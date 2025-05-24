Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Харьков, по Украине нанесён самых мощный удар

4:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели спецоперации на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Снайпер ВС РФ

Представляем военную сводку на субботу, 24 мая.

Купянское направление

По сообщению Министерства обороны России, на Купянском участке был взят под контроль населённый пункт Радьковка в Харьковской области. Он расположен на правом берегу реки Оскол, недалеко от северной окраины города Купянск. Стратегическое значение Радьковки связано с её близостью к дороге, ведущей в город, что может осложнить логистику для украинских подразделений, обороняющих район.

Рельеф местности затрудняет продвижение к Купянску с юго-востока, и предыдущие попытки выровнять линию фронта в этом секторе не привели к существенным изменениям. Тем не менее, по оценкам западных и украинских источников, Купянск остаётся одной из потенциальных целей российских войск в ходе предполагаемого летнего наступления.

Небывалый удар по Украине

По Украине вечером и ночью был нанесён один из сильнейших массированных ударов за всю спецоперацию. Высокоточное оружие армии России атаковало Киев, Одессу, и несколько других городов Незалежной. Работали дроны, "Искандеры", восточные ракетные комплексы, ВКС РФ.

Согласно данным украинских мониторинговых источников, в первой волне атаки было зафиксировано от 80 до 120 БПЛА, замеченных в Черниговской, Сумской и Киевской областях. Вторая группа, численностью до 60 дронов, двигалась с северо-восточного направления — предположительно из района Брянской области.

Таким образом, общее количество задействованных беспилотников составляло не менее 180 единиц, что сделало эту операцию одной из крупнейших по числу применённых дронов за всё время конфликта. Речь может идти не только о попытке перегрузить систему противовоздушной обороны (ПВО) Киева и о проверке её эшелонированной структуры.

Аналитики отмечают, что подобные массированные атаки могут быть направлены на выявление активных участков радиолокационного покрытия ПВО и провоцирование расхода дорогостоящих ракет на менее затратные цели. Это создаёт дополнительную нагрузку на систему ПВО как с технической, так и с экономической точки зрения.

Учитывая, что часть комплексов ЗРК Patriot перемещается с охраны Киева на линию фронта, в ближайшее время внимание будет приковано к эффективности других систем — таких как SAMP-T, HAWK и NASAMS — в условиях возможного дефицита ресурсов.

Сумы на линии огня: Юнаковка встречает "гостей" с Востока

По сообщениям украинских Telegram-каналов, российские войска вошли в населённый пункт Юнаковка в Сумской области. Также подтверждён контроль над соседней Локней — небольшой, но, как выяснилось, стратегически ценной деревней. Юнаковка ранее использовалась как логистический узел ВСУ при рейдах на Курскую область, но теперь, похоже, "хаб сменил владельца".

Если российские силы закрепятся в Юнаковке и окрестностях, до Сум останется не так уж и далеко — всего на выстрел артиллерии. Возможно, и до "привета" в прямом эфире останется совсем немного.

Тем временем на восточном фланге Покровска паника перекрывает радиоэфир. Генштаб ВСУ и офис президента спешно латают фронт подручными средствами — преимущественно пехотой. Русские воины укрепились в Миролюбовке, а за Малиновку началась очередная "мясная" битва — ВСУ бросают туда всё, что движется, в попытке вернуть контроль. Если фронт продолжит сыпаться, под удар попадёт Мирноград и вся Покровская агломерация.

На западном фланге российские войска могут попытаться расширить зону контроля и перекрыть логистику. А там уже и до "котла" недалеко. Судя по всему, классика жанра — тактические ошибки наверху ВСУ, которые исправляют пехотинцы своим телом. Недовольство в украинской армии растёт.