Поход на РФ? Европа усиливает оборонную промышленность и делает ставку на дроны

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Европейские страны демонстрируют наращивание оборонного потенциала, в том числе развитие производства беспилотных летательных аппаратов.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Об этом в эфире телеканала "Первый Севастопольский" заявил военный корреспондент Роман Сапоньков.

По словам Сапонькова, на сегодняшний день прослеживается тенденция к милитаризации Европы, а также активизация разработок и выпуска современных видов вооружений, включая дроны. Он отметил, что, по его наблюдениям, это может быть связано с подготовкой к возможному затяжному конфликту.

"Есть основания полагать, что Европа не рассматривает текущую военную ситуацию как краткосрочную. Скорее, предпринимаются шаги по подготовке к потенциальному более масштабному конфликту, где ключевую роль может сыграть высокотехнологичное вооружение, в первую очередь дроны", — сказал он.

Сапоньков также предположил, что европейские государства рассчитывают, что даже в случае эскалации применение вооружения будет ограничено конвенциональными средствами, не переходя в ядерную плоскость.

Кроме военных аспектов, он подчеркнул возможные внутриполитические и экономические причины милитаризации, указав на то, что наращивание оборонной промышленности может рассматриваться как способ стимулирования экономики и укрепления политической устойчивости внутри стран ЕС.

"Речь может идти не только о внешнеполитической стратегии, но и о внутренней повестке. Милитаризация способна выполнять функцию мобилизации промышленности и решать некоторые внутриполитические задачи", — добавил военкор.

Сапоньков провёл параллели с периодом начала XX века, когда европейские страны также активно наращивали военный потенциал, находясь в состоянии напряжённости перед Первой мировой войной.

Где деньги, Зин?

Европа наращивает военные расходы, но сталкивается с кадровыми трудностями. Европейские государства значительно увеличили инвестиции в оборонный сектор на фоне растущей обеспокоенности отношениями с Россией. Однако, как отмечает обозреватель немецкого издания Süddeutsche Zeitung Матоуш Лазневский, один из ключевых вопросов остаётся без ответа — кто будет обслуживать всё это оружие?

Журналист подчёркивает, что военный конфликт на территории Украины наглядно продемонстрировал: в конечном итоге исход боевых действий во многом определяется численностью и выносливостью пехоты, а также способностью быстро восполнять потери. Европа же, по его мнению, в этих аспектах остаётся уязвимой.

Политическая реакция выражается в цифрах. В 2024 году расходы на оборону в Европе выросли на 17 процентов, достигнув 693 млрд долларов — это рекордный показатель со времён окончания холодной войны. Европейская комиссия также инициировала программу ReArm Europe, предусматривающую до 800 млрд евро инвестиций в оборонный комплекс в течение ближайших четырёх лет.

Тем не менее, несмотря на масштабное финансирование, ключевая структурная проблема остаётся актуальной: даже самое современное вооружение не будет эффективно без достаточного количества квалифицированных специалистов, способных его обслуживать и использовать. И именно этот дефицит персонала, считает Лазневский, может стать для Европы серьёзным ограничением в случае реального конфликта.