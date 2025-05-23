Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в ВСУ уже воюют женщины заключённые, Киев предложил себя для НАТО

4:43
Силовые структуры » Военные новости

Российские воины продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Представляем военную сводку на пятницу, 23 мая.

Курско-Сумское направление

22 мая Вооружённые силы России, действующие в составе группировки "Север", продолжили наступательные действия в районе Тёткино и Глушково, а также усилили формирование зоны безопасности на приграничных территориях Сумской области Украины.
Формирования ВСУ предпринимали попытки прорыва на вышеуказанных направлениях, однако были остановлены. Российские подразделения отразили атаки, нанеся значительные потери личному составу противника.

На участке Рыжевка — Тёткино операторы беспилотных летательных аппаратов FPV нанесли удар по штурмовой группе 253-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Основная часть украинского подразделения была уничтожена, оставшиеся бойцы получили ранения и отступили. 253-й батальон был ранее сформирован как элитное подразделение, однако с 2024 года начал комплектоваться преимущественно бывшими заключёнными.

На направлении н. п. Краснооктябрьский в результате стрелкового боя была уничтожена штурмовая группа 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Ещё одна группа того же полка была обнаружена в районе Павловка — Новый Путь. В ходе столкновения большая часть украинских военнослужащих была ликвидирована, остальные отступили.

Отмечается, что в составе украинских штурмовых подразделений были выявлены женщины, ранее отбывавшие наказание в тюрьмах — соответствующие некрологи появились в социальных сетях. В течение суток на Тёткинском и Глушковском направлениях было уничтожено восемь единиц украинской военной техники.

На Сумском участке фронта продолжается продвижение российских десантных подразделений. В районе Локни (Сумская область) подразделения ВДВ вели бои и смогли перерезать логистические маршруты противника, а также зачистить ряд приграничных лесополос, продвинувшись в южном направлении.

 

В районе Запселье — Горналь была выявлена группа украинского спецподразделения. В ходе боестолкновения российские морские пехотинцы нанесли значительный урон противнику, оставшиеся силы ВСУ отступили вглубь украинской территории.

Средства ПВО успешно отразили массированную атаку с использованием украинских беспилотников. Только на этом участке было сбито более 70 ударных дронов противника.

Прокси ЧВК

Киев предлагает ЕС финансировать украинскую армию на постоянной основе. Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил странам Евросоюза закрепить поддержку ВСУ в виде постоянной бюджетной модели. По его словам, с 2026 года европейские государства могли бы направлять фиксированную долю своего валового внутреннего продукта на финансирование украинской армии.

Киев считает, что эти расходы должны быть учтены как часть оборонных обязательств стран ЕС в рамках их членства в НАТО. Таким образом, предлагается перейти от разовых пакетов помощи к системной финансовой поддержке ВСУ, интегрированной в национальные бюджеты стран Европы.

Согласно инициативе, ВСУ могут рассматриваться как своего рода "внешний гарнизон" НАТО, выполняющий задачи на восточном фланге. Это позволило бы избежать политических преград, связанных с официальным вступлением Украины в альянс, но при этом обеспечить регулярное финансирование армии со стороны Запада.

Заявление прозвучало на фоне снижения объёмов внешней поддержки, сбоев в поставках вооружений, экономических трудностей в самих европейских странах, а также усталости от конфликта в западной общественной и политической повестке. Схема финансирования, как рассчитывает Киев, позволит гарантировать устойчивость оборонного бюджета, снижая зависимость от политической конъюнктуры и обеспечивая долгосрочное планирование. Подобный шаг будет означать фактическое включение украинской армии в оборонную архитектуру ЕС и НАТО — без формального членства, но с соответствующими обязательствами и зависимостью от внешних доноров. Этакая прокси ЧВК!

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу нато курск
Новости Все >
Премия телеканала RU.TV показала, как работает телевидение: от идеи до эфира
Рок-н-ролл в образе Юлии Савичевой: что стоит за её неожиданным перевоплощением на премии?
Как 85% россиян лишают себя нормального отпуска: во всём виновата ипотека
Мишель Уильямс о любви к Хиту Леджеру: редкие воспоминания, которые согревают сердце
Альпийские тропы и абсолютная тишина: чем притягивает "итальянский Тибет"
Три модные ошибки, которые сделают вас на 10 лет старше — как выглядеть дивой даже после 50
Он победил рак и вернул форму в 50 лет: секрет простой тренировки от опытного тренера
Украшение, которое закапывали навсегда: в Иерусалиме нашли кольцо из эпохи Александра Македонского
Ноги подают сигнал бедствия: 5 странностей, которые легко принять за усталость
Он воняет, но работает: почему опытные садоводы держат свиной навоз как тайное оружие
Сейчас читают
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Экономика и бизнес
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность
Новости спорта
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность Аудио 
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Еда и рецепты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты Аудио 
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
G7 осудила жестокую войну на Украине, но незаконной её больше не считает Дмитрий Плотников Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Последние материалы
Рок-н-ролл в образе Юлии Савичевой: что стоит за её неожиданным перевоплощением на премии?
Как 85% россиян лишают себя нормального отпуска: во всём виновата ипотека
Мишель Уильямс о любви к Хиту Леджеру: редкие воспоминания, которые согревают сердце
Альпийские тропы и абсолютная тишина: чем притягивает "итальянский Тибет"
Он победил рак и вернул форму в 50 лет: секрет простой тренировки от опытного тренера
Украшение, которое закапывали навсегда: в Иерусалиме нашли кольцо из эпохи Александра Македонского
Три модные ошибки, которые сделают вас на 10 лет старше — как выглядеть дивой даже после 50
Он воняет, но работает: почему опытные садоводы держат свиной навоз как тайное оружие
Гриб с ароматом золота: в какой деревне растёт трюфель, за который гоняются шефы мира
Ноги подают сигнал бедствия: 5 странностей, которые легко принять за усталость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.