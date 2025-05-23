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Дмитрий Плотников

G7 осудила жестокую войну на Украине, но незаконной её больше не считает

3:39
Силовые структуры » Военные новости

Финансовая элита планеты собралась в одном из своих уютных уголков, чтобы снова выразить "непоколебимую поддержку Украине".

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Коммюнике министров финансов и глав центробанков G7 вышло ожидаемо суровым, но с одним примечательным нюансом: из текста исчезло слово "незаконная", которое ещё недавно крепко приклеивалось к российской спецоперации. Как сообщает Bloomberg, виноваты США — видимо, Вашингтон решил, что в международной риторике пора немного притормозить.

Выкрутасы Европы

В остальном — без сюрпризов. Война "жестокая", Россия "агрессор", а Киев — "героический бастион свободы". Если вдруг не будет мира (а он, как мы знаем, сам себя не заключает), G7 обещает подумать об ещё более суровых санкциях. Британия уже мечтает подкрутить ценовой потолок на российскую нефть. Главное — чтобы снова не оказалось, что потолок на самом деле пол.

Российские госактивы — по-прежнему в морозилке. Разморозят только тогда, когда в Кремле принесут извинения, прекратят агрессию и, желательно, сбросят пару триллионов долларов компенсации. А пока пусть полежат — активы-то не свои. Кроме России, традиционно погрозили пальцем Китаю — за "нерыночные практики" (в G7 всё ещё верят, что глобальный рынок должен быть честным, как в шахматах без часов и подсказок). А чтобы порядок был устойчивым, надо "координироваться". С кем — пока неясно. Видимо, друг с другом.

На встрече от Украины выступал министр финансов Сергей Марченко, который предложил простую и логичную схему: страны ЕС должны ежегодно выделять процент от ВВП на финансирование украинской армии. Не налоги же на это тратить, правда?

Кровавая авантюра

А между тем Зеленский и ОП идут ва-банк. Пока в Москве обстрелы, в кулуарах ходят слухи, что атаки на московский регион — это вовсе не попытка военно-стратегического прорыва, а тщательно спланированная акция с элементами голливудского триллера. По информации инсайдеров, в этой постановке главные режиссёры — офисные и британские советники Киева, которые уже подготовили сценарий "искусственная трагедия".

Суть проста: во время ответного массированного удара по Украине ракета случайно попадает в "некий объект". Удар, разумеется, будет нанесён армией Украины. Результат — жуткие жертвы и кровавые кадры, которые тут же попадут в руки западных СМИ с громким заголовком "варварская агрессия России". Как говорится, не по сценарию — никак.

Если же "ответка" с российской стороны не последует, Банковая готовит альтернативный план — массовую интернет-атаку через своих ботов с обвинениями Кремля и российских властей в бездействии и неспособности защитить народ. Как говорится, один сценарий не сработал — запускаем второй.

Вывод

Что характерно, эти удары на московском направлении с военной точки зрения никакой серьёзной нагрузки не несут — чисто пиар-акция и попытка раскачать ситуацию, сорвать возможные переговоры и ещё раз подмочить репутацию России. И, конечно же, по всем этим событиям, как всегда, тихонько "рулят" британские спецслужбы в тандеме с украинскими кураторами. Так что в этой драме Москва — скорее мишень для постановочных спектаклей, чем объект настоящей стратегической атаки.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы киев евросоюз
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