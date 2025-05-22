Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО

Силовые структуры » Военные новости

Такого в послевоенной Германии ещё не было. На постоянной основе Бундесвер размещает танковую бригаду в Литве и берёт курс на подготовку к ведению широкомасштабной, высокоинтенсивной войны.

Бундесвер
Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бундесвер

Германия направляет солдат в Литву сражаться против России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус приехали в Литву по случаю размещения там на постоянной основе бригады Бундесвера для "усиления восточного фронта НАТО".

Заявив, что "Россия в её нынешнем виде представляет собой угрозу для всех нас", Мерц призвал "дорогих литовцев" "положиться на Германию".

"Мы вышли из глубокой долины нашей истории и за последние годы и десятилетия мы вместе сделали из неё правильные выводы", — сказал он.

То есть Германия будет милитаризироваться и размещать свои войска в Европе в готовности номер один против России. Первая ласточка — это созданная с нуля бригада "Литва", состоящая из танкового и артиллерийского батальонов. Сейчас уже прибыли 400 солдат, а к 2027 году их будет почти 5000. Основным местом дислокации станет база в Руднинкае, недалеко от границы с Белоруссией.

По словам Мерца, немецкие солдаты "полны решимости защищать территорию альянса от любой агрессии".

Согласятся ли немцы умирать за Литву?

"Мы не позволим России вбить клин между нами. Европейцы едины. Если есть возможность — всегда играйте в одной команде с США", — добавил Мерц.

Эта фраза выдаёт волнение канцлера — как бы немецким солдатам не пришлось умереть без военной поддержки США, которые хотят вывести войска из Европы, а то и вовсе выйти из НАТО. Слова Мерца выдают большую нервозность в европейских столицах по этому вопросу.

Прямо скажем, немцы отправляются в неспокойное место. Литва является генератором антироссийской политики и, располагаясь между Калининградской областью и Белоруссией, угрожает блокадой российскому анклаву. Собственно, она уже частично осуществляется постоянным запретом транзита по железной дороге и то и дело — на движение грузовиков. Тем более, что в Балтийском море нарастают провокации, связанные с арестом танкеров. В случае форс-мажора Россия деблокирует Калининград, ликвидировав Сувалкский коридор (часть суши между Белоруссией и Калининградской областью), который "охраняют" Литва и Польша.

Только немецкий Трамп спасёт Германию от повторения истории

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал об историческом дне, когда "безопасность Литвы стала безопасностью Германии". Очень похоже на прокси-связку Украина — США, от которой отказался президент США Дональд Трамп. Будут ли немцы умирать за Литву — в этом большие сомнения, несмотря на заверения Мерца. Скорее всего, придёт немецкий Трамп, учитывая не только внутренние настроения и состояние экономики, но и то, что с милитаризацией Германии у Европы связаны самые ужасные воспоминания.

Только на эту бригаду Бундесверу потребуется 11 млрд евро. А в целом Германия может, согласно недавнему закону об отмене "долгового тормоза", использовать на военные нужды до 400 млрд евро. Между тем, по данным Бундесбанка, во втором квартале экономика Германии будет стагнировать, учитывая высокие пошлины на импорт в США, которые являются дополнительным бременем для немецких экспортёров. Это будет третий год подряд без роста для крупнейшей экономики Европы после двух лет рецессии.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц (нем. Joachim-Friedrich Martin Josef Merz [joˈaxɪm ˈfʁiːdʁɪç ˈmɛɐts]; род. 11 ноября 1955, Брилон, Хохзауэрланд, округ Арнсберг, земля Северный Рейн-Вестфалия, Западная Германия) — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Литва́ (лит. Lietuva [lʲɪɛtʊˈvɐ]), официальное название — Лито́вская Респу́блика (лит. Lietuvos Respublika) — государство, расположенное в Северной Европе.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы литва германия калининградская область
Новости Все >
Раковина как новая за 3 минуты: секрет, который держали в тени чистоты
Пилатес — красиво, но не спасёт от дряблости: что нужно телу, когда тебе за 40
Миф: в СССР все ели натуральную и полезную еду
Не пестициды, а лимон! Этот способ прогонит муравьев и защитит ваш сад
Что происходит на реке в Хиросиме каждый август — и почему это трогает до слёз
Подростки весят 150+ кг: почему детское ожирение стало неуправляемым и что с этим делать
Потребительский экстремизм как угроза: что делать и как фиксировать злоупотребления
Александр Гудков между двух берегов: любовь к Латвии и вонючая ностальгия по России
Как оживить скучную жизнь вашего питомца: эти 10 привычек сделают вашу собаку счастливой
Швейцарская поклонница Димаша выпустила книгу о Казахстане: его музыка изменила мою жизнь
Сейчас читают
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Шоу-бизнес
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым Аудио 
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Домашние животные
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки Аудио 
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Последние материалы
Раковина как новая за 3 минуты: секрет, который держали в тени чистоты
Пилатес — красиво, но не спасёт от дряблости: что нужно телу, когда тебе за 40
Миф: в СССР все ели натуральную и полезную еду
Не пестициды, а лимон! Этот способ прогонит муравьев и защитит ваш сад
Что происходит на реке в Хиросиме каждый август — и почему это трогает до слёз
Подростки весят 150+ кг: почему детское ожирение стало неуправляемым и что с этим делать
Потребительский экстремизм как угроза: что делать и как фиксировать злоупотребления
Александр Гудков между двух берегов: любовь к Латвии и вонючая ностальгия по России
Как оживить скучную жизнь вашего питомца: эти 10 привычек сделают вашу собаку счастливой
Швейцарская поклонница Димаша выпустила книгу о Казахстане: его музыка изменила мою жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.