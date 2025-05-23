Сводка с фронта: в ВСУ уже воюют женщины заключённые, Киев предложил себя для НАТО

4:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские воины продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Представляем военную сводку на пятницу, 23 мая.

Курско-Сумское направление

22 мая Вооружённые силы России, действующие в составе группировки "Север", продолжили наступательные действия в районе Тёткино и Глушково, а также усилили формирование зоны безопасности на приграничных территориях Сумской области Украины.

Формирования ВСУ предпринимали попытки прорыва на вышеуказанных направлениях, однако были остановлены. Российские подразделения отразили атаки, нанеся значительные потери личному составу противника.

На участке Рыжевка — Тёткино операторы беспилотных летательных аппаратов FPV нанесли удар по штурмовой группе 253-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Основная часть украинского подразделения была уничтожена, оставшиеся бойцы получили ранения и отступили. 253-й батальон был ранее сформирован как элитное подразделение, однако с 2024 года начал комплектоваться преимущественно бывшими заключёнными.

На направлении н. п. Краснооктябрьский в результате стрелкового боя была уничтожена штурмовая группа 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Ещё одна группа того же полка была обнаружена в районе Павловка — Новый Путь. В ходе столкновения большая часть украинских военнослужащих была ликвидирована, остальные отступили.

Отмечается, что в составе украинских штурмовых подразделений были выявлены женщины, ранее отбывавшие наказание в тюрьмах — соответствующие некрологи появились в социальных сетях. В течение суток на Тёткинском и Глушковском направлениях было уничтожено восемь единиц украинской военной техники.

На Сумском участке фронта продолжается продвижение российских десантных подразделений. В районе Локни (Сумская область) подразделения ВДВ вели бои и смогли перерезать логистические маршруты противника, а также зачистить ряд приграничных лесополос, продвинувшись в южном направлении.

В районе Запселье — Горналь была выявлена группа украинского спецподразделения. В ходе боестолкновения российские морские пехотинцы нанесли значительный урон противнику, оставшиеся силы ВСУ отступили вглубь украинской территории.

Средства ПВО успешно отразили массированную атаку с использованием украинских беспилотников. Только на этом участке было сбито более 70 ударных дронов противника.

Прокси ЧВК

Киев предлагает ЕС финансировать украинскую армию на постоянной основе. Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил странам Евросоюза закрепить поддержку ВСУ в виде постоянной бюджетной модели. По его словам, с 2026 года европейские государства могли бы направлять фиксированную долю своего валового внутреннего продукта на финансирование украинской армии.

Киев считает, что эти расходы должны быть учтены как часть оборонных обязательств стран ЕС в рамках их членства в НАТО. Таким образом, предлагается перейти от разовых пакетов помощи к системной финансовой поддержке ВСУ, интегрированной в национальные бюджеты стран Европы.

Согласно инициативе, ВСУ могут рассматриваться как своего рода "внешний гарнизон" НАТО, выполняющий задачи на восточном фланге. Это позволило бы избежать политических преград, связанных с официальным вступлением Украины в альянс, но при этом обеспечить регулярное финансирование армии со стороны Запада.

Заявление прозвучало на фоне снижения объёмов внешней поддержки, сбоев в поставках вооружений, экономических трудностей в самих европейских странах, а также усталости от конфликта в западной общественной и политической повестке. Схема финансирования, как рассчитывает Киев, позволит гарантировать устойчивость оборонного бюджета, снижая зависимость от политической конъюнктуры и обеспечивая долгосрочное планирование. Подобный шаг будет означать фактическое включение украинской армии в оборонную архитектуру ЕС и НАТО — без формального членства, но с соответствующими обязательствами и зависимостью от внешних доноров. Этакая прокси ЧВК!