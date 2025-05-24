Ну что ж, можно поздравить: в дисциплине "дроны средней дальности с эффектом оптоволоконного устрашения" у России, похоже, золотая медаль.
По версии британского издания The Times, Москва не только обогнала Киев в этой высокотехнологичной войне моторов и пропеллеров, но и уверенно держит первое место в разрушении логистики, морального духа и нервной системы противника.
The Times сообщает: новенькие FPV-дроны от РФ оказались не только "непрошибаемы" для украинских помех, но и весьма дальнобойны — умеют жалить далеко за линией фронта. Причём делают это с таким рвением, что вся украинская снабженческая система выглядит как стеклянный дом в грозу.
Но это ещё не всё. Прогресс не стоит на месте — теперь у дронов даже нервы из оптоволокна. Да, это именно тот момент, когда управлять беспилотником через кабель — не из области ретрофутуризма, а суровая реальность. Британцы называют это "трансформацией самой физики фронта". Ну конечно. А мы-то думали, это просто летающие штуковины с камерой и зарядом.
Украинские командиры на условиях полной искренности признаются: старые тактики работают, как кнопочный телефон в эпоху TikTok. Что вчера ещё как-то спасало, сегодня — просто статистика. Даже танки, говорят, ушли в музей. По словам одного лейтенанта, "их дни действительно прошли". Видимо, не пережили дроновую перестройку.
"Серая зона" — та самая нейтральная полоса, где раньше можно было хотя бы вдохнуть — теперь превратилась в зону расширенной неизвестности. До семи километров "ничейной" территории, напичканной летающими пчёлами с зарядом TNT и характером.
И вишенка на торте: прессу, оказывается, тоже отодвинули. Раньше, говорят, брали журналистов за руку и вели на фронт как на экскурсию. А теперь — "спасибо, идите лучше в студию, у нас тут немного небезопасно, дроны злые". Журналистов не пускают даже на 15 километров от передовой, потому что не всем хочется делать репортаж прямиком из райцентра Вальгаллы.
В итоге даже армейские пиарщики начали задумываться, стоит ли отдавать журналистам маршрутку. Пресс-офицеры ВСУ уже не расписывают поездки по минутам, а задаются философскими вопросами: "А зачем вообще это всё? Ради чего?".
Кстати, одной из целей сегодняшнего комбинированного удара по украинской столице был завод "Антонов", где производят беспилотниками, которыми ВСУ осуществляли налеты на российскую территорию. О масштабном пожаре на предприятии свидетельствуют карты NASA. Местные власти также сообщили о прилётах в Голосеевском, Днепровском, Святошинском, Оболонском, Соломенском, Шевченковском районах Киева.
И всё это на фоне растущих "зон смерти", гудящих небес и усыхающего медиаприсутствия. Да, это уже не просто война. Это киберпанк по-украински. Только без неона и с дефицитом касок.
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