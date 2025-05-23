Французский авианосец потерял смысл ещё до спуска на воду: в чём загвоздка

4:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Франция намерена построить новейший авианосец, который к моменту ввода в строй окажется устаревшим, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о разрыве поколений в авиации и угрозе стратегического отставания Франции от США, Китая и даже союзников по НАТО.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Official_U.S._Navy_Imagery_-_USS_Kidd_(DDG_100),_USS_Dewey_(DDG_105),_and_USS_Pinckney_(DDG_91)_are_underway_in_the_Pacific_Ocean..jpg by Flinfo ВМС США

Военно-морские силы Франции раскрыли детали будущего авианосца нового поколения, который должен заменить единственный действующий корабль, способный принимать палубные истребители — проблемный "Шарль де Голль", начиная примерно с 2038 года. Представитель ВМС Франции на конференции Combined Naval Event сообщил, что авиагруппа нового корабля водоизмещением 75 000 тонн будет по-прежнему строиться вокруг истребителя Rafale M — единственного палубного истребителя страны, поступившего на вооружение в 2006 году.

Это вызывает серьёзные сомнения в боевом потенциале авиакрыла нового авианосца. Пока США с 2018 года начали применять на своих авианосцах истребители пятого поколения F-35C, а Китай планирует развернуть J-31 к 2030 году, Франция намерена сохранять в составе авиакрыла исключительно истребители четвертого поколения до 2040-х годов.

Положение французской палубной авиации выглядит особенно слабо на фоне даже более мелких флотов, таких как ВМС Великобритании и Италии, которые уже почти десятилетие используют F-35B, а вскоре к ним присоединится и Япония.

Боевые испытания неоднократно показывали, что даже более тяжелые и мощные истребители четвертого поколения, такие как F-15 и J-16, серьезно уступают своим преемникам, не говоря уже о более лёгких Rafale с ограниченной дальностью, маломощными радарами и слабыми двигателями.

Когда новый французский авианосец поступит на вооружение в конце 2030-х, США и Китай уже будут отмечать десятилетие эксплуатации истребителей шестого поколения, которые, вероятно, также будут интегрированы в их палубные авиационные группировки. В декабре 2024 года Китай представил сразу два прототипа истребителей шестого поколения, оба из которых уже активно проходят лётные испытания. Это усилило давление на американскую программу F/A-XX, которая должна опередить французский проект на годы.

Ожидается, что хотя бы один из китайских истребителей шестого поколения будет адаптирован под палубную авиацию. Таким образом, авиагруппа нового французского авианосца будет отставать уже не на одно, а на два поколения. С учётом того, что первый полёт Rafale состоялся в 1986 году, к моменту его замены самолёту исполнится более полувека.

Разрыв в уровне технологий между французскими истребителями и авиацией США и Китая затрагивает не только флот, но и ВВС. Франция может остаться последней ядерной державой без боевого истребителя пятого или шестого поколения.

Совместная франко-германо-испанская программа Future Combat Air System (FCAS) не обещает истребителя ранее, чем через 20 лет. Гендиректор французской компании Dassault Эрик Трапье отметил:

"Цель к 2040 году уже недостижима, потому что мы застряли. Обсуждение следующей фазы тоже будет долгим... так что, скорее всего, речь идёт уже о 2050-х годах".

Таким образом, новый истребитель появится примерно на 20 лет позже американских и китайских машин шестого поколения. На фоне отсутствия современных самолётов встаёт вопрос: имеет ли вообще смысл постройка нового авианосца? Возможно, французский флот будет лоббировать закупку американских F-35C или даже перспективных F/A-XX, чтобы получить авиакрыло с актуальными возможностями.

Это не было бы беспрецедентным шагом — во времена холодной войны Франция уже закупала у США истребители F-8 и даже добивалась покупки F-18, пока не была навязана политическая ставка на Rafale M.