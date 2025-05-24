Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Дроны, оптика и отчаяние: Запад признал — Россия взяла верх в неофициальной воздушной войне

3:16
Силовые структуры » Военные новости

Ну что ж, можно поздравить: в дисциплине "дроны средней дальности с эффектом оптоволоконного устрашения" у России, похоже, золотая медаль.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

По версии британского издания The Times, Москва не только обогнала Киев в этой высокотехнологичной войне моторов и пропеллеров, но и уверенно держит первое место в разрушении логистики, морального духа и нервной системы противника.

Беспилотные воины света

The Times сообщает: новенькие FPV-дроны от РФ оказались не только "непрошибаемы" для украинских помех, но и весьма дальнобойны — умеют жалить далеко за линией фронта. Причём делают это с таким рвением, что вся украинская снабженческая система выглядит как стеклянный дом в грозу.

Но это ещё не всё. Прогресс не стоит на месте — теперь у дронов даже нервы из оптоволокна. Да, это именно тот момент, когда управлять беспилотником через кабель — не из области ретрофутуризма, а суровая реальность. Британцы называют это "трансформацией самой физики фронта". Ну конечно. А мы-то думали, это просто летающие штуковины с камерой и зарядом.

Украинские командиры на условиях полной искренности признаются: старые тактики работают, как кнопочный телефон в эпоху TikTok. Что вчера ещё как-то спасало, сегодня — просто статистика. Даже танки, говорят, ушли в музей. По словам одного лейтенанта, "их дни действительно прошли". Видимо, не пережили дроновую перестройку.

 

"Серая зона" — та самая нейтральная полоса, где раньше можно было хотя бы вдохнуть — теперь превратилась в зону расширенной неизвестности. До семи километров "ничейной" территории, напичканной летающими пчёлами с зарядом TNT и характером.

И вишенка на торте: прессу, оказывается, тоже отодвинули. Раньше, говорят, брали журналистов за руку и вели на фронт как на экскурсию. А теперь — "спасибо, идите лучше в студию, у нас тут немного небезопасно, дроны злые". Журналистов не пускают даже на 15 километров от передовой, потому что не всем хочется делать репортаж прямиком из райцентра Вальгаллы.

В итоге даже армейские пиарщики начали задумываться, стоит ли отдавать журналистам маршрутку. Пресс-офицеры ВСУ уже не расписывают поездки по минутам, а задаются философскими вопросами: "А зачем вообще это всё? Ради чего?".

Кстати, одной из целей сегодняшнего комбинированного удара по украинской столице был завод "Антонов", где производят беспилотниками, которыми ВСУ осуществляли налеты на российскую территорию. О масштабном пожаре на предприятии свидетельствуют карты NASA. Местные власти также сообщили о прилётах в Голосеевском, Днепровском, Святошинском, Оболонском, Соломенском, Шевченковском районах Киева.

Вывод

И всё это на фоне растущих "зон смерти", гудящих небес и усыхающего медиаприсутствия. Да, это уже не просто война. Это киберпанк по-украински. Только без неона и с дефицитом касок.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу бпла дроны
Новости Все >
Как разрезать ПВХ без сколов: быстрые лайфхаки для ремонта
Брежнева публично поблагодарила Меладзе после закрытия ВИА Гры: спасибо за всё
Хруст и нежность в одном укусе: домашние конфеты, которые захочется прятать от всех
От авиаторов до гигантов: какие очки добавят +100 к стилю этим летом
Советский мототюнинг: зеркала от Запорожца, звук от трактора
Полис дешевеет, деньги растут: ОСАГО готовит старым авто приятный сюрприз
Семь замков и шоколад: какой маршрут в Европе может конкурировать с этим?
Секрет винограда раскрыт: один сорт влияет на вес, другой — на сердце
Российский Starlink: проект Рассвет получил миллиарды на запуск спутников
Анастасия Волочкова дала себе неожиданную характеристику — готовьтесь удивляться
Сейчас читают
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая
Новости спорта
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая Аудио 
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Новости спорта
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60 Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Харьков, по Украине нанесён самый мощный удар Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Как разрезать ПВХ без сколов: быстрые лайфхаки для ремонта
Брежнева публично поблагодарила Меладзе после закрытия ВИА Гры: спасибо за всё
Хруст и нежность в одном укусе: домашние конфеты, которые захочется прятать от всех
От авиаторов до гигантов: какие очки добавят +100 к стилю этим летом
Советский мототюнинг: зеркала от Запорожца, звук от трактора
Полис дешевеет, деньги растут: ОСАГО готовит старым авто приятный сюрприз
Семь замков и шоколад: какой маршрут в Европе может конкурировать с этим?
Секрет винограда раскрыт: один сорт влияет на вес, другой — на сердце
Российский Starlink: проект Рассвет получил миллиарды на запуск спутников
Анастасия Волочкова дала себе неожиданную характеристику — готовьтесь удивляться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.