"Золотой купол" накроет США: что задумали в Пентагоне на триллион долларов

5:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

США анонсировали крупнейшую программу воздушной и космической обороны за последние десятилетия — "золотой купол", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о причинах запуска проекта, его фантастических возможностях и астрономической стоимости.

Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВМС США в Персидском заливе

Комментируя программу вооруженных сил США "Золотой купол" по созданию комплексной системы ПВО для континентальной части страны, глава проекта, заместитель начальника Космических операций Космических сил США генерал Майкл А. Гейтлайн раскрыл подробности причин столь масштабных инвестиций.

"Наши противники стали очень способны и полны решимости угрожать нашей родине, — предупредил он, — Наши противники стремительно модернизируют ядерные силы, создают баллистические ракеты с несколькими боеголовками, разрабатывают гиперзвуковое оружие, способное достичь США за час, двигаясь со скоростью 9600 км/ч, создают крылатые ракеты, обходящие нашу РЛС и ПВО, подводные лодки, которые могут подкрадываться к нашим берегам, и — что хуже всего — космическое оружие".

В ответ на это программа "Золотой купол" предполагает интеграцию спутников и других космических технологий с наземными и морскими сенсорами, пусковыми установками зенитных ракет и средствами радиоэлектронной борьбы — для отражения различных угроз.

О дальнейших планах по реализации программы 20 мая высказался и бывший президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что "это крайне важно для успеха и даже выживания нашей страны".

"Мир — это опасное место, и эта система — шаг к спасению великой Америки", — заявил он. "Концепция "Золотого купола" будет интегрирована с уже существующими системами обороны и должна быть полностью введена в строй до окончания моего срока", — продолжил он. По его словам, "в полной конфигурации купол сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с другого конца света — или даже из космоса".

Трамп пообещал, что система станет "высокотехнологичной платформой нового поколения, охватывающей сушу, море и космос, включая космические сенсоры и перехватчики".

Завершая выступление, он заявил: "Так мы наконец завершим дело, начатое президентом Рейганом 40 лет назад, навсегда положив конец ракетной угрозе для американской родины".

Речь шла об Инициативе стратегической обороны, объявленной в 1983 году. Эта программа времен холодной войны обошлась Пентагону в миллиарды долларов, но так и не приблизилась к созданию полноценной защиты от широкомасшленных баллистических атак. По оценкам, ее стоимость составляла от $69,1 до $145,7 млрд (в пересчёте на текущую инфляцию — от $210 до $443 млрд), а на дальнейшие этапы потребовалось бы ещё больше средств.

"Золотой купол" призван защитить территорию США от гиперзвукового оружия, баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Как отмечает профильный журнал ВВС США Air & Space Forces Magazine, это "угрозы, с которыми нынешняя оборона страны справиться не может — она слишком разрозненная, ограниченная по охвату и недостаточно технологична".

Хотя Дональд Трамп утверждает, что система будет готова менее чем за три года, реализуемость этого проекта остаётся под вопросом, как и готовность Конгресса выделить средства на его развитие. Бюджетное управление Конгресса США ранее оценило возможные расходы на «Золотой купол» в $831 млрд в течение следующих 20 лет. Более сдержанная оценка от начальника Космических операций генерала Б. Чэнса Зальцмана — свыше $500 миллиардов.

Существует высокая вероятность, что даже при выделении средств перерасход бюджета сделает проект недоступным, не позволив реализовать заявленную масштабную защиту.

На сегодняшний день система ПРО США считается неспособной остановить термоядерный удар со стороны любого из трёх потенциальных противников, обладающих арсеналами межконтинентального радиуса — Китая, России и КНДР. Все три страны внедрили в свои арсеналы гиперзвуковые глайдеры с ядерными боеголовками, что делает перехват почти невозможным, хотя у Северной Кореи такие блоки пока не установлены на ракеты, способные достичь США.

Реализация заявленных возможностей "Золотого купола" коренным образом изменила бы крайне ограниченные способности нынешней ПВО США, особенно в области противоракетной обороны. Однако масштаб территории, которую нужно защищать, размеры ядерных арсеналов противников и колоссальная сложность перехвата гиперзвуковых целей, наряду с привычной для подобных программ сверхстоимостью, ставят под сомнение жизнеспособность проекта.