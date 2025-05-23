Сколько ЗРК Patriot осталось у Украины и сколько уже уничтожено армией России?

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Накануне Минобороны РФ заявило об очередном уничтожении американского зенитно-ракетного комплекса Patriot на территории Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/people/69061470@N05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ зрк patriot

Однако вопрос о реальном количестве этих систем, поступивших в распоряжение ВСУ, до сих пор вызывает споры и предположения — как среди аналитиков, так и в СМИ.

Сколько комплексов Patriot поставили Украине?

С момента начала поставок Украина официально запрашивала до 25 батарей, но в итоге цифры стали более приземлёнными. По данным украинских источников на весну 2025 года, в распоряжении ВСУ было — от 6 до 9 батарей Patriot.

Известно, что:

США отправили три батареи;

Германия обещала ещё три;

Нидерланды — неполный комплект, включающий несколько пусковых установок и вспомогательное оборудование;

Румыния — ещё одну батарею.

В мае 2025 года украинские СМИ сообщили о двух новых пусковых, прибывших "из неожиданных источников". Таким образом, суммарно Украина могла получить до 9 батарей, каждая из которых состоит из 4-8 пусковых установок, в зависимости от комплектации.

Сколько из них было уничтожено?

Согласно заявлениям Минобороны РФ, с начала применения Patriot на территории Украины уничтожено порядка 40 пусковых установок и 10 радиолокационных станций (РЛС). Наиболее заметный удар — 16 мая 2023 года, когда одним из первых ударов по Киеву было выведено из строя до 5 пусковых и РЛС. Ещё один крупный эпизод произошёл год спустя, когда был поражён целый дивизион, по разным оценкам включавший от 4 до 6 пусковых.

Если принять во внимание, что каждая батарея включает от 6 до 8 пусковых установок, можно предположить, что Украина получила до 72 пусковых. С учётом заявленных потерь — около 40 уничтоженных пусковых — ВС РФ могла нейтрализовать от половины до двух третей поставленных Patriot.

Почему это критично?

Каждая батарея Patriot — это не просто техника, а высокотехнологичная система стоимостью до 1,2 млрд долларов, требующая до 90 человек квалифицированного персонала. Потери в таком объёме могут серьёзно повлиять на возможности ПВО Украины на средне-дальней дистанции, пишет "Военная хроника".

Хотя Patriot — не единственная система в арсенале ВСУ (на вооружении также находятся NASAMS, IRIS-T, SAMP-T), именно она выполняет ключевую задачу защиты стратегических объектов от ракетных ударов. В случае истощения запасов Украина может столкнуться с необходимостью либо срочной ротации и замены комплексов, либо перераспределения приоритетов: что прикрывать, а что — нет.

Что дальше?

Если динамика потерь сохранится, то западным союзникам придётся или наращивать поставки Patriot, или делать ставку на другие системы. В любом случае, Украина будет вынуждена пересмотреть свою ПВО-стратегию и готовиться к сценарию, в котором защищать абсолютно всё и всех — невозможно.