "долгового тормоза", использовать на военные нужды до 400 млрд евро. Между тем, по данным Бундесбанка, во втором квартале экономика Германии будет стагнировать, учитывая высокие пошлины на импорт в США, которые являются дополнительным бременем для немецких экспортёров. Это будет третий год подряд без роста для крупнейшей экономики Европы после двух лет рецессии.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц (нем. Joachim-Friedrich Martin Josef Merz [joˈaxɪm ˈfʁiːdʁɪç ˈmɛɐts]; род. 11 ноября 1955, Брилон, Хохзауэрланд, округ Арнсберг, земля Северный Рейн-Вестфалия, Западная Германия) — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.



Литва́ (лит. Lietuva [lʲɪɛtʊˈvɐ]), официальное название — Лито́вская Респу́блика (лит. Lietuvos Respublika) — государство, расположенное в Северной Европе.

